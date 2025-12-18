$42.180.06
США та росія проведуть переговори щодо війни в Україні у Маямі цими вихідними
17 грудня, 15:43 • 17454 перегляди
Партія “Слуга Народу” обрала нового голову. Ним став Олександр Корнієнко
17 грудня, 12:13 • 24181 перегляди
Європарламент схвалив повну відмову від російського газу до кінця 2027 року
Ексклюзив
17 грудня, 11:22 • 42443 перегляди
Розкрадання бюджетних коштів. Слідство вивчає причетність скандальної клініки Odrex Photo
17 грудня, 10:56 • 28002 перегляди
Фон дер Ляєн відкрила двері для спільного боргу ЄС для України замість російських активів
17 грудня, 10:33 • 24114 перегляди
США готують нові санкції проти росії на випадок відмови путіна від мирної угоди - Bloomberg
17 грудня, 08:46 • 22251 перегляди
Генштаб підтвердив ураження Слов'янського НПЗ у рф та інших об'єктів окупантів
17 грудня, 07:35 • 22078 перегляди
Європа побоюється розширення війни у разі перемоги росії в Україні - WSJ
17 грудня, 06:31 • 18956 перегляди
"Проблема ЄС не в Бельгії, а в Трампі": Politico дізналося про продовження тиску Вашингтона щодо російських активів
16 грудня, 17:02 • 28452 перегляди
15 років позбавлення волі: вирок Януковичу набрав законної силиVideo
армія рф обстріляла Одеський район: є постраждалі, пошкоджено багатоповерхівку та заклад освіти

Київ • УНН

 • 10 перегляди

Ввечері 17 грудня російські безпілотники атакували Одещину, внаслідок чого постраждали щонайменше семеро людей. Пошкоджено дев'ятиповерховий житловий будинок та заклад освіти в Одеському районі.

армія рф обстріляла Одеський район: є постраждалі, пошкоджено багатоповерхівку та заклад освіти

Увечері 17 грудня росіяни атакували безпілотниками Одеський район. Внаслідок ворожого удару постраждали щонайменше семеро людей. Про це повідомив у своєму Telegram очільник Одеської обласної військової адміністрації (ОВА) Олег Кіпер, передає УНН.

Наразі відомо про сімох постраждалих. Шістьом людям допомога надана на місці, ще одну особу госпіталізовано у стані середньої тяжкості. Лікарі надають всю необхідну допомогу

- йдеться у дописі очільника ОВА.

До цього Кіпер написав у своєму Telegram-каналі, що внаслідок атаки російських БПЛА в Одеському районі було пошкоджено скління у дев’ятиповерховому житловому будинку та закладі освіти.  

Нагадаємо

На Одещині через ворожі атаки на енергоінфраструктуру оголошено надзвичайну ситуацію державного рівня. Понад 50 тисяч мешканців області тривалий час залишалися без світла.    

росія вдарила по енергетичній інфраструктурі на Миколаївщині18.12.25, 00:41 • 658 переглядiв

Віта Зеленецька

Війна в Україні
Нерухомість
Енергетика
Війна в Україні
Відключення світла
Блекаут 
Електроенергія
Олег Кіпер
Одеська область
Одеса