Трамп заявил, что имел личный разговор с путиным

В понедельник, 15 декабря, президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп во время общения с представителями СМИ в Белом доме заявил, что он уже общался с главой кремля владимиром путиным, однако подробности разговора не раскрыл. Об этом информирует УНН со ссылкой на Clash Report.

Детали

Журналист спросил Дональда Трампа, общался ли он недавно с владимиром путиным. Трамп ответил коротко.

Да, общался - сказал президент США.

Однако, когда именно это произошло, он не уточнил.

Напомним

Трамп положительно оценил переговоры с европейскими лидерами в Берлине по урегулированию конфликта в Украине. Он заявил, что мир в Украине "стал ближе, чем когда-либо ранее".

