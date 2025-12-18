$42.180.06
армия рф обстреляла Одесский район: есть пострадавшие, повреждены многоэтажка и учебное заведение

Киев • УНН

 • 60 просмотра

Вечером 17 декабря российские беспилотники атаковали Одесскую область, в результате чего пострадали по меньшей мере семь человек. Повреждены девятиэтажный жилой дом и учебное заведение в Одесском районе.

армия рф обстреляла Одесский район: есть пострадавшие, повреждены многоэтажка и учебное заведение

Вечером 17 декабря россияне атаковали беспилотниками Одесский район. В результате вражеского удара пострадали по меньшей мере семь человек. Об этом сообщил в своем Telegram глава Одесской областной военной администрации (ОВА) Олег Кипер, передает УНН.

Сейчас известно о семи пострадавших. Шестерым людям помощь оказана на месте, еще один человек госпитализирован в состоянии средней тяжести. Врачи оказывают всю необходимую помощь

- говорится в сообщении главы ОВА.

До этого Кипер написал в своем Telegram-канале, что в результате атаки российских БПЛА в Одесском районе было повреждено остекление в девятиэтажном жилом доме и учебном заведении.

Напомним

В Одесской области из-за вражеских атак на энергоинфраструктуру объявлена чрезвычайная ситуация государственного уровня. Более 50 тысяч жителей области длительное время оставались без света.

