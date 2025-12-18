россияне массированно атаковали Черкассы: целились по критической инфраструктуре, есть пострадавшие

В ночь на 18 декабря россия массированно атаковала Черкассы дронами. В результате обстрела пострадали по меньшей мере шесть человек. Об этом сообщил глава Черкасской областной военной администрации (ОВА) Игорь Табурец, передает УНН.

Тяжелая ночь для нашей Черкасской области. Враг массированно атаковал ударными дронами областной центр. Сейчас за помощью к медикам обратились шесть человек. Тяжелых, к счастью, нет - написал Игорь Табурец в своем Telegram.

По его словам, россияне целились по критической инфраструктуре – часть города была обесточена. Энергетики продолжают работы.

В результате падения БпЛА на нескольких локациях повреждена жилая инфраструктура: по меньшей мере полтора десятка частных домов – данные предварительные, обследование продолжается. Там побиты окна и крыши, были пожары. Также выбило окна в спорткомплексе. Есть изуродованные автомобили.

"Все необходимые службы работают. Спасибо всем задействованным командам!", - добавил глава ОВА.

Напомним

Вечером 17 декабря российские беспилотники атаковали Черкасскую, Сумскую области и Кривой Рог, вызвав повреждения инфраструктуры и разрушения. В результате обстрелов есть пострадавшие, в том числе двое в Кривом Роге и один человек в Сумской области.

Также вечером 17 декабря российские беспилотники обстреляли Одесскую область, в результате чего пострадали по меньшей мере семь человек. Повреждены девятиэтажный жилой дом и учебное заведение в Одесском районе.

В ночь на 18 декабря военные рф атаковали энергетическую инфраструктуру Вознесенска. Из-за повреждений временно прекращено водоснабжение в одном из микрорайонов города.

