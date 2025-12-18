армія рф обстріляла Одеський район: є постраждалі, пошкоджено багатоповерхівку та заклад освіти

Увечері 17 грудня росіяни атакували безпілотниками Одеський район. Внаслідок ворожого удару постраждали щонайменше семеро людей. Про це повідомив у своєму Telegram очільник Одеської обласної військової адміністрації (ОВА) Олег Кіпер, передає УНН.

Наразі відомо про сімох постраждалих. Шістьом людям допомога надана на місці, ще одну особу госпіталізовано у стані середньої тяжкості. Лікарі надають всю необхідну допомогу - йдеться у дописі очільника ОВА.

До цього Кіпер написав у своєму Telegram-каналі, що внаслідок атаки російських БПЛА в Одеському районі було пошкоджено скління у дев’ятиповерховому житловому будинку та закладі освіти.

Нагадаємо

На Одещині через ворожі атаки на енергоінфраструктуру оголошено надзвичайну ситуацію державного рівня. Понад 50 тисяч мешканців області тривалий час залишалися без світла.

росія вдарила по енергетичній інфраструктурі на Миколаївщині