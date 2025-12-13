Уже возглавлял партию: нардеп назвал потенциального нового главу "Слуги народа"
Киев • УНН
Народный депутат Ярослав Железняк сообщил, что Александр Корниенко снова возглавит партию "Слуга народа" вместо Елены Шуляк 17 декабря. Корниенко уже был руководителем партии с 2019 по 2021 год.
Подробности
"А вот сейчас уже точно: 17 декабря "Слуга народа" сменит главу партии. Вместо Елены Шуляк возглавит снова партию Александр Корниенко. Вот сейчас это точно уже. Что хорошо", - написал Железняк в Telegram в субботу.
Железняк также сообщил, что "Михаилу Федорову вместо главы ОП придумали новую роль. В теоретически в светлом будущем возглавит новую партию Зеленского или то публично штаб на выборах".
Дополнение
Александр Корниенко до назначения на должность первого заместителя председателя Верховной Рады в ноябре 2021 года возглавлял партию "Слуга народа" с ноября 2019 года.
В ноябре 2021 года партию возглавила председатель комитета по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Елена Шуляк.
Напомним
Народный депутат Ярослав Железняк сообщал о дискуссиях относительно нового главы партии "Слуга народа".