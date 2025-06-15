Урсула Фон дер Ляєн провела розмову з Трампом: говорили про Близький Схід, Україну та тиск на рф

Перед самітом G7 президентка Європейської комісії провела телефонну розмову із президентом США Дональдом Трампом. Вони обговорили кризу на Близькому Сході та війну в Україні, а також шляхи стримування росії, енергетичну безпеку та плани фіналізації торгівельної угоди до 9 липня.

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Про це Фон дер Ляєн повідомила у своєму Х пише УНН.

Гарна розмова з президентом Трампом напередодні саміту G7. Ми обговорили напружену геополітичну ситуацію на Близькому Сході, а також необхідність тісної координації впливу на енергетичні ринки. Ми також обговорили ситуацію в Україні, необхідність припинення вогню та необхідність продовження тиску на росію. Нарешті, ми підбили підсумки поточних торгових переговорів. Я підтвердила наше зобов’язання досягти гарної угоди до 9 липня - написала вона.

Нагадаємо

У Канаді 15-17 червня пройде саміт країн G7. Зустріч представників найпотужніших економік світу відбуватиметься в окрузі Кананаскіс, провінція Альберта. Наскільки серйозним геополітичним гравцем сьогодні є "Велика сімка", на що вона здатна впливати і чи варто Україні на щось сподіватися від цієї зустрічі з’ясував кореспондент УНН.

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