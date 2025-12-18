$42.180.06
17 декабря, 20:01 • 12382 просмотра
США и Россия проведут переговоры по войне в Украине в Майами в эти выходные
17 декабря, 15:43 • 23729 просмотра
Партия "Слуга Народа" избрала нового главу. Им стал Александр Корниенко
17 декабря, 12:13 • 28737 просмотра
Европарламент одобрил полный отказ от российского газа до конца 2027 года
Эксклюзив
17 декабря, 11:22 • 48528 просмотра
Хищение бюджетных средств. Следствие изучает причастность скандальной клиники Odrex Photo
17 декабря, 10:56 • 30987 просмотра
Фон дер Ляйен открыла двери для совместного долга ЕС для Украины вместо российских активов
17 декабря, 10:33 • 25491 просмотра
США готовят новые санкции против россии на случай отказа путина от мирного соглашения - Bloomberg
17 декабря, 08:46 • 23293 просмотра
Генштаб подтвердил поражение Славянского НПЗ в рф и других объектов оккупантов
17 декабря, 07:35 • 22439 просмотра
Европа опасается расширения войны в случае победы россии в Украине - WSJ
17 декабря, 06:31 • 19253 просмотра
"Проблема ЕС не в Бельгии, а в Трампе": Politico узнало о продолжении давления Вашингтона по российским активам
16 декабря, 17:02 • 28770 просмотра
15 лет лишения свободы: приговор Януковичу вступил в законную силуVideo
россияне массированно атаковали Черкассы: целились по критической инфраструктуре, есть пострадавшие

Киев • УНН

 • 120 просмотра

В результате ночной атаки дронов на Черкассы 18 декабря пострадали шесть человек. Враг целился по критической инфраструктуре, повреждены жилые дома и спорткомплекс.

россияне массированно атаковали Черкассы: целились по критической инфраструктуре, есть пострадавшие

В ночь на 18 декабря россия массированно атаковала Черкассы дронами. В результате обстрела пострадали по меньшей мере шесть человек. Об этом сообщил глава Черкасской областной военной администрации (ОВА) Игорь Табурец, передает УНН.

Тяжелая ночь для нашей Черкасской области. Враг массированно атаковал ударными дронами областной центр. Сейчас за помощью к медикам обратились шесть человек. Тяжелых, к счастью, нет

- написал Игорь Табурец в своем Telegram.

По его словам, россияне целились по критической инфраструктуре – часть города была обесточена. Энергетики продолжают работы.

В результате падения БпЛА на нескольких локациях повреждена жилая инфраструктура: по меньшей мере полтора десятка частных домов – данные предварительные, обследование продолжается. Там побиты окна и крыши, были пожары. Также выбило окна в спорткомплексе. Есть изуродованные автомобили.

"Все необходимые службы работают. Спасибо всем задействованным командам!", - добавил глава ОВА.

Напомним

Вечером 17 декабря российские беспилотники атаковали Черкасскую, Сумскую области и Кривой Рог, вызвав повреждения инфраструктуры и разрушения. В результате обстрелов есть пострадавшие, в том числе двое в Кривом Роге и один человек в Сумской области.

Также вечером 17 декабря российские беспилотники обстреляли Одесскую область, в результате чего пострадали по меньшей мере семь человек. Повреждены девятиэтажный жилой дом и учебное заведение в Одесском районе.

В ночь на 18 декабря военные рф атаковали энергетическую инфраструктуру Вознесенска. Из-за повреждений временно прекращено водоснабжение в одном из микрорайонов города.

Это сигналы не только для Украины: Зеленский заявил, что москва готовит 2026-й годом войны17.12.25, 18:07 • 3686 просмотров

Вита Зеленецкая

Война в Украине
Недвижимость
Энергетика
Война в Украине
Отключение света
Блэкаут
Электроэнергия
Вознесенск
Николаевская область
Одесская область
Кривой Рог
Черкассы