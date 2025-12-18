Туман и до +6 тепла днем: какой будет погода в Украине 18 декабря

$42.180.06
49.670.01
ukenru
17 декабря, 20:01 • 11485 просмотра
США и Россия проведут переговоры по войне в Украине в Майами в эти выходные
17 декабря, 15:43 • 22324 просмотра
Партия "Слуга Народа" избрала нового главу. Им стал Александр Корниенко
17 декабря, 12:13 • 27706 просмотра
Европарламент одобрил полный отказ от российского газа до конца 2027 года
Эксклюзив
17 декабря, 11:22 • 47125 просмотра
Хищение бюджетных средств. Следствие изучает причастность скандальной клиники Odrex Photo
17 декабря, 10:56 • 30252 просмотра
Фон дер Ляйен открыла двери для совместного долга ЕС для Украины вместо российских активов
17 декабря, 10:33 • 25149 просмотра
США готовят новые санкции против россии на случай отказа путина от мирного соглашения - Bloomberg
17 декабря, 08:46 • 23032 просмотра
Генштаб подтвердил поражение Славянского НПЗ в рф и других объектов оккупантов
17 декабря, 07:35 • 22342 просмотра
Европа опасается расширения войны в случае победы россии в Украине - WSJ
17 декабря, 06:31 • 19172 просмотра
"Проблема ЕС не в Бельгии, а в Трампе": Politico узнало о продолжении давления Вашингтона по российским активам
16 декабря, 17:02 • 28686 просмотра
15 лет лишения свободы: приговор Януковичу вступил в законную силуVideo
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+1°
3м/с
96%
756мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
20 дней, чтобы стать первой леди США: появился трейлер документального фильма о Мелании ТрампVideo17 декабря, 19:12 • 7938 просмотра
Турция планирует вернуть России системы С-400 ради американских истребителей F-3517 декабря, 19:28 • 5482 просмотра
"Капсула времени" на глубине 2,6 км: флот Франции обнаружил уникальное судно XVI века17 декабря, 20:39 • 6462 просмотра
Гималайская "водяная бомба": Китай начал строительство самой мощной горной ГЭС в мире17 декабря, 20:51 • 4050 просмотра
В отделении ПриватБанка ветерану с ампутацией отказали в восстановлении карты: в НБУ отреагировали17 декабря, 22:21 • 8680 просмотра
публикации
Молчание, которое убивает: почему Минздрав должен отреагировать на массовые жалобы пациентов клиники Odrex17 декабря, 15:05 • 22435 просмотра
Мандарины: экспорт, потребление и спрос в Украине и мире17 декабря, 14:58 • 20989 просмотра
ЕС делает откат по запрету на бензиновые и дизельные автомобили с 2035 года: что предусматривается17 декабря, 14:39 • 18446 просмотра
Хищение бюджетных средств. Следствие изучает причастность скандальной клиники Odrex Photo
Эксклюзив
17 декабря, 11:22 • 47132 просмотра
Работа на бумаге: почему НАПК под руководством Павлущика сводит борьбу с коррупцией к отчетам и рекомендациям17 декабря, 07:15 • 40949 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Джо Байден
Пит Хегсетх
Николас Мадуро
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Венесуэла
Пентагон
Село
Реклама
УНН Lite
20 дней, чтобы стать первой леди США: появился трейлер документального фильма о Мелании ТрампVideo17 декабря, 19:12 • 8038 просмотра
"Больше вопросов, чем ответов": вышел таинственный трейлер нового фильма Стивена СпилбергаVideo17 декабря, 16:22 • 10281 просмотра
Трамп заявил, что стоимость нового бального зала Белого дома может достичь $400 млн17 декабря, 12:18 • 17881 просмотра
Владелец поместья звезды НБА Майкла Джордана планирует превратить его в музейPhotoVideo17 декабря, 06:16 • 24206 просмотра
Мультфильм "Зверополис 2" в третий раз возглавил прокат, собрав 1,14 миллиарда долларов14 декабря, 19:02 • 58852 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Хранитель
Таймс
The New York Times

Туман и до +6 тепла днем: какой будет погода в Украине 18 декабря

Киев • УНН

 • 360 просмотра

В четверг, 18 декабря, в Украине будет господствовать антициклон, что обеспечит спокойную погоду без существенных осадков. Температура воздуха будет оставаться высокой для этого времени года, а в отдельных регионах возможны туманы.

Туман и до +6 тепла днем: какой будет погода в Украине 18 декабря

В четверг, 18 декабря, на погоду в Украине будет влиять антициклон. Сохранится спокойная погода без существенных осадков: дожди или снег ожидаются лишь локально. Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр, передает УНН.

Детали

Сегодня большую часть территории Украины накроет теплая и влажная воздушная масса при слабом ветре переменных направлений.

Синоптики обратили внимание на риск ухудшения видимости из-за туманов в отдельных регионах. Утром туманы возможны в северных и юго-западных областях, а также в Тернопольской и Хмельницкой. Из-за этого водителям советуют быть внимательными на дорогах, особенно в утренние часы.

Температура воздуха будет оставаться достаточно высокой для этого времени года. Днем ожидается от 1 до 6 градусов тепла, а на юге страны воздух прогреется до +6…+11 градусов.

В Киеве 18 декабря будет облачно с прояснениями и без осадков, утром туман. Ветер переменных направлений, 3 – 8 метров в секунду.

Температура по области днем +1...+6. В Киеве +2...+4 градуса.

Праздничный шопинг 2025: какие подарки выбирают украинцы и прислушиваются ли к ИИ - опрос10.12.25, 13:35 • 58079 просмотров

Вита Зеленецкая

Погода и окружающая среда
Укргидрометцентр
Дожди в Украине
Снег в Украине
Хмельницкая область
Тернопольская область
Украина
Киев