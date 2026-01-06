Трамп пообещал ускорить производство американского оружия для союзников

Президент США пообещал, что американские оборонные компании ускорят производство оружия для союзников, чтобы сократить многолетние сроки поставки самолетов и вертолетов. Об этом Дональд Трамп заявил во вторник, 6 января, на встрече с конгрессменами от Республиканской партии, пишет УНН.

Детали

По словам президента, сейчас производство высокоточного оружия занимает слишком много времени, из-за чего союзники вынуждены ждать годами. Он привел пример истребителей F-35, на которые тратятся слишком длительные сроки, а также заказ Индии на 68 вертолетов Apache, который до сих пор не выполнен.

"Никто не обладает таким качеством нашего оружия. Проблема лишь в том, что мы его производим недостаточно быстро. Мы начнем делать это значительно быстрее. Будем строгими с компаниями-производителями. У нас лучшее оружие в мире. Но требуется слишком много времени для его производства. В том числе для союзников. Если союзники хотят оружие купить, они должны ждать четыре года на самолет и пять лет на вертолет. Мы не позволим этому повториться", — подчеркнул Дональд Трамп.

Он добавил, что теперь будет строго контролировать оборонные компании, чтобы избежать задержек в поставках военной техники.

Новые требования будут предусматривать ускоренное производство самолетов, вертолетов и другого вооружения, чтобы союзники получали его вовремя.

По словам президента, эти шаги должны укрепить обороноспособность союзников США и повысить скорость реагирования на возможные угрозы, особенно на фоне глобальной нестабильности и растущих потребностей в современных вооружениях.

Я король, я продал больше Boeing, чем любой человек на Земле - Трамп