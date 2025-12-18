Туман і до 6 тепла вдень: якою буде погода в Україні 18 грудня

У четвер,18 грудня на погоду в Україні впливатиме антициклон. Збережеться спокійна погода без істотних опадів: дощі чи сніг очікуються лише локально. Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр, передає УНН.

Деталі

Сьогодні більшу частину території України накриє тепла й волога повітряна маса за слабкого вітру змінних напрямків.

Синтоптики звернули увагу на ризик погіршення видимості через тумани в окремих регіонах. Вранці тумани можливі в північних і південно-західних областях, а також у Тернопільській і Хмельницькій. Через це водіям радять бути уважними на дорогах, особливо в ранкові години.

Температура повітря залишатиметься досить високою для цієї пори року. Вдень очікується від 1 до 6 градусів тепла, а на півдні країни повітря прогріється до +6…+11 градусів.

У Києві 18 грудня буде хмарно з проясненнями і без опадів, вранці туман. Вітер змінних напрямків, 3 – 8 метрів на секунду.

Температура по області вдень +1...+6. У Києві +2...+4 градуси.

