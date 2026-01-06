$42.420.13
Макрон заявив про узгодження Паризької декларації щодо гарантій безпеки для України: що вона передбачає
Італійцю Рокко, який поважає путіна та вважає Україну "поганою країною", заборонили в'їзд на 3 роки - ДПСУ
Гарантії безпеки для України включатимуть обов'язкові зобов'язання підтримки: Reuters дізналося, що у проєкті заяви Паризького саміту
Туск: на саміті у Франції обговорять деталі "Паризької декларації", підписання можливе найближчими днями у Вашингтоні
Ще одній перевірці скандальної клініки Odrex, де померли пацієнти, бути
Reuters: союзники України збираються у Парижі для узгодження внесків у багатонаціональні сили і ширші гарантії безпеки
Дитина, яка потрапила до реанімації після стоматлікування, жива
Демонстрація оновлення влади, посилення впливу Президента: політолог про кадрові зміни в Україні
Лідеру Венесуели Мадуро загрожує смертна кара у США: у чому його підозрюютьVideo
Трамп пообіцяв прискорити виробництво американської зброї для союзників

Київ • УНН

 • 564 перегляди

Президент США Дональд Трамп заявив про намір прискорити виробництво зброї для союзників, щоб скоротити багаторічні терміни постачання літаків і гелікоптерів. Він планує суворо контролювати оборонні компанії, щоб уникнути затримок у постачанні військової техніки.

Трамп пообіцяв прискорити виробництво американської зброї для союзників

Президент США пообіцяв, що американські оборонні компанії пришвидшать виробництво зброї для союзників, аби скоротити багаторічні строки постачання літаків і гелікоптерів. Про це Дональд Трамп заявив у вівторок, 6 січня, на зустрічі з конгресменами від Республіканської партії, пише УНН.

Деталі

За словами президента, наразі виробництво високоточної зброї займає надто багато часу, через що союзники змушені чекати роками. Він навів приклад винищувачів F-35, на які витрачаються надто тривалі терміни, а також замовлення Індії на 68 гелікоптерів Apache, яке досі не виконано.

"Ніхто не має такої якості нашої зброї. Проблема лише в тому, що ми її виробляємо недостатньо швидко. Ми почнемо робити це значно швидше. Будемо суворими з компаніями-виробниками. У нас найкраща зброя у світі. Але потрібно забагато часу для її виробництва. В тому числі для союзників. Якщо союзники хочуть зброю купити, вони повинні чекати чотири роки на літак і п’ять років на гелікоптер. Ми не дозволимо цьому повторитися", — наголосив Дональд Трамп.

Він додав, що тепер буде суворо контролювати оборонні компанії, аби уникнути затримок у постачанні військової техніки.

Нові вимоги передбачатимуть прискорене виробництво літаків, гелікоптерів та іншого озброєння, щоб союзники отримували його вчасно.

За словами президента, ці кроки мають зміцнити обороноздатність союзників США та підвищити швидкість реагування на можливі загрози, особливо на тлі глобальної нестабільності та зростаючих потреб у сучасних озброєннях.

Я король, я продав більше Boeing, ніж будь-яка людина на Землі - Трамп

Ольга Розгон

