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Рада підтримала кримінальну відповідальність за порушення при мобілізації для керівників ТЦК та ВЛК

Київ • УНН

 • 113699 перегляди

Рада ухвалила законопроєкт №12442 про кримінальну відповідальність за порушення мобілізації та медогляду керівниками ТЦК та ВЛК. Він передбачає покарання за порушення порядку медогляду та призову.

Рада підтримала кримінальну відповідальність за порушення при мобілізації для керівників ТЦК та ВЛК

Верховна Рада ухвалила у першому читанні законопроєкт №12442 про кримінальну відповідальність за порушення правил мобілізації та медогляду для керівників ТЦК, очільників та членів ВЛК, повідомив у середу народний депутат Ярослав Железняк, пише УНН.

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"Рада підтримала у першому читанні (законопроєкт) №12442 - запровадження кримінальної відповідальності за порушення законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію, вчинені керівниками ТЦК та головами та членами ВЛК. "За" за основу - 273", - написав Железняк.

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Зі слів нардепа, пропонується встановлення кримінальної відповідальності за:

  • порушення порядку проведення медичного огляду (військово-лікарської експертизи) для визначення придатності за станом здоров’я до військової служби (нова ст. 337-1 КК);
    • порушення військово-службовою особою порядку призову (прийняття) громадян на військову службу (нова ст. 426-2 КК);
      • розширити коло суб’єктів корупційного кримінального правопорушення, передбаченого ст. 368-5 («Незаконне збагачення») КК, шляхом вказівки у п. 1 примітки до вказаної норми на голів, їх заступників, членів та секретарів позаштатних постійно діючих військово-лікарських комісій або лікарсько-льотних комісій.

        Нагадаємо

        Законопроєкт №12442, який пропонує ввести відповідальність для військовослужбовців ТЦК за мобілізацію заброньованих і тих, хто не підлягає призову, а для ВЛК - за умисне порушення проведення медичного огляду для визначення придатності військовозобов’язаних, зареєструвала у Верховній Раді група народних депутатів. За певні дії передбачена відповідальність до 8 років ув'язнення.

        Юлія Шрамко

        Юлія Шрамко

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