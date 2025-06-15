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Урсула Фон дер Ляйен провела разговор с Трампом: говорили о Ближнем Востоке, Украине и давлении на рф

Киев • УНН

 • 530 просмотра

Президент Еврокомиссии и президент США обсудили кризис на Ближнем Востоке, войну в Украине и давление на россию. Также говорили об энергетической безопасности и торговом соглашении до 9 июля.

Урсула Фон дер Ляйен провела разговор с Трампом: говорили о Ближнем Востоке, Украине и давлении на рф

Перед саммитом G7 президент Европейской комиссии провела телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом. Они обсудили кризис на Ближнем Востоке и войну в Украине, а также пути сдерживания россии, энергетическую безопасность и планы финализации торгового соглашения до 9 июля.

Детали

Об этом Фон дер Ляен сообщила в своем Х пишет УНН.

Хороший разговор с президентом Трампом в преддверии саммита G7. Мы обсудили напряженную геополитическую ситуацию на Ближнем Востоке, а также необходимость тесной координации влияния на энергетические рынки. Мы также обсудили ситуацию в Украине, необходимость прекращения огня и необходимость продолжения давления на россию. Наконец, мы подвели итоги текущих торговых переговоров. Я подтвердила наше обязательство достичь хорошего соглашения до 9 июля

 - написала она.

Напомним

В Канаде 15-17 июня пройдет саммит стран G7. Встреча представителей самых мощных экономик мира будет проходить в округе Кананаскис, провинция Альберта. Насколько серьезным геополитическим игроком сегодня является "Большая семерка", на что она способна влиять и стоит ли Украине на что-то надеяться от этой встречи выяснил корреспондент УНН.

 ЕС собирается ввести санкции против путина одновременно с США - Politico

Алена Уткина

Алена Уткина

политикаНовости Мира
Европейская комиссия
Дональд Трамп
Европейский Союз
Канада
Соединённые Штаты
Урсула фон дер Ляйен
Украина
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