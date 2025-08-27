Чи зможуть чоловіки 18-22 років повернутися в Україну без військового квитка - відповідь прикордонників

Чоловіки віком від 18 до 22 років включно зможуть повернутися в Україну без військово-облікового документа. Проте виїхати за кордон - ні. Про це заявив речник Держприкордонслужби Андрій Демченко в ефірі телемарафону у середу, передає УНН.

Деталі

Демченко прокоментував, що очікує чоловіків віком від 18 до 22 років, у яких немає військово-облікового документа, але вони хочуть повернутися в Україну.

"Обмежити громадянина у в'їзді в Україну, повернутися додому ніхто не може. Тому будь-хто з громадян України, які знаходяться за кордоном й повертаються додому, навіть якщо вони не мають якихось документів, звісно, вони будуть пропущені на територію України", - пояснив Демченко.

Демченко повідомляв, що для виїзду за кордон чоловікам віком від 18 до 22 років включно потрібно буде мати військово-обліковий документ.

Доповнення

26 серпня Кабінет міністрів ухвалив постанову, якою дозволив виїзд за кордон чоловікам віком від 18 до 22 років.

У липні 2025 року повідомлялося, що, згідно дослідження журналістів NGL Media, з України масово виїжджають школярі старших класів з міркувань безпеки та з метою здобувати освіту за кордоном, щоб потім реалізувати себе в інших країнах. В Україні зафіксовано найнижчу кількість школярів за 30 років.

Міністр освіти і науки Оксен Лісовий поскаржився, що велика кількість учнів 10-11 класів, особливо хлопців, виїжджають за кордон, наголосивши, що міністерство має запропонувати громадянам якісну, професійну передвищу та вищу освіту.

Проте у серпні у МОН заявили, що кількість українських вступників, яка виїжджає за кордон, приблизно така сама, як і тих, хто повертається з-за кордону.