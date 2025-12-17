Мандарини: експорт, споживання та попит в Україні та світі

Мандарини - головний атрибут передноворічного періоду, що традиційно зʼявляється на полицях магазинів з настанням холодів. Тому саме на грудень припадає 30% річного імпорту. Як змінюється споживання та попит мандаринів в Україні - розкаже УНН.

Вважається, що мандарини походять з Південної Азії, а саме з Китаю, який до сьогодні посідає перше місце з вирощування фруктів. Проте лідером з експорту вважається Іспанія, вона обігнала Китай у 2022 році, було вирощено мандаринів на 1,54 млрд дол. (експорт з КНР становив 726 млн дол.). А у 2023, вартість експортованих Іспанією фруктів сягнула 3,8 млрд дол.

Туреччина є одним з найбільших виробників та основних постачальників цитрусових у Центральну та Східну Європу, зокрема і в Україну. У Туреччині в минулому сезоні, що тривав з жовтня по березень, було вирощено 2,8 млн тонн мандаринів, а експорт сягнув 478 млн дол.

Туреччина має не дуже гарну репутацію, попри те що ціни на цитрусові значно нижчі, завдяки меншим витратам на оплату праці та вирощування, більшість скандалів про використання пестицидів повʼязані з мандаринами, що вирощенні саме в Туреччині.

Попит на цитрусові в Україні з кожним роком зростав до початку широкомасштабної війни. З 400 тис. тонн імпортованих фруктів у 2021 році 43% (понад 120 тис. тонн на майже 120 млн дол.) припали саме на мандарини. Основними постачальниками цитрусових в Україну є Туреччина, Пакистан та Єгипет. Також на поличках присутні мандарини імпортовані з Греції, Іспанії та Італії, але ціни на них помітно вищі.

Загалом кожного року ситуація однакова, коли настає передноворічний період пропозиція мандаринів зростає, а ціни поступово знижуються.

Чи корисні мандарини?

Мандарини містять велику кількість вітаміну С та флавоноїди. Також фрукт містить розчинну клітковину, яка позитивно впливає на роботу шлунково-кишкового тракту.

Крім того, мандарини містять кальцій, магній, калій, вітаміни B, D, K і фітонциди, які пригнічують ріст або вбивають мікроскопічні гриби та бактерії.

Шкірка також корисна завдяки ефірним оліям та каротину. Потенційно, бета-каротин може допомогти у боротьбі з раком.

Скільки мандаринів можна з'їсти за день?

Попри користь - цитрусові, зокрема і мандарини, можуть провокувати алергічні реакції. Тому важливо не переїдати - 4 - 5 невеликих мандаринів на день для дорослих, на думку спеціалістів, цілком достатньо аби отримати користь і не нашкодити здоров'ю.

Слід розуміти, що велика кількість мандаринів, може спровокувати алергічну реакцію навіть у тих, хто раніше з нею не стикався.

Також слід пам'ятати, що мандарини містять цукор, що також важливо пам'ятати.

Кому не можна їсти мандарини?

Через ризик алергічної реакції мандарини, як і інші цитрусові, протипоказані дітям до року. Діабетикам та тим, хто має проблеми з ШКТ слід вживати мандарини у невеликій кількості. А тим, хто має на них алергію, однозначно, слід виключити фрукт зі свого раціону повністю.

Крім того, після споживання цитрусових, через вміст кислот, лікарі радять почистити зуби або ж хоча б прополоскати ротову порожнину, адже кислоти негативно впливають на зубну емаль.