Смогут ли мужчины 18-22 лет вернуться в Украину без военного билета – ответ пограничников

Киев • УНН

 • 620 просмотра

Мужчины 18-22 лет могут вернуться в Украину без военно-учетного документа, но выехать за границу без него не смогут. Ограничений на въезд в Украину для граждан нет.

Смогут ли мужчины 18-22 лет вернуться в Украину без военного билета – ответ пограничников

Мужчины в возрасте от 18 до 22 лет включительно смогут вернуться в Украину без военно-учетного документа. Однако выехать за границу - нет. Об этом заявил представитель Госпогранслужбы Андрей Демченко в эфире телемарафона в среду, передает УНН.

Детали

Демченко прокомментировал, что ожидает мужчин в возрасте от 18 до 22 лет, у которых нет военно-учетного документа, но они хотят вернуться в Украину.

"Ограничить гражданина во въезде в Украину, вернуться домой никто не может. Поэтому любой из граждан Украины, которые находятся за границей и возвращаются домой, даже если у них нет каких-либо документов, конечно, они будут пропущены на территорию Украины", - пояснил Демченко.

Демченко сообщал, что для выезда за границу мужчинам в возрасте от 18 до 22 лет включительно нужно будет иметь военно-учетный документ.

Демченко о выезде за границу мужчин 18-22 лет: потребуется военно-учетный документ27.08.25, 10:56 • 1134 просмотра

Дополнение

26 августа Кабинет министров принял постановление, которым разрешил выезд за границу мужчинам в возрасте от 18 до 22 лет.

В июле 2025 года сообщалось, что, согласно исследованию журналистов NGL Media, из Украины массово выезжают школьники старших классов из соображений безопасности и с целью получения образования за границей, чтобы потом реализовать себя в других странах. В Украине зафиксировано наименьшее количество школьников за 30 лет.

Министр образования и науки Оксен Лисовой посетовал, что большое количество учащихся 10-11 классов, особенно юношей, выезжают за границу, подчеркнув, что министерство должно предложить гражданам качественное, профессиональное предвысшее и высшее образование.

Однако в августе в МОН заявили, что количество украинских абитуриентов, выезжающих за границу, примерно такое же, как и тех, кто возвращается из-за границы.

Анна Мурашко

