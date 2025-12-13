Уже возглавлял партию: нардеп назвал потенциального нового главу "Слуги народа"

Народный депутат Ярослав Железняк заявил, что политическую партию "Слуга народа" вместо Елены Шуляк, как ожидается, снова возглавит первый заместитель председателя Верховной Рады Александр Корниенко, который уже был ее руководителем с 2019 по 2021 год, пишет УНН.

Подробности

"А вот сейчас уже точно: 17 декабря "Слуга народа" сменит главу партии. Вместо Елены Шуляк возглавит снова партию Александр Корниенко. Вот сейчас это точно уже. Что хорошо", - написал Железняк в Telegram в субботу.

Железняк также сообщил, что "Михаилу Федорову вместо главы ОП придумали новую роль. В теоретически в светлом будущем возглавит новую партию Зеленского или то публично штаб на выборах".

Дополнение

Александр Корниенко до назначения на должность первого заместителя председателя Верховной Рады в ноябре 2021 года возглавлял партию "Слуга народа" с ноября 2019 года.

В ноябре 2021 года партию возглавила председатель комитета по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Елена Шуляк.

Напомним

Народный депутат Ярослав Железняк сообщал о дискуссиях относительно нового главы партии "Слуга народа".