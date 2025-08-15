$41.450.06
29717 просмотра
Силы обороны Украины поразили российский порт "Оля" в астраханской области
55631 просмотра
Переговоры Трампа с Путиным на Аляске: Белый дом обнародовал расписание встречи
27416 просмотра
«Аляска поддерживает Украину»: в Анкоридже проходит масштабный митинг накануне встречи Трампа и ПутинаVideo
Эксклюзив
14 августа, 14:49
На распутье: ближайшее голосование за Defence City может изменить будущее украинской авиации
Эксклюзив
14 августа, 13:54
БАДы под прицелом: кому выгодно вытеснить биодобавки из Украины
Эксклюзив
14 августа, 12:57
"Это можно квалифицировать как подрыв нацбезопасности" – Алексей Баганец о решении Госавиаслужбы по Ми-8
14 августа, 11:53
Зеленский сообщил о новом обмене: вернули 84 человека, в том числе удерживаемых с 2014 годаPhoto
14 августа, 09:32
Верховный Суд самоустранился от выполнения конституционных обязанностей по делу банка "Конкорд" - судья в отставке
Эксклюзив
14 августа, 08:11
Повлияли ли погодные условия на урожай картофеля в Украине: в Ассоциации производителей дали ответ
14 августа, 07:55
В Украине подтверждены новые субварианты коронавируса "Nimbus" и "Stratus" - Минздрав
"Ограничений не будет": нардеп раскрыл условия для выезда мужчин до 22 лет

Киев • УНН

 • 1850 просмотра

Украина планирует разрешить выезд за границу мужчинам до 22 лет без ограничений.

"Ограничений не будет": нардеп раскрыл условия для выезда мужчин до 22 лет

Украина планирует разрешить выезд за границу мужчинам до 22 лет без ограничений, сообщил в пятницу народный депутат Алексей Гончаренко в Telegram, пишет УНН.

Выезд мальчиков за границу будет разрешен до 22 лет. Там не будет никаких ограничений. То есть, как сейчас дети выезжают до 18, так же будет и до 22

- написал Гончаренко.

"Но опять же: почему так поздно? Если бы сделали это весной, то очень много мальчиков остались бы в Украине и поступили бы в украинские университеты, а не выезжали за границу в 17 лет", - отметил нардеп.

Напомним

Президент Владимир Зеленский поручил проработать возможность упростить пересечение границы для молодых украинцев. Предлагается повысить возрастной потолок с 18 до 22 лет.

Ранее в Верховной Раде сообщали, что обсуждают возможность увеличения возрастного предела для выезда военнообязанных мужчин за границу до 23-24 лет. Это должно было бы позволить молодым украинцам, которые учатся за границей, посещать Украину.

Недавно в руководстве парламента сообщали, что в ВР на рассмотрении отсутствуют законопроекты по снижению мобилизационного возраста. Украинцы 18-24 лет могут добровольно идти в армию по контракту. 

Юлия Шрамко

Обществополитика
Украина