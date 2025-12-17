Партія “Слуга Народу” обрала нового голову. Ним став Олександр Корнієнко
Київ • УНН
Олександр Корнієнко, перший віце-спікер парламенту, очолив партію “Слуга Народу”. Давид Арахамія повідомив про це, подякувавши попередниці Олені Шуляк.
"Слуга Народу" обрала новим головою партії першого віце-спікера парламенту Олександра Корнієнка. Про це повідомив голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, передає УНН.
Щойно "Слуга Народу" обрала нового голову партії. Ним став перший віце-спікер парламенту Олександр Корнієнко
Голова фракції подякував Олені Шуляк "за її якісну та чесну роботу на цій посаді і побажати Олександру подальших успіхів та натхнення".
