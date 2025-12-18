армия рф обстреляла Одесский район: есть пострадавшие, повреждены многоэтажка и учебное заведение
Киев • УНН
Вечером 17 декабря российские беспилотники атаковали Одесскую область, в результате чего пострадали по меньшей мере семь человек. Повреждены девятиэтажный жилой дом и учебное заведение в Одесском районе.
Вечером 17 декабря россияне атаковали беспилотниками Одесский район. В результате вражеского удара пострадали по меньшей мере семь человек. Об этом сообщил в своем Telegram глава Одесской областной военной администрации (ОВА) Олег Кипер, передает УНН.
Сейчас известно о семи пострадавших. Шестерым людям помощь оказана на месте, еще один человек госпитализирован в состоянии средней тяжести. Врачи оказывают всю необходимую помощь
До этого Кипер написал в своем Telegram-канале, что в результате атаки российских БПЛА в Одесском районе было повреждено остекление в девятиэтажном жилом доме и учебном заведении.
Напомним
В Одесской области из-за вражеских атак на энергоинфраструктуру объявлена чрезвычайная ситуация государственного уровня. Более 50 тысяч жителей области длительное время оставались без света.
враг ударил по энергетической инфраструктуре Николаевской области18.12.25, 00:41 • 732 просмотра