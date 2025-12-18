Туман и до +6 тепла днем: какой будет погода в Украине 18 декабря
Киев • УНН
В четверг, 18 декабря, в Украине будет господствовать антициклон, что обеспечит спокойную погоду без существенных осадков. Температура воздуха будет оставаться высокой для этого времени года, а в отдельных регионах возможны туманы.
В четверг, 18 декабря, на погоду в Украине будет влиять антициклон. Сохранится спокойная погода без существенных осадков: дожди или снег ожидаются лишь локально. Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр, передает УНН.
Детали
Сегодня большую часть территории Украины накроет теплая и влажная воздушная масса при слабом ветре переменных направлений.
Синоптики обратили внимание на риск ухудшения видимости из-за туманов в отдельных регионах. Утром туманы возможны в северных и юго-западных областях, а также в Тернопольской и Хмельницкой. Из-за этого водителям советуют быть внимательными на дорогах, особенно в утренние часы.
Температура воздуха будет оставаться достаточно высокой для этого времени года. Днем ожидается от 1 до 6 градусов тепла, а на юге страны воздух прогреется до +6…+11 градусов.
В Киеве 18 декабря будет облачно с прояснениями и без осадков, утром туман. Ветер переменных направлений, 3 – 8 метров в секунду.
Температура по области днем +1...+6. В Киеве +2...+4 градуса.
