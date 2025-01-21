В ВР опровергли подготовку нового закона об ответственности ТЦК
Киев • УНН
Нардеп Александр Федиенко опроверг информацию о разработке нового законопроекта об ответственности работников ТЦК. На совместном заседании комитетов обсудили только текущие проблемные вопросы мобилизации.
В Верховной Раде не разрабатывают новый законопроект об ответственности сотрудников ТЦК за нарушение мобилизационного порядка.
Об этом сообщил нардеп, член комитета ВР по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Александр Федиенко, передает УНН.
Опять несется какая-то искаженная информация. Еще раз, вчера было проведено совместное заседание двух комитетов, правоохранительного и национальной безопасности. На них обсудили проблемные вопросы, балаклавы, бусификация, работа сотрудников полиции, видео фиксация, повестки (почтовая рассылка). Все! Никаких законодательных предложений не было и не может быть. Потому что все это уже урегулировано в действующем законодательстве
Он отметил, что согласно закону работник центра комплектования должен иметь соответствующие опознавательные знаки, должны быть у работников ТЦК бодикамеры.
Любые силовые методы это и так нарушение прав человека. И полиция должна на это реагировать. Могут ли работники ТЦК привлекать для отработки мобилизационных задач полицию или другие военные подразделения? Да могут
Дополнение
20 января нардеп, член комитета по вопросам правоохранительной деятельности Александр Бакумов заявлял, что Рада готовит новые санкции за нарушение правил мобилизации в ТЦК и ВВК.