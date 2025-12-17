Мандарини: експорт, споживання та попит в Україні та світі

$42.180.06
49.670.01
ukenru
12:13 • 5504 перегляди
Європарламент схвалив повну відмову від російського газу до кінця 2027 року
Ексклюзив
11:22 • 17615 перегляди
Розкрадання бюджетних коштів. Слідство вивчає причетність скандальної клініки Odrex Photo
10:56 • 14656 перегляди
Фон дер Ляєн відкрила двері для спільного боргу ЄС для України замість російських активів
10:33 • 15168 перегляди
США готують нові санкції проти росії на випадок відмови путіна від мирної угоди - Bloomberg
17 грудня, 08:46 • 17025 перегляди
Генштаб підтвердив ураження Слов'янського НПЗ у рф та інших об'єктів окупантів
17 грудня, 07:35 • 19244 перегляди
Європа побоюється розширення війни у разі перемоги росії в Україні - WSJ
17 грудня, 06:31 • 17479 перегляди
"Проблема ЄС не в Бельгії, а в Трампі": Politico дізналося про продовження тиску Вашингтона щодо російських активів
16 грудня, 17:02 • 27339 перегляди
15 років позбавлення волі: вирок Януковичу набрав законної силиVideo
16 грудня, 16:20 • 46228 перегляди
Підсумки "Рамштайну-32": Україна отримала рекордні фінансові зобов’язання на 2026 рік та нові системи ППО
16 грудня, 16:11 • 38589 перегляди
Україна повернула 45 громадян, яких утримували в пунктах тимчасового тримання іноземців у рфVideo
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+2°
2.5м/с
88%
757мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Власник маєтку зірки НБА Майкла Джордана планує перетворити його на музейPhotoVideo17 грудня, 06:16 • 16182 перегляди
Робота на папері: чому НАЗК під керівництвом Павлущика зводить боротьбу з корупцією до звітів і рекомендацій17 грудня, 07:15 • 26532 перегляди
Ураження російської субмаринин "Варшавянка": знищені гвинт і кермо, човну потрібен капремонтPhoto09:06 • 11165 перегляди
Удари по енергетиці Одещини: через сильні пошкодження не вдалось підключити одразу всіх абонентів - ОВА10:06 • 7956 перегляди
"А міг би й бритвою...": Сікорський відповів захаровій на заяву про "створення Польщі леніним" 11:01 • 4960 перегляди
Публікації
Мандарини: експорт, споживання та попит в Україні та світі14:58 • 72 перегляди
ЄС відкочує заборону на бензинові та дизельні автомобілі з 2035 року: що передбачається14:39 • 584 перегляди
Розкрадання бюджетних коштів. Слідство вивчає причетність скандальної клініки Odrex Photo
Ексклюзив
11:22 • 17615 перегляди
Робота на папері: чому НАЗК під керівництвом Павлущика зводить боротьбу з корупцією до звітів і рекомендацій17 грудня, 07:15 • 26543 перегляди
Україна не має сертифікованої організації, яка може визначати автентичність деталей вертольотів Ми-8МТ16 грудня, 14:38 • 41181 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Урсула фон дер Ляєн
Барт Де Вевер
Джорджа Мелоні
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Брюссель
Італія
Польща
Реклама
УНН Lite
Трамп заявив, що вартість нової бальної зали Білого дому може сягнути $400 млн12:18 • 3858 перегляди
Власник маєтку зірки НБА Майкла Джордана планує перетворити його на музейPhotoVideo17 грудня, 06:16 • 16191 перегляди
Мультфільм "Звірополіс 2" втретє очолив прокат, зібравши 1,14 мільярда доларів14 грудня, 19:02 • 54125 перегляди
Розлючені фанати в Індії закидали стадіон стільцями та пляшками через короткий захід МессіVideo13 грудня, 11:42 • 71354 перегляди
Від випивки до чорних поясів: п'яного єнота з США підозрюють у пограбуванні магазину карате13 грудня, 11:26 • 70768 перегляди
Актуальне
Техніка
Опалення
Фільм
Соціальна мережа
Дія (сервіс)

Мандарини: експорт, споживання та попит в Україні та світі

Київ • УНН

 • 72 перегляди

В Україні на грудень припадає 30% річного імпорту мандаринів, попит на які зростав до війни. Основними постачальниками є Туреччина, Пакистан та Єгипет.

Мандарини: експорт, споживання та попит в Україні та світі

Мандарини - головний атрибут передноворічного періоду, що традиційно зʼявляється на полицях магазинів з настанням холодів. Тому саме на грудень припадає 30% річного імпорту. Як змінюється споживання та попит мандаринів в Україні - розкаже УНН.

Вважається, що мандарини походять з Південної Азії, а саме з Китаю, який до сьогодні посідає перше місце з вирощування фруктів. Проте лідером з експорту вважається Іспанія, вона обігнала Китай у 2022 році, було вирощено мандаринів на 1,54 млрд дол. (експорт з КНР становив 726 млн дол.). А у 2023, вартість експортованих Іспанією фруктів  сягнула 3,8 млрд дол. 

Туреччина є одним з найбільших виробників та основних постачальників цитрусових у Центральну та Східну Європу, зокрема і в Україну. У Туреччині в минулому сезоні, що тривав з жовтня по березень, було вирощено 2,8 млн тонн мандаринів, а експорт сягнув 478 млн дол. 

Туреччина має не дуже гарну репутацію, попри те що ціни на цитрусові значно нижчі, завдяки меншим витратам на оплату праці та вирощування, більшість скандалів про використання пестицидів повʼязані з мандаринами, що вирощенні саме в Туреччині.  

Попит на цитрусові в Україні з кожним роком зростав до початку широкомасштабної війни. З 400 тис. тонн імпортованих фруктів у 2021 році 43% (понад 120 тис. тонн на майже 120 млн дол.) припали саме на мандарини. Основними постачальниками цитрусових в Україну є Туреччина, Пакистан та Єгипет. Також на поличках присутні мандарини імпортовані з Греції, Іспанії та Італії, але ціни на них помітно вищі.

Загалом кожного року ситуація однакова, коли настає передноворічний період пропозиція мандаринів зростає, а ціни поступово знижуються.

Чи корисні мандарини?

Мандарини містять велику кількість вітаміну С та флавоноїди. Також фрукт містить розчинну клітковину, яка позитивно впливає на роботу шлунково-кишкового тракту. 

Крім того, мандарини містять кальцій, магній, калій, вітаміни B, D, K і фітонциди, які пригнічують ріст або вбивають мікроскопічні гриби та бактерії.

Шкірка також корисна завдяки ефірним оліям та каротину. Потенційно, бета-каротин може допомогти у боротьбі з раком. 

Скільки мандаринів можна з'їсти за день?

Попри користь - цитрусові, зокрема і мандарини, можуть провокувати алергічні реакції. Тому важливо не переїдати - 4 - 5 невеликих мандаринів на день для дорослих, на думку спеціалістів, цілком достатньо аби отримати користь і не нашкодити здоров'ю. 

Слід розуміти, що велика кількість мандаринів, може спровокувати алергічну реакцію навіть у тих, хто раніше з нею не стикався. 

Також слід пам'ятати, що мандарини містять цукор, що також важливо пам'ятати. 

Кому не можна їсти мандарини?

Через ризик алергічної реакції мандарини, як і інші цитрусові, протипоказані дітям до року. Діабетикам та тим, хто має проблеми з ШКТ слід вживати мандарини у невеликій кількості. А тим, хто має на них алергію, однозначно, слід виключити фрукт зі свого раціону повністю. 

Крім того, після споживання цитрусових, через вміст кислот, лікарі радять почистити зуби або ж хоча б прополоскати ротову порожнину, адже кислоти негативно впливають на зубну емаль. 

Олександра Месенко

СуспільствоЕкономікаПублікації
Новий рік
Воєнний стан
Війна в Україні
Карцинома
Гриби
Греція
Італія
Іспанія
Китай
Туреччина
Єгипет
Україна
Пакистан