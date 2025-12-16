Трамп заявил, что имел личный разговор с путиным
Киев • УНН
Президент США Дональд Трамп 15 декабря в Белом доме заявил, что общался с главой кремля владимиром путиным. Детали разговора и его дата не были раскрыты.
В понедельник, 15 декабря, президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп во время общения с представителями СМИ в Белом доме заявил, что он уже общался с главой кремля владимиром путиным, однако подробности разговора не раскрыл. Об этом информирует УНН со ссылкой на Clash Report.
Детали
Журналист спросил Дональда Трампа, общался ли он недавно с владимиром путиным. Трамп ответил коротко.
Да, общался
Однако, когда именно это произошло, он не уточнил.
Напомним
Трамп положительно оценил переговоры с европейскими лидерами в Берлине по урегулированию конфликта в Украине. Он заявил, что мир в Украине "стал ближе, чем когда-либо ранее".
