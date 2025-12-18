"Мне достался беспорядок, но я его исправлю": Трамп выступил с обращением к нации

$42.180.06
49.670.01
ukenru
17 декабря, 20:01 • 10708 просмотра
США и Россия проведут переговоры по войне в Украине в Майами в эти выходные
17 декабря, 15:43 • 20972 просмотра
Партия "Слуга Народа" избрала нового главу. Им стал Александр Корниенко
17 декабря, 12:13 • 26800 просмотра
Европарламент одобрил полный отказ от российского газа до конца 2027 года
Эксклюзив
17 декабря, 11:22 • 45931 просмотра
Хищение бюджетных средств. Следствие изучает причастность скандальной клиники Odrex Photo
17 декабря, 10:56 • 29651 просмотра
Фон дер Ляйен открыла двери для совместного долга ЕС для Украины вместо российских активов
17 декабря, 10:33 • 24869 просмотра
США готовят новые санкции против россии на случай отказа путина от мирного соглашения - Bloomberg
17 декабря, 08:46 • 22824 просмотра
Генштаб подтвердил поражение Славянского НПЗ в рф и других объектов оккупантов
17 декабря, 07:35 • 22276 просмотра
Европа опасается расширения войны в случае победы россии в Украине - WSJ
17 декабря, 06:31 • 19117 просмотра
"Проблема ЕС не в Бельгии, а в Трампе": Politico узнало о продолжении давления Вашингтона по российским активам
16 декабря, 17:02 • 28622 просмотра
15 лет лишения свободы: приговор Януковичу вступил в законную силуVideo
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+1°
3м/с
96%
756мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Дунайская Комиссия решила создать Реестр ущерба от российской агрессии на Нижнем Дунае17 декабря, 17:52 • 3644 просмотра
20 дней, чтобы стать первой леди США: появился трейлер документального фильма о Мелании ТрампVideo17 декабря, 19:12 • 6586 просмотра
Турция планирует вернуть России системы С-400 ради американских истребителей F-3517 декабря, 19:28 • 4348 просмотра
"Капсула времени" на глубине 2,6 км: флот Франции обнаружил уникальное судно XVI века17 декабря, 20:39 • 4970 просмотра
В отделении ПриватБанка ветерану с ампутацией отказали в восстановлении карты: в НБУ отреагировали22:21 • 7536 просмотра
публикации
Молчание, которое убивает: почему Минздрав должен отреагировать на массовые жалобы пациентов клиники Odrex17 декабря, 15:05 • 21898 просмотра
Мандарины: экспорт, потребление и спрос в Украине и мире17 декабря, 14:58 • 20463 просмотра
ЕС делает откат по запрету на бензиновые и дизельные автомобили с 2035 года: что предусматривается17 декабря, 14:39 • 17988 просмотра
Хищение бюджетных средств. Следствие изучает причастность скандальной клиники Odrex Photo
Эксклюзив
17 декабря, 11:22 • 45934 просмотра
Работа на бумаге: почему НАПК под руководством Павлущика сводит борьбу с коррупцией к отчетам и рекомендациям17 декабря, 07:15 • 40505 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Джо Байден
Пит Хегсетх
Николас Мадуро
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Венесуэла
Пентагон
Село
Реклама
УНН Lite
20 дней, чтобы стать первой леди США: появился трейлер документального фильма о Мелании ТрампVideo17 декабря, 19:12 • 6674 просмотра
"Больше вопросов, чем ответов": вышел таинственный трейлер нового фильма Стивена СпилбергаVideo17 декабря, 16:22 • 10011 просмотра
Трамп заявил, что стоимость нового бального зала Белого дома может достичь $400 млн17 декабря, 12:18 • 17610 просмотра
Владелец поместья звезды НБА Майкла Джордана планирует превратить его в музейPhotoVideo17 декабря, 06:16 • 23975 просмотра
Мультфильм "Зверополис 2" в третий раз возглавил прокат, собрав 1,14 миллиарда долларов14 декабря, 19:02 • 58640 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Хранитель
Таймс
The New York Times

"Мне достался беспорядок, но я его исправлю": Трамп выступил с обращением к нации

Киев • УНН

 • 344 просмотра

Президент США Дональд Трамп в обращении к нации раскритиковал своего предшественника Джо Байдена, заявив, что получил в наследство "беспорядок". Он не коснулся темы войны России против Украины и событий вокруг Венесуэлы.

"Мне достался беспорядок, но я его исправлю": Трамп выступил с обращением к нации

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп выступил с обращением к нации. Он раскритиковал своего предшественника Джо Байдена, заявив, что получил в наследство "беспорядок", однако не затронул тему войны России против Украины и событий вокруг Венесуэлы. Об этом информирует УНН со ссылкой на CNN.

Детали

Глава Белого дома начал свою речь с замечаний в адрес команды Джо Байдена, сосредоточившись на вопросах миграции, коррупции и других проблемах, которые, по его словам, он получил в наследство.

Мне достался беспорядок, но я его исправлю

- сказал Трамп.

Он заявил, что ранее Соединенные Штаты были объектом насмешек в мире, однако теперь, по его словам, ситуация кардинально изменилась. 

Дональд Трамп также отметил существенное уменьшение потоков наркотиков, попадающих в страну.

Кроме того, он сообщил, что в течение первых 11 месяцев пребывания в должности США смогли привлечь 18 триллионов долларов инвестиций, в значительной степени благодаря введению пошлин.

Мы делаем Америку снова великой. Сегодня вечером, после 11 месяцев, наша граница в безопасности, инфляция остановлена, зарплаты выросли, цены снизились, наша нация сильна, Америку уважают, и наша страна вернулась сильнее, чем когда-либо прежде. Мы готовы к такому экономическому буму, подобного которому мир еще никогда не видел

- подчеркнул президент США.

В речи он отметил, что процесс возрождения Америки начался всего год назад. Трамп добавил, что в следующем году мир должен видеть США как страну, преданную своим гражданам и работникам, уверенную в собственной идентичности и предназначении, которой завидует весь мир.

Нас снова уважают - так, как нас не уважали никогда раньше. Каждому и каждой из вас желаю веселого Рождества и счастливого Нового года. Пусть Бог благословит вас всех

- отметил американский лидер.

В своем обращении Дональд Трамп не упомянул о войне России против Украины и переговорных процессах между сторонами при посредничестве США. Также он не сказал о ситуации с Венесуэлой и блокадой ее судов.

Напомним

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп готовит специальное обращение к американскому народу непосредственно из Белого дома.

"Соединенные Штаты хотят вернуть права на нефть в Венесуэле" - Трамп17.12.25, 23:05 • 1954 просмотра

Вита Зеленецкая

ПолитикаНовости Мира
Новый год
Война в Украине
Венесуэла
Дональд Трамп
Джо Байден
Соединённые Штаты
Украина