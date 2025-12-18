"Мне достался беспорядок, но я его исправлю": Трамп выступил с обращением к нации

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп выступил с обращением к нации. Он раскритиковал своего предшественника Джо Байдена, заявив, что получил в наследство "беспорядок", однако не затронул тему войны России против Украины и событий вокруг Венесуэлы. Об этом информирует УНН со ссылкой на CNN.

Детали

Глава Белого дома начал свою речь с замечаний в адрес команды Джо Байдена, сосредоточившись на вопросах миграции, коррупции и других проблемах, которые, по его словам, он получил в наследство.

Мне достался беспорядок, но я его исправлю - сказал Трамп.

Он заявил, что ранее Соединенные Штаты были объектом насмешек в мире, однако теперь, по его словам, ситуация кардинально изменилась.

Дональд Трамп также отметил существенное уменьшение потоков наркотиков, попадающих в страну.

Кроме того, он сообщил, что в течение первых 11 месяцев пребывания в должности США смогли привлечь 18 триллионов долларов инвестиций, в значительной степени благодаря введению пошлин.

Мы делаем Америку снова великой. Сегодня вечером, после 11 месяцев, наша граница в безопасности, инфляция остановлена, зарплаты выросли, цены снизились, наша нация сильна, Америку уважают, и наша страна вернулась сильнее, чем когда-либо прежде. Мы готовы к такому экономическому буму, подобного которому мир еще никогда не видел - подчеркнул президент США.

В речи он отметил, что процесс возрождения Америки начался всего год назад. Трамп добавил, что в следующем году мир должен видеть США как страну, преданную своим гражданам и работникам, уверенную в собственной идентичности и предназначении, которой завидует весь мир.

Нас снова уважают - так, как нас не уважали никогда раньше. Каждому и каждой из вас желаю веселого Рождества и счастливого Нового года. Пусть Бог благословит вас всех - отметил американский лидер.

В своем обращении Дональд Трамп не упомянул о войне России против Украины и переговорных процессах между сторонами при посредничестве США. Также он не сказал о ситуации с Венесуэлой и блокадой ее судов.

Напомним

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп готовит специальное обращение к американскому народу непосредственно из Белого дома.

