До 8 лет тюрьмы для ТЦК за мобилизацию забронированных и не подлежащих призыву: в Раду внесли законопроект

ukenru
"Часы Судного дня" снова перевели: сколько осталось до апокалипсиса
17:46 • 57976 просмотра

"Часы Судного дня" снова перевели: сколько осталось до апокалипсиса

Эксклюзив
Выводы аудита в АРМА должны стать основой для перезагрузки органа и проведения расследования - эксперт
15:36 • 69730 просмотра

Выводы аудита в АРМА должны стать основой для перезагрузки органа и проведения расследования - эксперт

Эксклюзив
Незаконное обращение с оружием: ОГП раскрыл, где больше всего правонарушений было в прошлом году
15:13 • 84884 просмотра

Незаконное обращение с оружием: ОГП раскрыл, где больше всего правонарушений было в прошлом году

От "Терминатора" до А-50: какую редкую военную технику рф уничтожила Украина
13:25 • 112072 просмотра

От "Терминатора" до А-50: какую редкую военную технику рф уничтожила Украина

Эксклюзив
Международная помощь Украине: учитываются ли все риски
28 января, 13:03 • 113561 просмотра

Международная помощь Украине: учитываются ли все риски

Направление на ВВК разрешили получать онлайн: что изменится для военнообязанных
28 января, 10:59 • 102120 просмотра

Направление на ВВК разрешили получать онлайн: что изменится для военнообязанных

Эксклюзив
Как правильно есть сладкое и как его выбирать: ответила нутрициолог
28 января, 10:33 • 101951 просмотра

Как правильно есть сладкое и как его выбирать: ответила нутрициолог

Эксклюзив
План Трампа для завершения войны в Украине: что известно о методах давления на рф
28 января, 07:16 • 108520 просмотра

План Трампа для завершения войны в Украине: что известно о методах давления на рф

Эксклюзив
АРМА может скрывать неудобную информацию ради демонстрации эффективности - юрист
27 января, 16:32 • 128298 просмотра

АРМА может скрывать неудобную информацию ради демонстрации эффективности - юрист

Эксклюзив
Клуб белого бизнеса Гетманцева: угроза для экономики и нацбезопасности
27 января, 13:45 • 187064 просмотра

Клуб белого бизнеса Гетманцева: угроза для экономики и нацбезопасности

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
В Черкасской области из-за атаки рф 72 населенных пункта без света, потребление падает из-за погоды - Укрэнерго

В Черкасской области из-за атаки рф 72 населенных пункта без света, потребление падает из-за погоды - Укрэнерго

28 января, 09:14 • 51311 просмотра
ССО на курщине нанесли потери северокорейским солдатам и захватили важные трофеи

ССО на курщине нанесли потери северокорейским солдатам и захватили важные трофеи

28 января, 09:38 • 28485 просмотра
Кабмин уволил заместителя министра обороны после заявления Умерова

Кабмин уволил заместителя министра обороны после заявления Умерова

28 января, 10:57 • 26747 просмотра
Демократия с детства: Совет детей в Броварах воспитывает лидеров

Демократия с детства: Совет детей в Броварах воспитывает лидеров

28 января, 11:11 • 117219 просмотра
Памела Андерсон появилась на показе Chanel без макияжа: что надела звезда

Памела Андерсон появилась на показе Chanel без макияжа: что надела звезда

28 января, 13:12 • 104139 просмотра
публикации
"Часы Судного дня" снова перевели: сколько осталось до апокалипсиса

"Часы Судного дня" снова перевели: сколько осталось до апокалипсиса

17:46 • 58026 просмотра
От "Терминатора" до А-50: какую редкую военную технику рф уничтожила Украина

От "Терминатора" до А-50: какую редкую военную технику рф уничтожила Украина

13:25 • 112076 просмотра
Международная помощь Украине: учитываются ли все риски

Международная помощь Украине: учитываются ли все риски
Эксклюзив

28 января, 13:03 • 113566 просмотра
Демократия с детства: Совет детей в Броварах воспитывает лидеров

Демократия с детства: Совет детей в Броварах воспитывает лидеров

28 января, 11:11 • 117225 просмотра
Клуб белого бизнеса Гетманцева: угроза для экономики и нацбезопасности

Клуб белого бизнеса Гетманцева: угроза для экономики и нацбезопасности
Эксклюзив

27 января, 13:45 • 187066 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Памела Андерсон появилась на показе Chanel без макияжа: что надела звезда

Памела Андерсон появилась на показе Chanel без макияжа: что надела звезда

28 января, 13:12 • 104145 просмотра
Coldplay установили рекорд самых масштабных стадионных концертов XXI века

Coldplay установили рекорд самых масштабных стадионных концертов XXI века

28 января, 09:09 • 122122 просмотра
Нолан будет снимать «Одиссею» на историческом острове возле Сицилии, где якобы высадился Улисс

Нолан будет снимать «Одиссею» на историческом острове возле Сицилии, где якобы высадился Улисс

27 января, 16:50 • 115200 просмотра
Потап в Валенсии предлагал прохожим "водочку": украинцы требуют лишить его гражданства

Потап в Валенсии предлагал прохожим "водочку": украинцы требуют лишить его гражданства

27 января, 15:41 • 115501 просмотра
Бывшая актриса "Сплетницы" раскрыла шокирующее поведение Блейк Лайвли на съемках

Бывшая актриса "Сплетницы" раскрыла шокирующее поведение Блейк Лайвли на съемках

27 января, 14:20 • 124403 просмотра
Актуальное
До 8 лет тюрьмы для ТЦК за мобилизацию забронированных и не подлежащих призыву: в Раду внесли законопроект

До 8 лет тюрьмы для ТЦК за мобилизацию забронированных и не подлежащих призыву: в Раду внесли законопроект

Киев  •  УНН

 • 7477 просмотра

Read in English

Депутаты предлагают ввести уголовную ответственность для работников ТЦК за призыв забронированных лиц. Для ВВК предусмотрено наказание за нарушение медицинского осмотра военнообязанных.

Группа народных депутатов зарегистрировала в Верховной Раде законопроект, который предлагает ввести ответственность для военнослужащих ТЦК за мобилизацию забронированных и тех, кто не подлежит призыву, а для ВВК - за умышленное нарушение проведения медицинского осмотра для определения пригодности военнообязанных. Об этом пишет УНН со ссылкой на карточку законопроекта №12442.

Детали

Согласно законопроекту, планируется дополнить Уголовный кодекс статьей №337-1 "Нарушение порядка проведения медицинского осмотра (военно-врачебной экспертизы) для определения пригодности по состоянию здоровья к военной службе".

Согласно статье, умышленное нарушение проведения медицинского осмотра (военно-врачебной экспертизы) для определения пригодности по состоянию здоровья к военной службе, совершенного работником ВВК, что привело к призыву гражданина на военную службу, который имеет отсрочку по состоянию здоровья будет наказываться лишением свободы на срок от 2 до 5 лет.

За вышеупомянутые действия, совершенное повторно или по предварительному сговору группой лиц, или в условиях особого периода, кроме военного положения, будет наказываться лишением свободы на срок от 3 до 6 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от 1 до 3 лет.

За указанные действия в условиях военного положения, наказание будет в виде лишения свободы на срок от 3 до 8 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от 1 до 3 лет.

Также депутаты предлагают дополнить Уголовный кодекс статьей 462-2 "Нарушение военным должностным лицом порядка призыва (принятия) граждан на военную службу".

Соответственно за призыв на военную службу лиц, имеющих отсрочку, или бронирование, будет наказываться служебным ограничением на срок до 2 лет или содержанием в дисциплинарном батальоне на тот же срок, или лишением свободы на срок до 5 лет

За указанные действия в особый период, кроме военного положения, будет наказываться лишением свободы на срок от 3 до 6 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от 1 до 3 лет.

За вышеуказанные действия в условиях военного положения - лишение свободы на срок от 3 до 8 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от 1 до 3 лет.

Кроме того, председателей, их заместителей, членов, секретарей внештатных постоянно действующих военно-врачебных комиссий или врачебно-летных комиссий планируется приравнять к лицам, уполномоченным на выполнение функций государства или местного самоуправления, что позволит их наказывать за незаконное обогащение.

Приобретение вышеуказанными лицами активов, стоимость которых более чем на 6,5 тыс. необлагаемых минимумов доходов граждан (более 9 млн гривен), превышает его законные доходы является уголовным правонарушением.

Наказание за него - лишение свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

В пояснительной записке указывается, что проведенными мероприятиями контроля за работой ТЦК установлены случаи призыва граждан на военную службу, которые не подлежали призыву в соответствии с законом, безосновательного предоставления отсрочек, непривлечение к ответственности лиц, уклоняющихся от призыва, ненаправление в орган досудебного расследования сообщения о совершении уголовного преступления гражданами, которые не прибыли по повесткам на отправку в составе команд и тому подобное.

Кроме того, нередки случаи нарушения порядка проведения медицинского осмотра для определения пригодности к военной службе должностными лицами военно-врачебных комиссий, что приводит к нарушению прав граждан, уклонению от призыва на военную службу или к незаконному увольнению с военной службы военнослужащих.

"Указанное негативно сказывается на выполнении задач по комплектованию Сил обороны личным составом и непосредственно влияет на способность войск (сил) выполнять боевые задачи по отпору вооруженной агрессии российской федерации, а также подрывают доверие общества к государственным институтам и формируют негативное отношение к процессу мобилизации. С целью четкого определения на законодательном уровне состава уголовных преступлений, совершенных указанными специальными субъектами, а также усиления ответственности некоторых должностных лиц, разработаны предложения по внесению изменений в Уголовный кодекс Украины", - говорится в записке.

Напомним

Комитет Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности планирует разработать законопроект о привлечении должностных лиц территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК) к ответственности за превышение полномочий. Также будущий документ будет предусматривать ответственность работников ВВК за нарушение порядка мобилизации военнообязанных.

Впоследствии в Раде заявили, что в парламенте разрабатывают новый законопроект об ответственности сотрудников ТЦК за нарушение мобилизационного порядка.

Павел Башинский

Павел Башинский

политикаКриминал и ЧП
verkhovna-radaВерховная Рада
vooruzhennie-sili-ukrainiВооруженные силы Украины
ukrainaУкраина

Обратиться по вопросам размещения рекламы