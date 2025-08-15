"Ограничений не будет": нардеп раскрыл условия для выезда мужчин до 22 лет

Украина планирует разрешить выезд за границу мужчинам до 22 лет без ограничений, сообщил в пятницу народный депутат Алексей Гончаренко в Telegram, пишет УНН.

Выезд мальчиков за границу будет разрешен до 22 лет. Там не будет никаких ограничений. То есть, как сейчас дети выезжают до 18, так же будет и до 22 - написал Гончаренко.

"Но опять же: почему так поздно? Если бы сделали это весной, то очень много мальчиков остались бы в Украине и поступили бы в украинские университеты, а не выезжали за границу в 17 лет", - отметил нардеп.

Напомним

Президент Владимир Зеленский поручил проработать возможность упростить пересечение границы для молодых украинцев. Предлагается повысить возрастной потолок с 18 до 22 лет.

Ранее в Верховной Раде сообщали, что обсуждают возможность увеличения возрастного предела для выезда военнообязанных мужчин за границу до 23-24 лет. Это должно было бы позволить молодым украинцам, которые учатся за границей, посещать Украину.

Недавно в руководстве парламента сообщали, что в ВР на рассмотрении отсутствуют законопроекты по снижению мобилизационного возраста. Украинцы 18-24 лет могут добровольно идти в армию по контракту.