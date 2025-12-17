$42.180.06
Партия "Слуга Народа" избрала нового главу. Им стал Александр Корниенко
12:13 • 7294 просмотра
Европарламент одобрил полный отказ от российского газа до конца 2027 года
Эксклюзив
11:22 • 20653 просмотра
Хищение бюджетных средств. Следствие изучает причастность скандальной клиники Odrex Photo
10:56 • 16387 просмотра
Фон дер Ляйен открыла двери для совместного долга ЕС для Украины вместо российских активов
10:33 • 16762 просмотра
США готовят новые санкции против россии на случай отказа путина от мирного соглашения - Bloomberg
17 декабря, 08:46 • 18242 просмотра
Генштаб подтвердил поражение Славянского НПЗ в рф и других объектов оккупантов
17 декабря, 07:35 • 19767 просмотра
Европа опасается расширения войны в случае победы россии в Украине - WSJ
17 декабря, 06:31 • 17819 просмотра
"Проблема ЕС не в Бельгии, а в Трампе": Politico узнало о продолжении давления Вашингтона по российским активам
16 декабря, 17:02 • 27490 просмотра
15 лет лишения свободы: приговор Януковичу вступил в законную силуVideo
16 декабря, 16:20 • 46457 просмотра
Итоги "Рамштайна-32": Украина получила рекордные финансовые обязательства на 2026 год и новые системы ПВО
Партия "Слуга Народа" избрала нового главу. Им стал Александр Корниенко

Киев • УНН

 • 214 просмотра

Александр Корниенко, первый вице-спикер парламента, возглавил партию "Слуга Народа". Давид Арахамия сообщил об этом, поблагодарив предшественницу Елену Шуляк.

Партия "Слуга Народа" избрала нового главу. Им стал Александр Корниенко

"Слуга Народа" избрала новым главой партии первого вице-спикера парламента Александра Корниенко. Об этом сообщил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, передает УНН.

Только что "Слуга Народа" избрала нового главу партии. Им стал первый вице-спикер парламента Александр Корниенко 

- сообщил Арахамия.

Глава фракции поблагодарил Елену Шуляк "за ее качественную и честную работу на этом посту и пожелать Александру дальнейших успехов и вдохновения".

Уже возглавлял партию: нардеп назвал потенциального нового главу "Слуги народа"13.12.25, 11:11 • 15861 просмотр

Антонина Туманова

Политика
Елена Шуляк
Давид Арахамия
Слуга народа