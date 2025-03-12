Рада підтримала кримінальну відповідальність за порушення при мобілізації для керівників ТЦК та ВЛК

Верховна Рада ухвалила у першому читанні законопроєкт №12442 про кримінальну відповідальність за порушення правил мобілізації та медогляду для керівників ТЦК, очільників та членів ВЛК, повідомив у середу народний депутат Ярослав Железняк, пише УНН.

Деталі

"Рада підтримала у першому читанні (законопроєкт) №12442 - запровадження кримінальної відповідальності за порушення законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію, вчинені керівниками ТЦК та головами та членами ВЛК. "За" за основу - 273", - написав Железняк.

Деталі

Зі слів нардепа, пропонується встановлення кримінальної відповідальності за:

порушення порядку проведення медичного огляду (військово-лікарської експертизи) для визначення придатності за станом здоров’я до військової служби (нова ст. 337-1 КК);

порушення військово-службовою особою порядку призову (прийняття) громадян на військову службу (нова ст. 426-2 КК);

розширити коло суб’єктів корупційного кримінального правопорушення, передбаченого ст. 368-5 («Незаконне збагачення») КК, шляхом вказівки у п. 1 примітки до вказаної норми на голів, їх заступників, членів та секретарів позаштатних постійно діючих військово-лікарських комісій або лікарсько-льотних комісій.

Нагадаємо

Законопроєкт №12442, який пропонує ввести відповідальність для військовослужбовців ТЦК за мобілізацію заброньованих і тих, хто не підлягає призову, а для ВЛК - за умисне порушення проведення медичного огляду для визначення придатності військовозобов’язаних, зареєструвала у Верховній Раді група народних депутатів. За певні дії передбачена відповідальність до 8 років ув'язнення.