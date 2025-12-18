"Мені дістався безлад, але я його виправлю": Трамп виступив зі зверненням до нації

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп виступив зі зверненням до нації. Він розкритикував свого попередника Джо Байдена, заявивши, що отримав у спадок "безлад", однак не торкнувся теми війни росії проти України та подій навколо Венесуели. Про це інформує УНН з посиланням на CNN.

Деталі

Глава Білого дому розпочав свою промову з зауважень на адресу команди Джо Байдена, зосередившись на питаннях міграції, корупції та інших проблемах, які, за його словами, він отримав у спадок.

Мені дістався безлад, але я його виправлю - сказав Трамп.

Він заявив, що раніше Сполучені Штати були об’єктом насмішок у світі, однак тепер, за його словами, ситуація кардинально змінилася.

Дональд Трамп також відзначив суттєве зменшення потоків наркотиків, що потрапляють до країни.

Крім того, він повідомив, що протягом перших 11 місяців перебування на посаді США змогли залучити 18 трильйонів доларів інвестицій, значною мірою завдяки запровадженню мит.

Ми робимо Америку знову великою. Сьогодні ввечері, після 11 місяців, наш кордон у безпеці, інфляцію зупинено, зарплати зросли, ціни знизилися, наша нація сильна, Америку поважають, і наша країна повернулася сильнішою, ніж будь-коли раніше. Ми готові до такого економічного буму, подібного до якого світ ще ніколи не бачив - наголосив президент США.

У промові він зазначив, що процес відродження Америки почався лише рік тому. Трамп додав, що наступного року світ має бачити США як країну, віддану своїм громадянам і працівникам, впевнену у власній ідентичності та призначенні, якій заздрить увесь світ.

Нас знову поважають - так, як нас не поважали ніколи раніше. Кожному й кожній з вас бажаю веселого Різдва та щасливого Нового року. Нехай Бог благословить вас усіх - зазначив американський лідер.

У своєму зверненні Дональд Трамп не згадав про війну росії проти України та переговорні процеси між сторонами за посередництва США. Також він не сказав про ситуацію з Венесуелою та блокадою її суден.

