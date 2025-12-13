$42.270.00
49.520.00
ukenru
13 грудня, 01:49 • 12142 перегляди
Спецпосланець США Віткофф зустрінеться із Зеленським і європейськими лідерами в Берліні - WSJ
12 грудня, 21:33 • 24942 перегляди
Запланована на 13 грудня зустріч у Парижі щодо України не відбудеться - RMF24
12 грудня, 18:15 • 31305 перегляди
ЄС ухвалив рішення про безстрокове заморожування активів росії
Ексклюзив
12 грудня, 17:00 • 29299 перегляди
Сирів їдять найменше у Європі: яким молочним продуктам надають перевагу українці
12 грудня, 13:33 • 33940 перегляди
Новий Трудовий кодекс доопрацьовано та готується до розгляду: чого очікувати
Ексклюзив
12 грудня, 13:09 • 39576 перегляди
Гібридна війна: навіщо росія знищує фармацевтичну інфраструктуру та провокує дефіцит ліків в Україні
Ексклюзив
12 грудня, 13:07 • 44565 перегляди
Ціни на вершкове масло падають, склади переповнені: що відбувається на молочному ринку України і які прогнози
Ексклюзив
12 грудня, 11:47 • 51503 перегляди
У що інвестують жінки нового покоління: від технологій до розкоші
12 грудня, 11:37 • 39785 перегляди
За кожним прийду особисто: Генпрокурор Кравченко не збирається у відставку і знає, хто працює проти нього
12 грудня, 10:25 • 24972 перегляди
Повноваження СБУ розширяться: Зеленський підписав закон
Графіки відключень електроенергії
Уже очолював партію: нардеп назвав потенційного нового очільника "Слуги народу"

Київ • УНН

 • 6 перегляди

Народний депутат Ярослав Железняк повідомив, що Олександр Корнієнко знову очолить партію "Слуга народу" замість Олени Шуляк 17 грудня. Корнієнко вже був керівником партії з 2019 по 2021 рік.

Уже очолював партію: нардеп назвав потенційного нового очільника "Слуги народу"

Народний депутат Ярослав Железняк заявив, що політичну партію "Слуга народу" замість Олени Шуляк, як очікується, знову очолить перший заступник голови Верховної Ради Олександр Корнієнко, який вже був її керівником з 2019 по 2021 рік, пише УНН.

Деталі

"А ось зараз вже точно: 17 грудня "Слуга народу" змінить голову партії. Замість Олени Шуляк очолить знову партію Олександр Корнієнко. Ось зараз це точно вже. Що добре", - написав Железняк у Telegram у суботу.

Железняк також повідомив, що "Михайло Федоров замість голови ОП придумали нову роль. В теоретично в світлому майбутньому очолить нову партію Зеленського чи то публічно штаб на виборах".

Доповнення

Олександр Корнієнко до призначення на посаду першого заступника голови Верховної Ради у листопаді 2021 очолював партії "Слуга народу" з листопада 2019 року.

У листопаді 2021 року партію очолила голова комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Олена Шуляк.

Нагадаємо

Народний депутат Ярослав Железняк повідомляв про дискусії щодо нового голови партії "Слуга народу". 

Юлія Шрамко

Політика
Олена Шуляк
Михайло Федоров
Слуга народу
Верховна Рада України
Володимир Зеленський