Трамп заявив, що мав особисту розмову з путіним
Київ • УНН
Президент США Дональд Трамп 15 грудня у Білому домі заявив, що спілкувався з очільником кремля володимиром путіним. Деталі розмови та її дата не були розкриті.
У понеділок, 15 грудня, президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп під час спілкування з представниками ЗМІ у Білому домі заявив, що він уже спілкувався із очільником кремля володимиром путіним, проте подробиці розмови не розкрив. Про це інформує УНН з посиланням на Clash Report.
Деталі
Журналіст запитав Дональда Трампа, чи спілкувався він нещодавно з володимиром путіним. Трамп відповів коротко.
Так, спілкувався
Однак, коли саме це сталося, він не уточнив.
Нагадаємо
Трамп позитивно оцінив переговори з європейськими лідерами в Берліні щодо врегулювання конфлікту в Україні. Він заявив, що мир в Україні "став ближчим, ніж будь-коли раніше".
