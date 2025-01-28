До 8 лет тюрьмы для ТЦК за мобилизацию забронированных и не подлежащих призыву: в Раду внесли законопроект

Группа народных депутатов зарегистрировала в Верховной Раде законопроект, который предлагает ввести ответственность для военнослужащих ТЦК за мобилизацию забронированных и тех, кто не подлежит призыву, а для ВВК - за умышленное нарушение проведения медицинского осмотра для определения пригодности военнообязанных. Об этом пишет УНН со ссылкой на карточку законопроекта №12442.

Детали

Согласно законопроекту, планируется дополнить Уголовный кодекс статьей №337-1 "Нарушение порядка проведения медицинского осмотра (военно-врачебной экспертизы) для определения пригодности по состоянию здоровья к военной службе".

Согласно статье, умышленное нарушение проведения медицинского осмотра (военно-врачебной экспертизы) для определения пригодности по состоянию здоровья к военной службе, совершенного работником ВВК, что привело к призыву гражданина на военную службу, который имеет отсрочку по состоянию здоровья будет наказываться лишением свободы на срок от 2 до 5 лет.

За вышеупомянутые действия, совершенное повторно или по предварительному сговору группой лиц, или в условиях особого периода, кроме военного положения, будет наказываться лишением свободы на срок от 3 до 6 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от 1 до 3 лет.

За указанные действия в условиях военного положения, наказание будет в виде лишения свободы на срок от 3 до 8 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от 1 до 3 лет.

Также депутаты предлагают дополнить Уголовный кодекс статьей 462-2 "Нарушение военным должностным лицом порядка призыва (принятия) граждан на военную службу".

Соответственно за призыв на военную службу лиц, имеющих отсрочку, или бронирование, будет наказываться служебным ограничением на срок до 2 лет или содержанием в дисциплинарном батальоне на тот же срок, или лишением свободы на срок до 5 лет

За указанные действия в особый период, кроме военного положения, будет наказываться лишением свободы на срок от 3 до 6 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от 1 до 3 лет.

За вышеуказанные действия в условиях военного положения - лишение свободы на срок от 3 до 8 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от 1 до 3 лет.

Кроме того, председателей, их заместителей, членов, секретарей внештатных постоянно действующих военно-врачебных комиссий или врачебно-летных комиссий планируется приравнять к лицам, уполномоченным на выполнение функций государства или местного самоуправления, что позволит их наказывать за незаконное обогащение.

Приобретение вышеуказанными лицами активов, стоимость которых более чем на 6,5 тыс. необлагаемых минимумов доходов граждан (более 9 млн гривен), превышает его законные доходы является уголовным правонарушением.

Наказание за него - лишение свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

В пояснительной записке указывается, что проведенными мероприятиями контроля за работой ТЦК установлены случаи призыва граждан на военную службу, которые не подлежали призыву в соответствии с законом, безосновательного предоставления отсрочек, непривлечение к ответственности лиц, уклоняющихся от призыва, ненаправление в орган досудебного расследования сообщения о совершении уголовного преступления гражданами, которые не прибыли по повесткам на отправку в составе команд и тому подобное.

Кроме того, нередки случаи нарушения порядка проведения медицинского осмотра для определения пригодности к военной службе должностными лицами военно-врачебных комиссий, что приводит к нарушению прав граждан, уклонению от призыва на военную службу или к незаконному увольнению с военной службы военнослужащих.

"Указанное негативно сказывается на выполнении задач по комплектованию Сил обороны личным составом и непосредственно влияет на способность войск (сил) выполнять боевые задачи по отпору вооруженной агрессии российской федерации, а также подрывают доверие общества к государственным институтам и формируют негативное отношение к процессу мобилизации. С целью четкого определения на законодательном уровне состава уголовных преступлений, совершенных указанными специальными субъектами, а также усиления ответственности некоторых должностных лиц, разработаны предложения по внесению изменений в Уголовный кодекс Украины", - говорится в записке.

Напомним

Комитет Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности планирует разработать законопроект о привлечении должностных лиц территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК) к ответственности за превышение полномочий. Также будущий документ будет предусматривать ответственность работников ВВК за нарушение порядка мобилизации военнообязанных.

Впоследствии в Раде заявили, что в парламенте разрабатывают новый законопроект об ответственности сотрудников ТЦК за нарушение мобилизационного порядка.