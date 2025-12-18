Туман і до 6 тепла вдень: якою буде погода в Україні 18 грудня

$42.180.06
49.670.01
ukenru
17 грудня, 20:01 • 11068 перегляди
США та росія проведуть переговори щодо війни в Україні у Маямі цими вихідними
17 грудня, 15:43 • 21622 перегляди
Партія “Слуга Народу” обрала нового голову. Ним став Олександр Корнієнко
17 грудня, 12:13 • 27224 перегляди
Європарламент схвалив повну відмову від російського газу до кінця 2027 року
Ексклюзив
17 грудня, 11:22 • 46512 перегляди
Розкрадання бюджетних коштів. Слідство вивчає причетність скандальної клініки Odrex Photo
17 грудня, 10:56 • 29940 перегляди
Фон дер Ляєн відкрила двері для спільного боргу ЄС для України замість російських активів
17 грудня, 10:33 • 25003 перегляди
США готують нові санкції проти росії на випадок відмови путіна від мирної угоди - Bloomberg
17 грудня, 08:46 • 22923 перегляди
Генштаб підтвердив ураження Слов'янського НПЗ у рф та інших об'єктів окупантів
17 грудня, 07:35 • 22301 перегляди
Європа побоюється розширення війни у разі перемоги росії в Україні - WSJ
17 грудня, 06:31 • 19141 перегляди
"Проблема ЄС не в Бельгії, а в Трампі": Politico дізналося про продовження тиску Вашингтона щодо російських активів
16 грудня, 17:02 • 28654 перегляди
15 років позбавлення волі: вирок Януковичу набрав законної силиVideo
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+1°
3м/с
96%
756мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
20 днів, щоб стати першою леді США: з'явився трейлер документального фільму про Меланію ТрампVideo17 грудня, 19:12 • 7314 перегляди
Туреччина планує повернути росії системи С-400 заради американських винищувачів F-3517 грудня, 19:28 • 4952 перегляди
"Капсула часу" на глибині 2,6 км: флот Франції виявив унікальне судно XVI століття17 грудня, 20:39 • 5732 перегляди
Гімалайська "водяна бомба": Китай розпочав будівництво найпотужнішої гірської ГЕС у світі17 грудня, 20:51 • 3544 перегляди
У відділенні ПриватБанку ветерану з ампутацією відмовили у відновленні картки: в НБУ відреагували22:21 • 8160 перегляди
Публікації
Мовчання, що вбиває: чому МОЗ повинно відреагувати на масові скарги пацієнтів клініки Odrex17 грудня, 15:05 • 22153 перегляди
Мандарини: експорт, споживання та попит в Україні та світі17 грудня, 14:58 • 20714 перегляди
ЄС відкочує заборону на бензинові та дизельні автомобілі з 2035 року: що передбачається17 грудня, 14:39 • 18217 перегляди
Розкрадання бюджетних коштів. Слідство вивчає причетність скандальної клініки Odrex Photo
Ексклюзив
17 грудня, 11:22 • 46501 перегляди
Робота на папері: чому НАЗК під керівництвом Павлущика зводить боротьбу з корупцією до звітів і рекомендацій17 грудня, 07:15 • 40723 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Джо Байден
Піт Гегсет
Ніколас Мадуро
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Венесуела
Пентагон
Село
Реклама
УНН Lite
20 днів, щоб стати першою леді США: з'явився трейлер документального фільму про Меланію ТрампVideo17 грудня, 19:12 • 7328 перегляди
"Більше запитань, ніж відповідей": вийшов таємничий трейлер нового фільму Стівена СпілбергаVideo17 грудня, 16:22 • 10155 перегляди
Трамп заявив, що вартість нової бальної зали Білого дому може сягнути $400 млн17 грудня, 12:18 • 17746 перегляди
Власник маєтку зірки НБА Майкла Джордана планує перетворити його на музейPhotoVideo17 грудня, 06:16 • 24091 перегляди
Мультфільм "Звірополіс 2" втретє очолив прокат, зібравши 1,14 мільярда доларів14 грудня, 19:02 • 58737 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Фільм
The Guardian
The Times

Туман і до 6 тепла вдень: якою буде погода в Україні 18 грудня

Київ • УНН

 • 38 перегляди

У четвер, 18 грудня в Україні пануватиме антициклон, що забезпечить спокійну погоду без істотних опадів. Температура повітря залишатиметься високою для цієї пори року, а в окремих регіонах можливі тумани.

Туман і до 6 тепла вдень: якою буде погода в Україні 18 грудня

У четвер,18 грудня на погоду в Україні впливатиме антициклон. Збережеться спокійна погода без істотних опадів: дощі чи сніг очікуються лише локально. Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр, передає УНН.

Деталі

Сьогодні більшу частину території України накриє тепла й волога повітряна маса за слабкого вітру змінних напрямків.

Синтоптики звернули увагу на ризик погіршення видимості через тумани в окремих регіонах. Вранці тумани можливі в північних і південно-західних областях, а також у Тернопільській і Хмельницькій. Через це водіям радять бути уважними на дорогах, особливо в ранкові години.

Температура повітря залишатиметься досить високою для цієї пори року. Вдень очікується від 1 до 6 градусів тепла, а на півдні країни повітря прогріється до +6…+11 градусів. 

У Києві 18 грудня буде хмарно з проясненнями і без опадів, вранці туман. Вітер змінних напрямків, 3 – 8 метрів на секунду.

Температура по області вдень +1...+6. У Києві +2...+4 градуси.

Святковий шопінг 2025: які подарунки обирають українці і чи прислухаються до ШІ - опитування10.12.25, 13:35 • 58074 перегляди

Віта Зеленецька

Погода та довкілля
Укргідрометцентр
Дощі в Україні
Сніг в Україні
Хмельницька область
Тернопільська область
Україна
Київ