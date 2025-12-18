росіяни масовано атакували Черкаси: цілили по критичній інфраструктурі, є постраждалі

У ніч проти 18 грудня росія масовано атакувала Черкаси дронами. Внаслідок обстрілу постраждало щонайменше шестеро людей. Про це повідомив очільник Черкаської обласної військової адміністрації (ОВА) Ігор Табурець, передає УНН.

Тяжка ніч для нашої Черкащини. Ворог масовано атакував ударними дронами обласний центр. Наразі по допомогу до медиків звернулись шестеро людей. Тяжких, на щастя, немає - написав Ігор Табурець у своєму Telegram.

За його словами, росіяни цілили по критичній інфраструктурі – частина міста була знеструмлена. Енергетики продовжують роботи.

Унаслідок падіння БпЛА на декількох локаціях пошкоджено житлову інфраструктуру: щонайменше півтора десятка приватних будинків – дані попередні, обстеження триває. Там побиті вікна й дахи, були пожежі. Також повибивало вікна у спорткомплексі. Є понівечені автомобілі.

"Усі необхідні служби працюють. Дякую всім задіяним командам!", - додав очільник ОВА.

Нагадаємо

Увечері 17 грудня російські безпілотники атакували Черкащину, Сумщину та Кривий Ріг, спричинивши пошкодження інфраструктури та руйнування. Внаслідок обстрілів є постраждалі, зокрема двоє в Кривому Розі та одна людина на Сумщині.

Також ввечері 17 грудня російські безпілотники обстріляли Одещину, внаслідок чого постраждали щонайменше семеро людей. Пошкоджено дев'ятиповерховий житловий будинок та заклад освіти в Одеському районі.

В ніч на 18 грудня військові рф атакували енергетичну інфраструктуру Вознесенська. Через пошкодження тимчасово припинено водопостачання в одному з мікрорайонів міста.

