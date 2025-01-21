В ВР опровергли подготовку нового закона об ответственности ТЦК

В Верховной Раде не разрабатывают новый законопроект об ответственности сотрудников ТЦК за нарушение мобилизационного порядка.

Об этом сообщил нардеп, член комитета ВР по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Александр Федиенко, передает УНН.

Опять несется какая-то искаженная информация. Еще раз, вчера было проведено совместное заседание двух комитетов, правоохранительного и национальной безопасности. На них обсудили проблемные вопросы, балаклавы, бусификация, работа сотрудников полиции, видео фиксация, повестки (почтовая рассылка). Все! Никаких законодательных предложений не было и не может быть. Потому что все это уже урегулировано в действующем законодательстве

Он отметил, что согласно закону работник центра комплектования должен иметь соответствующие опознавательные знаки, должны быть у работников ТЦК бодикамеры.

Любые силовые методы это и так нарушение прав человека. И полиция должна на это реагировать. Могут ли работники ТЦК привлекать для отработки мобилизационных задач полицию или другие военные подразделения? Да могут