Дональд Трамп анонсував важливе звернення до нації

$42.250.05
49.650.19
ukenru
17:02 • 4882 перегляди
15 років позбавлення волі: вирок Януковичу набрав законної силиVideo
16:20 • 11988 перегляди
Підсумки "Рамштайну-32": Україна отримала рекордні фінансові зобов’язання на 2026 рік та нові системи ППО
16:11 • 12929 перегляди
Україна повернула 45 громадян, яких утримували в пунктах тимчасового тримання іноземців у рфVideo
15:35 • 16722 перегляди
В Україні вивільнили 800 МВт електричної потужності: графіки відключень скоротяться
16 грудня, 13:38 • 17367 перегляди
"Може, на вихідних": Зеленський розкрив деталі про нову очікувану зустріч України та США в Маямі з фідбеком від російської сторони
16 грудня, 10:57 • 22077 перегляди
Європа готується до війни з росією, поки Трамп прагне миру в Україні - WSJ
16 грудня, 10:49 • 23753 перегляди
Бельгія відхилила поступки Єврокомісії для розблокування активів рф для кредиту Україні - Politico
16 грудня, 08:50 • 23791 перегляди
Новорічний стіл–2026 подорожчав майже на 11%: скільки коштуватиме святкове меню
16 грудня, 08:08 • 28489 перегляди
Генпрокурор Кравченко повідомив про знайдену зброю, нові докази та додаткову кваліфікацію у справі про вбивство Андрія ПарубіяVideo
16 грудня, 08:00 • 24029 перегляди
Пропозиція не вічна: Politico дізналося деталі щодо пропонованих США гарантій безпеки для України, "подібних до статті 5" НАТО
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+1°
1.6м/с
90%
758мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Харківщина на аварійних відключеннях, Донеччина повністю знеструмлена, у двох областях без світла понад 700 тис. абонентів - Міненерго16 грудня, 09:39 • 26715 перегляди
"Разом наші голоси сильніші": родини загиблих і колишні пацієнти скандальної клініки запустили сайт Stop Odrex Photo16 грудня, 10:19 • 33801 перегляди
В тимчасово окупованому Криму заявили про "націоналізацію" майна Усика16 грудня, 12:00 • 17371 перегляди
"Суверенна фабрика ШІ" за 225 мільйонів: як тендер ДП "ДІЯ" вивів на російський слід 16 грудня, 12:02 • 28668 перегляди
Україна не має сертифікованої організації, яка може визначати автентичність деталей вертольотів Ми-8МТ14:38 • 15095 перегляди
Публікації
Україна не має сертифікованої організації, яка може визначати автентичність деталей вертольотів Ми-8МТ14:38 • 15177 перегляди
"Суверенна фабрика ШІ" за 225 мільйонів: як тендер ДП "ДІЯ" вивів на російський слід 16 грудня, 12:02 • 28776 перегляди
"Разом наші голоси сильніші": родини загиблих і колишні пацієнти скандальної клініки запустили сайт Stop Odrex Photo16 грудня, 10:19 • 33899 перегляди
Військо ризикує залишитись без двох бойових вертольотів: арештоване СБУ озброєння Ми-8МТ можуть зазнати пошкоджень через неправильне зберіганняPhoto
Ексклюзив
15 грудня, 13:38 • 75035 перегляди
Як уникнути або зменшити ризик ДТП: у патрульній поліції дали поради15 грудня, 13:34 • 69921 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Борис Пісторіус
Ніколя Саркозі
Кір Стармер
Актуальні місця
Україна
Нідерланди
Польща
Сполучені Штати Америки
Велика Британія
Реклама
УНН Lite
Мультфільм "Звірополіс 2" втретє очолив прокат, зібравши 1,14 мільярда доларів14 грудня, 19:02 • 44171 перегляди
Розлючені фанати в Індії закидали стадіон стільцями та пляшками через короткий захід МессіVideo13 грудня, 11:42 • 61144 перегляди
Від випивки до чорних поясів: п'яного єнота з США підозрюють у пограбуванні магазину карате13 грудня, 11:26 • 61054 перегляди
У США оприлюднили нові фото з маєтку Епштейна, де фігурує ТрампVideo13 грудня, 09:00 • 64655 перегляди
Clair Obscur: Expedition 33 стала грою року The Game Awards 2025: повний список переможцівVideo12 грудня, 12:55 • 99404 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
MIM-104 Patriot
IRIS-T
TikTok

Дональд Трамп анонсував важливе звернення до нації

Київ • УНН

 • 4 перегляди

Американський президент Дональд Трамп анонсував спеціальне звернення до американського народу з Білого дому. Виступ заплановано на четвер, о 04:00 за Київським часом.

Дональд Трамп анонсував важливе звернення до нації

Президент США Дональд Трамп заявив, що готує спеціальне звернення до американського народу безпосередньо з Білого дому. Про це він повідомив на своїй сторінці у власній соціальній мережі, пише УНН.

Деталі

Виступ заплановано на четвер, о 04:00 за Київським часом (що відповідає 21:00 за американським часом EST).

З нетерпінням чекаю на "зустріч" із вами. Це був чудовий рік для нашої країни, і найкраще ще попереду 

– написав Трамп.

Наразі американський лідер не розкрив конкретну тему промови. 

Трамп заявив, що мав особисту розмову з путіним16.12.25, 00:21 • 20177 переглядiв

Степан Гафтко

ПолітикаНовини Світу
Соціальна мережа
Володимир Путін
Білий дім
Сполучені Штати Америки