Дональд Трамп анонсировал важное обращение к нации
Киев • УНН
Американский президент Дональд Трамп анонсировал специальное обращение к американскому народу из Белого дома. Выступление запланировано на четверг, в 04:00 по Киевскому времени.
Президент США Дональд Трамп заявил, что готовит специальное обращение к американскому народу непосредственно из Белого дома. Об этом он сообщил на своей странице в собственной социальной сети, пишет УНН.
Детали
Выступление запланировано на четверг, в 04:00 по Киевскому времени (что соответствует 21:00 по американскому времени EST).
С нетерпением жду "встречи" с вами. Это был отличный год для нашей страны, и лучшее еще впереди
Пока американский лидер не раскрыл конкретную тему речи.
