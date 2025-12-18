"Соединенные Штаты хотят вернуть права на нефть в Венесуэле" - Трамп

$42.180.06
49.670.01
ukenru
20:01 • 4374 просмотра
США и Россия проведут переговоры по войне в Украине в Майами в эти выходные
17 декабря, 15:43 • 13089 просмотра
Партия "Слуга Народа" избрала нового главу. Им стал Александр Корниенко
17 декабря, 12:13 • 21259 просмотра
Европарламент одобрил полный отказ от российского газа до конца 2027 года
Эксклюзив
17 декабря, 11:22 • 38508 просмотра
Хищение бюджетных средств. Следствие изучает причастность скандальной клиники Odrex Photo
17 декабря, 10:56 • 26307 просмотра
Фон дер Ляйен открыла двери для совместного долга ЕС для Украины вместо российских активов
17 декабря, 10:33 • 23436 просмотра
США готовят новые санкции против россии на случай отказа путина от мирного соглашения - Bloomberg
17 декабря, 08:46 • 21742 просмотра
Генштаб подтвердил поражение Славянского НПЗ в рф и других объектов оккупантов
17 декабря, 07:35 • 21850 просмотра
Европа опасается расширения войны в случае победы россии в Украине - WSJ
17 декабря, 06:31 • 18770 просмотра
"Проблема ЕС не в Бельгии, а в Трампе": Politico узнало о продолжении давления Вашингтона по российским активам
16 декабря, 17:02 • 28272 просмотра
15 лет лишения свободы: приговор Януковичу вступил в законную силуVideo
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+2°
1м/с
97%
756мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Трамп заявил, что стоимость нового бального зала Белого дома может достичь $400 млн17 декабря, 12:18 • 15957 просмотра
Маршалловы острова первыми в мире будут платить всем гражданам по 200 долларов ежеквартально17 декабря, 14:28 • 6768 просмотра
ЕС делает откат по запрету на бензиновые и дизельные автомобили с 2035 года: что предусматривается17 декабря, 14:39 • 14060 просмотра
Мандарины: экспорт, потребление и спрос в Украине и мире17 декабря, 14:58 • 16060 просмотра
Молчание, которое убивает: почему Минздрав должен отреагировать на массовые жалобы пациентов клиники Odrex17 декабря, 15:05 • 17518 просмотра
публикации
Молчание, которое убивает: почему Минздрав должен отреагировать на массовые жалобы пациентов клиники Odrex17 декабря, 15:05 • 17524 просмотра
Мандарины: экспорт, потребление и спрос в Украине и мире17 декабря, 14:58 • 16066 просмотра
ЕС делает откат по запрету на бензиновые и дизельные автомобили с 2035 года: что предусматривается17 декабря, 14:39 • 14065 просмотра
Хищение бюджетных средств. Следствие изучает причастность скандальной клиники Odrex Photo
Эксклюзив
17 декабря, 11:22 • 38509 просмотра
Работа на бумаге: почему НАПК под руководством Павлущика сводит борьбу с коррупцией к отчетам и рекомендациям17 декабря, 07:15 • 38086 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Антониу Кошта
Си Цзиньпин
Реджеп Тайип Эрдоган
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Италия
Европа
Беларусь
Реклама
УНН Lite
20 дней, чтобы стать первой леди США: появился трейлер документального фильма о Мелании ТрампVideo19:12 • 2650 просмотра
"Больше вопросов, чем ответов": вышел таинственный трейлер нового фильма Стивена СпилбергаVideo16:22 • 4966 просмотра
Трамп заявил, что стоимость нового бального зала Белого дома может достичь $400 млн17 декабря, 12:18 • 15968 просмотра
Владелец поместья звезды НБА Майкла Джордана планирует превратить его в музейPhotoVideo17 декабря, 06:16 • 22693 просмотра
Мультфильм "Зверополис 2" в третий раз возглавил прокат, собрав 1,14 миллиарда долларов14 декабря, 19:02 • 57388 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Золото
YouTube
Фильм

"Соединенные Штаты хотят вернуть права на нефть в Венесуэле" - Трамп

Киев • УНН

 • 120 просмотра

Президент США Дональд Трамп заявил о намерении восстановить контроль над нефтяными правами в Венесуэле, которые, по его словам, были утрачены. Он отметил, что Венесуэла незаконно забрала землю и права на нефть американских компаний.

"Соединенные Штаты хотят вернуть права на нефть в Венесуэле" - Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты намерены восстановить контроль над нефтяными правами в Венесуэле, которые, по его словам, ранее были утрачены. Об этом информирует УНН со ссылкой на Clash Report.

Детали

Дональд Трамп во время общения с журналистами на военной базе Эндрюс вблизи Вашингтона заявил, что Венесуэла "забрала землю и права на нефть" американских компаний.

По словам американского лидера, ранее такие потери стали возможными из-за недостаточного внимания предыдущей администрации, но сейчас это не повторится.

Это блокада. Мы не позволим проходить никому, кто не должен этого делать… Они (власти Венесуэлы - Ред.) забрали всю нашу нефть… Забрали ее незаконно… забрали наши права на нефть. У нас там было много нефти. Они вышвырнули наши компании. И мы хотим это вернуть

- сказал президент США.

Напомним

Трамп приказал ввести "полную и окончательную" блокаду всех санкционных нефтяных танкеров Венесуэлы. Каракас осудил этот шаг как открытый акт агрессии.  

Государственная нефтяная компания Венесуэлы PDVSA возобновила загрузку сырой нефти и топлива после трехдневной паузы, вызванной кибератакой. Несмотря на техническое возобновление работы терминалов, экспорт топлива остается фактически заблокированным из-за жесткой политики Вашингтона.

Власти Венесуэлы поручили военно-морским силам обеспечивать танкеры с нефтепродуктами. Это может обострить напряженность в отношениях с США на фоне заявлений Дональда Трампа о блокаде нефтяной отрасли страны.

Мексика предлагает посредничество между Венесуэлой и США на фоне морской блокады17.12.25, 18:55 • 2520 просмотров

Вита Зеленецкая

ПолитикаНовости Мира
Санкции
Энергетика
Венесуэла
Вашингтон
Дональд Трамп
Соединённые Штаты