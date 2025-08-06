У МОН розвіяли міф щодо масового виїзду вступників за кордон

Кількість українських вступників, яка виїжджає за кордон, приблизно така сама, як і тих хто повертається із-за кордону. Про це повідомив заступник міністра освіти і науки Михайло Винницький в ефірі телемарафону, передає УНН.

Деталі

Можу розвіяти деякі міфи. Ми дуже багато останнім часом говоримо про те, що нібито масово виїжджають вступники за кордон. Так, очевидно, що є певна кількість, які виїжджають за кордон, але цифри показують, що є приблизно та сама кількість, яка повертається із закордону - сказав Винницький.

Він зазначив, що цифри цього року по вступниках є приблизно такі самі, як і минулого року, у межах статистичної похибки в 3%.

Мені здається, що це не настільки суттєво - додав Винницький.

Окрім того, він заявив про певну стабілізацію в системі вищої освіти з 2024 на 2025 рік.

Очевидно є регіональні відмінності й трохи менше вступили у східних частинах країни, більше вступили у західних частинах в університети, але тим не менше ми говоримо про певну стабілізацію системи навіть вже на четвертий рік війни - сказав Винницький.

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Доповнення

Заступник міністра освіти і науки Євген Кудрявець повідомляв раніше, що дійсно спостерігаються факти виїзду молоді, студентства, школярів, які завершують школу, за кордон. Якщо брати цифри переможців олімпіад, то це дуже значний відсоток.

У липні 2025 року повідомлялося, що згідно з дослідженням журналістів NGL Media, з України масово виїжджають школярі старших класів з міркувань безпеки та з метою здобувати освіту за кордоном, щоб потім реалізувати себе в інших країнах. В Україні зафіксовано найнижчу кількість школярів за 30 років.

Міністр освіти і науки Оксен Лісовий поскаржився, що велика кількість учнів 10-11 класів, особливо хлопців, виїжджають за кордон, наголосивши, що міністерство має запропонувати громадянам якісну, професійну передвищу та вищу освіту.