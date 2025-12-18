"Соединенные Штаты хотят вернуть права на нефть в Венесуэле" - Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты намерены восстановить контроль над нефтяными правами в Венесуэле, которые, по его словам, ранее были утрачены. Об этом информирует УНН со ссылкой на Clash Report.

Детали

Дональд Трамп во время общения с журналистами на военной базе Эндрюс вблизи Вашингтона заявил, что Венесуэла "забрала землю и права на нефть" американских компаний.

По словам американского лидера, ранее такие потери стали возможными из-за недостаточного внимания предыдущей администрации, но сейчас это не повторится.

Это блокада. Мы не позволим проходить никому, кто не должен этого делать… Они (власти Венесуэлы - Ред.) забрали всю нашу нефть… Забрали ее незаконно… забрали наши права на нефть. У нас там было много нефти. Они вышвырнули наши компании. И мы хотим это вернуть - сказал президент США.

Напомним

Трамп приказал ввести "полную и окончательную" блокаду всех санкционных нефтяных танкеров Венесуэлы. Каракас осудил этот шаг как открытый акт агрессии.

Государственная нефтяная компания Венесуэлы PDVSA возобновила загрузку сырой нефти и топлива после трехдневной паузы, вызванной кибератакой. Несмотря на техническое возобновление работы терминалов, экспорт топлива остается фактически заблокированным из-за жесткой политики Вашингтона.

Власти Венесуэлы поручили военно-морским силам обеспечивать танкеры с нефтепродуктами. Это может обострить напряженность в отношениях с США на фоне заявлений Дональда Трампа о блокаде нефтяной отрасли страны.

