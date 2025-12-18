росіяни масовано атакували Черкаси: цілили по критичній інфраструктурі, є постраждалі

$42.180.06
49.670.01
ukenru
17 грудня, 20:01 • 12437 перегляди
США та росія проведуть переговори щодо війни в Україні у Маямі цими вихідними
17 грудня, 15:43 • 23793 перегляди
Партія “Слуга Народу” обрала нового голову. Ним став Олександр Корнієнко
17 грудня, 12:13 • 28783 перегляди
Європарламент схвалив повну відмову від російського газу до кінця 2027 року
Ексклюзив
17 грудня, 11:22 • 48591 перегляди
Розкрадання бюджетних коштів. Слідство вивчає причетність скандальної клініки Odrex Photo
17 грудня, 10:56 • 31029 перегляди
Фон дер Ляєн відкрила двері для спільного боргу ЄС для України замість російських активів
17 грудня, 10:33 • 25503 перегляди
США готують нові санкції проти росії на випадок відмови путіна від мирної угоди - Bloomberg
17 грудня, 08:46 • 23304 перегляди
Генштаб підтвердив ураження Слов'янського НПЗ у рф та інших об'єктів окупантів
17 грудня, 07:35 • 22445 перегляди
Європа побоюється розширення війни у разі перемоги росії в Україні - WSJ
17 грудня, 06:31 • 19258 перегляди
"Проблема ЄС не в Бельгії, а в Трампі": Politico дізналося про продовження тиску Вашингтона щодо російських активів
16 грудня, 17:02 • 28773 перегляди
15 років позбавлення волі: вирок Януковичу набрав законної силиVideo
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+1°
2.5м/с
91%
756мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Туреччина планує повернути росії системи С-400 заради американських винищувачів F-3517 грудня, 19:28 • 6958 перегляди
"Капсула часу" на глибині 2,6 км: флот Франції виявив унікальне судно XVI століття17 грудня, 20:39 • 8650 перегляди
Гімалайська "водяна бомба": Китай розпочав будівництво найпотужнішої гірської ГЕС у світі17 грудня, 20:51 • 5792 перегляди
У відділенні ПриватБанку ветерану з ампутацією відмовили у відновленні картки: в НБУ відреагували17 грудня, 22:21 • 10189 перегляди
"Мені дістався безлад, але я його виправлю": Трамп виступив зі зверненням до нації03:27 • 5222 перегляди
Публікації
Мовчання, що вбиває: чому МОЗ повинно відреагувати на масові скарги пацієнтів клініки Odrex17 грудня, 15:05 • 23021 перегляди
Мандарини: експорт, споживання та попит в Україні та світі17 грудня, 14:58 • 21569 перегляди
ЄС відкочує заборону на бензинові та дизельні автомобілі з 2035 року: що передбачається17 грудня, 14:39 • 18901 перегляди
Розкрадання бюджетних коштів. Слідство вивчає причетність скандальної клініки Odrex Photo
Ексклюзив
17 грудня, 11:22 • 48580 перегляди
Робота на папері: чому НАЗК під керівництвом Павлущика зводить боротьбу з корупцією до звітів і рекомендацій17 грудня, 07:15 • 41438 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Джо Байден
Піт Гегсет
Ніколас Мадуро
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Венесуела
Канада
Пентагон
Реклама
УНН Lite
20 днів, щоб стати першою леді США: з'явився трейлер документального фільму про Меланію ТрампVideo17 грудня, 19:12 • 9286 перегляди
"Більше запитань, ніж відповідей": вийшов таємничий трейлер нового фільму Стівена СпілбергаVideo17 грудня, 16:22 • 10522 перегляди
Трамп заявив, що вартість нової бальної зали Білого дому може сягнути $400 млн17 грудня, 12:18 • 18130 перегляди
Власник маєтку зірки НБА Майкла Джордана планує перетворити його на музейPhotoVideo17 грудня, 06:16 • 24432 перегляди
Мультфільм "Звірополіс 2" втретє очолив прокат, зібравши 1,14 мільярда доларів14 грудня, 19:02 • 59054 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Фільм
The Guardian
The Times

росіяни масовано атакували Черкаси: цілили по критичній інфраструктурі, є постраждалі

Київ • УНН

 • 262 перегляди

Внаслідок нічної атаки дронів на Черкаси 18 грудня постраждали шестеро людей. Ворог цілив по критичній інфраструктурі, пошкоджено житлові будинки та спорткомплекс.

росіяни масовано атакували Черкаси: цілили по критичній інфраструктурі, є постраждалі

У ніч проти 18 грудня росія масовано атакувала Черкаси дронами. Внаслідок обстрілу постраждало щонайменше шестеро людей. Про це повідомив очільник Черкаської обласної військової адміністрації (ОВА) Ігор Табурець, передає УНН.

Тяжка ніч для нашої Черкащини. Ворог масовано атакував ударними дронами обласний центр. Наразі по допомогу до медиків звернулись шестеро людей. Тяжких, на щастя, немає

- написав Ігор Табурець у своєму Telegram.

За його словами, росіяни цілили по критичній інфраструктурі – частина міста була знеструмлена. Енергетики продовжують роботи.

Унаслідок падіння БпЛА на декількох локаціях пошкоджено житлову інфраструктуру: щонайменше півтора десятка приватних будинків – дані попередні, обстеження триває. Там побиті вікна й дахи, були пожежі. Також повибивало вікна у спорткомплексі. Є понівечені автомобілі.

"Усі необхідні служби працюють. Дякую всім задіяним командам!", - додав очільник ОВА.

Нагадаємо

Увечері 17 грудня російські безпілотники атакували Черкащину, Сумщину та Кривий Ріг, спричинивши пошкодження інфраструктури та руйнування. Внаслідок обстрілів є постраждалі, зокрема двоє в Кривому Розі та одна людина на Сумщині.

Також ввечері 17 грудня російські безпілотники обстріляли Одещину, внаслідок чого постраждали щонайменше семеро людей. Пошкоджено дев'ятиповерховий житловий будинок та заклад освіти в Одеському районі.

В ніч на 18 грудня військові рф атакували енергетичну інфраструктуру Вознесенська. Через пошкодження тимчасово припинено водопостачання в одному з мікрорайонів міста.

Це сигнали не тільки для України: Зеленський заявив, що москва готує 2026-й роком війни17.12.25, 18:07 • 3686 переглядiв

Віта Зеленецька

Війна в Україні
Нерухомість
Енергетика
Війна в Україні
Відключення світла
Блекаут 
Електроенергія
Вознесенськ
Миколаївська область
Одеська область
Кривий Ріг
Черкаси