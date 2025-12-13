Уже очолював партію: нардеп назвав потенційного нового очільника "Слуги народу"
Київ • УНН
Народний депутат Ярослав Железняк заявив, що політичну партію "Слуга народу" замість Олени Шуляк, як очікується, знову очолить перший заступник голови Верховної Ради Олександр Корнієнко, який вже був її керівником з 2019 по 2021 рік, пише УНН.
Деталі
"А ось зараз вже точно: 17 грудня "Слуга народу" змінить голову партії. Замість Олени Шуляк очолить знову партію Олександр Корнієнко. Ось зараз це точно вже. Що добре", - написав Железняк у Telegram у суботу.
Железняк також повідомив, що "Михайло Федоров замість голови ОП придумали нову роль. В теоретично в світлому майбутньому очолить нову партію Зеленського чи то публічно штаб на виборах".
Доповнення
Олександр Корнієнко до призначення на посаду першого заступника голови Верховної Ради у листопаді 2021 очолював партії "Слуга народу" з листопада 2019 року.
У листопаді 2021 року партію очолила голова комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Олена Шуляк.
Нагадаємо
