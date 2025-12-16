$42.190.08
Трамп заявил, что имел личный разговор с путиным

Киев • УНН

 • 1874 просмотра

Президент США Дональд Трамп 15 декабря в Белом доме заявил, что общался с главой кремля владимиром путиным. Детали разговора и его дата не были раскрыты.

Трамп заявил, что имел личный разговор с путиным

В понедельник, 15 декабря, президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп во время общения с представителями СМИ в Белом доме заявил, что он уже общался с главой кремля владимиром путиным, однако подробности разговора не раскрыл. Об этом информирует УНН со ссылкой на Clash Report.

Детали

Журналист спросил Дональда Трампа, общался ли он недавно с владимиром путиным. Трамп ответил коротко.

Да, общался

- сказал президент США.

Однако, когда именно это произошло, он не уточнил.

Напомним

Трамп положительно оценил переговоры с европейскими лидерами в Берлине по урегулированию конфликта в Украине. Он заявил, что мир в Украине "стал ближе, чем когда-либо ранее".

