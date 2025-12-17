Партия "Слуга Народа" избрала нового главу. Им стал Александр Корниенко

"Слуга Народа" избрала новым главой партии первого вице-спикера парламента Александра Корниенко. Об этом сообщил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, передает УНН.

Только что "Слуга Народа" избрала нового главу партии. Им стал первый вице-спикер парламента Александр Корниенко - сообщил Арахамия.

Глава фракции поблагодарил Елену Шуляк "за ее качественную и честную работу на этом посту и пожелать Александру дальнейших успехов и вдохновения".

