Дональд Трамп анонсировал важное обращение к нации

Президент США Дональд Трамп заявил, что готовит специальное обращение к американскому народу непосредственно из Белого дома. Об этом он сообщил на своей странице в собственной социальной сети, пишет УНН.

Детали

Выступление запланировано на четверг, в 04:00 по Киевскому времени (что соответствует 21:00 по американскому времени EST).

С нетерпением жду "встречи" с вами. Это был отличный год для нашей страны, и лучшее еще впереди – написал Трамп.

Пока американский лидер не раскрыл конкретную тему речи.

