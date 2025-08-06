В МОН развеяли миф о массовом выезде абитуриентов за границу

Количество украинских абитуриентов, выезжающих за границу, примерно такое же, как и тех, кто возвращается из-за границы. Об этом сообщил заместитель министра образования и науки Михаил Винницкий в эфире телемарафона, передает УНН.

Детали

Могу развеять некоторые мифы. Мы очень много в последнее время говорим о том, что якобы массово выезжают абитуриенты за границу. Да, очевидно, что есть определенное количество, которые выезжают за границу, но цифры показывают, что есть примерно то же количество, которое возвращается из-за границы - сказал Винницкий.

Он отметил, что цифры этого года по абитуриентам примерно такие же, как и в прошлом году, в пределах статистической погрешности в 3%.

Мне кажется, что это не настолько существенно - добавил Винницкий.

Кроме того, он заявил об определенной стабилизации в системе высшего образования с 2024 на 2025 год.

Очевидно, есть региональные различия и немного меньше поступили в восточных частях страны, больше поступили в западных частях в университеты, но тем не менее мы говорим об определенной стабилизации системы даже уже на четвертый год войны - сказал Винницкий.

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Дополнение

Заместитель министра образования и науки Евгений Кудрявец сообщал ранее, что действительно наблюдаются факты выезда молодежи, студенчества, школьников, которые заканчивают школу, за границу. Если брать цифры победителей олимпиад, то это очень значительный процент.

В июле 2025 года сообщалось, что согласно исследованию журналистов NGL Media, из Украины массово выезжают школьники старших классов из соображений безопасности и с целью получения образования за границей, чтобы потом реализовать себя в других странах. В Украине зафиксировано наименьшее количество школьников за 30 лет.

Министр образования и науки Оксен Лисовой пожаловался, что большое количество учеников 10-11 классов, особенно парней, выезжают за границу, подчеркнув, что министерство должно предложить гражданам качественное, профессиональное предвысшее и высшее образование.