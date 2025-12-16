Дональд Трамп анонсував важливе звернення до нації

Президент США Дональд Трамп заявив, що готує спеціальне звернення до американського народу безпосередньо з Білого дому. Про це він повідомив на своїй сторінці у власній соціальній мережі, пише УНН.

Деталі

Виступ заплановано на четвер, о 04:00 за Київським часом (що відповідає 21:00 за американським часом EST).

З нетерпінням чекаю на "зустріч" із вами. Це був чудовий рік для нашої країни, і найкраще ще попереду – написав Трамп.

Наразі американський лідер не розкрив конкретну тему промови.

Трамп заявив, що мав особисту розмову з путіним