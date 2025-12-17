Мандарины: экспорт, потребление и спрос в Украине и мире

Мандарины - главный атрибут предновогоднего периода, традиционно появляющийся на полках магазинов с наступлением холодов. Поэтому именно на декабрь приходится 30% годового импорта. Как меняется потребление и спрос мандаринов в Украине - расскажет УНН.

Считается, что мандарины происходят из Южной Азии, а именно из Китая, который до сих пор занимает первое место по выращиванию фруктов. Однако лидером по экспорту считается Испания, она обогнала Китай в 2022 году, было выращено мандаринов на 1,54 млрд долл. (экспорт из КНР составил 726 млн долл.). А в 2023 году стоимость экспортированных Испанией фруктов достигла 3,8 млрд долл.

Турция является одним из крупнейших производителей и основных поставщиков цитрусовых в Центральную и Восточную Европу, в том числе и в Украину. В Турции в прошлом сезоне, который длился с октября по март, было выращено 2,8 млн тонн мандаринов, а экспорт достиг 478 млн долл.

Турция имеет не очень хорошую репутацию, несмотря на то, что цены на цитрусовые значительно ниже, благодаря меньшим затратам на оплату труда и выращивание, большинство скандалов об использовании пестицидов связаны с мандаринами, выращенными именно в Турции.

Спрос на цитрусовые в Украине с каждым годом рос до начала широкомасштабной войны. Из 400 тыс. тонн импортированных фруктов в 2021 году 43% (более 120 тыс. тонн на почти 120 млн долл.) пришлись именно на мандарины. Основными поставщиками цитрусовых в Украину являются Турция, Пакистан и Египет. Также на полках присутствуют мандарины, импортированные из Греции, Испании и Италии, но цены на них заметно выше.

В целом каждый год ситуация одинакова: когда наступает предновогодний период, предложение мандаринов растет, а цены постепенно снижаются.

Полезны ли мандарины?

Мандарины содержат большое количество витамина С и флавоноиды. Также фрукт содержит растворимую клетчатку, которая положительно влияет на работу желудочно-кишечного тракта.

Кроме того, мандарины содержат кальций, магний, калий, витамины B, D, K и фитонциды, которые подавляют рост или убивают микроскопические грибы и бактерии.

Кожура также полезна благодаря эфирным маслам и каротину. Потенциально, бета-каротин может помочь в борьбе с раком.

Сколько мандаринов можно съесть в день?

Несмотря на пользу - цитрусовые, в том числе и мандарины, могут провоцировать аллергические реакции. Поэтому важно не переедать - 4 - 5 небольших мандаринов в день для взрослых, по мнению специалистов, вполне достаточно, чтобы получить пользу и не навредить здоровью.

Следует понимать, что большое количество мандаринов может спровоцировать аллергическую реакцию даже у тех, кто раньше с ней не сталкивался.

Также следует помнить, что мандарины содержат сахар, что также важно помнить.

Кому нельзя есть мандарины?

Из-за риска аллергической реакции мандарины, как и другие цитрусовые, противопоказаны детям до года. Диабетикам и тем, кто имеет проблемы с ЖКТ, следует употреблять мандарины в небольшом количестве. А тем, кто имеет на них аллергию, однозначно, следует исключить фрукт из своего рациона полностью.

Кроме того, после употребления цитрусовых, из-за содержания кислот, врачи советуют почистить зубы или хотя бы прополоскать ротовую полость, ведь кислоты негативно влияют на зубную эмаль.