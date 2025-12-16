$42.190.08
Трамп заявив, що мав особисту розмову з путіним

Київ • УНН

 • 130 перегляди

Президент США Дональд Трамп 15 грудня у Білому домі заявив, що спілкувався з очільником кремля володимиром путіним. Деталі розмови та її дата не були розкриті.

У понеділок, 15 грудня, президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп під час спілкування з представниками ЗМІ у Білому домі заявив, що він уже спілкувався із очільником кремля володимиром путіним, проте подробиці розмови не розкрив. Про це інформує УНН з посиланням на Clash Report.

Деталі

Журналіст запитав Дональда Трампа, чи спілкувався він нещодавно з володимиром путіним. Трамп відповів коротко.

Так, спілкувався

- сказав президент США.

Однак, коли саме це сталося, він не уточнив.

Нагадаємо

Трамп позитивно оцінив переговори з європейськими лідерами в Берліні щодо врегулювання конфлікту в Україні. Він заявив, що мир в Україні "став ближчим, ніж будь-коли раніше".

Віта Зеленецька

ПолітикаНовини Світу
Війна в Україні
Володимир Путін
Дональд Трамп
Сполучені Штати Америки
Україна
Берлін