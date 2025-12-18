$42.180.06
россияне атаковали энергетическую инфраструктуру Вознесенска в Николаевской области

Киев • УНН

 • 6 просмотра

В ночь на 18 декабря военные РФ атаковали энергетическую инфраструктуру Вознесенска. Из-за повреждений временно прекращено водоснабжение в одном из микрорайонов города.

россияне атаковали энергетическую инфраструктуру Вознесенска в Николаевской области

В ночь на 18 декабря военные рф ударили по энергетической инфраструктуре в Вознесенске. Из-за повреждений временно прекращено водоснабжение в одном из микрорайонов. Об этом сообщил городской голова Евгений Величко, передает УНН.

Вознесенск! Прилет по энергетической инфраструктуре. Масштабы повреждений уточняются. Соответствующие службы работают 

- говорится в сообщении.

По словам городского головы, из-за повреждений в энергосистеме вынужденно отключено водоснабжение на третьем микрорайоне, в связи с остановкой очистных сооружений.

Напомним

В Одесской области из-за вражеских атак на энергоинфраструктуру объявлена чрезвычайная ситуация государственного уровня. Более 50 тысяч жителей области длительное время оставались без света.  

