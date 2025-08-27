$41.400.03
48.270.21
ukenru
07:35 • 1980 просмотра
Демченко о выезде за границу мужчин 18-22 лет: потребуется военно-учетный документ

Киев • УНН

 • 168 просмотра

Мужчины в возрасте 18-22 лет теперь могут выезжать за границу, но им нужен военно-учетный документ. Ограничения остаются для тех, кто занимает государственные должности.

Демченко о выезде за границу мужчин 18-22 лет: потребуется военно-учетный документ

Для выезда за границу мужчинам в возрасте от 18 до 22 лет включительно нужно будет иметь военно-учетный документ. Об этом заявил спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко в эфире телемарафона, передает УНН.

Новые правила пересечения границы для 18-22 лет

Изменения еще не опубликованы. Мы ждем их. Как только они будут обнародованы, когда они вступят в силу, то пограничники начнут их применять при оформлении граждан на границе. На данный момент могу отметить, что из того, что обнародовано сейчас, правительство внесло изменения в правила пересечения границы, когда эти изменения вступят в силу, то речь идет о мужчинах в возрасте от 18 до 22 лет. Они будут иметь возможность пересекать границу на выезд за пределы Украины во время действия военного положения

- сказал Демченко.

Однако он отметил, что в целом для мужчин от 18 до 22 лет остаются ограничения на выезд, если они занимают должности в органах государственной власти, местного самоуправления.

Для этой категории граждан, как и раньше, будет оставаться возможность пересечения границы только в служебную командировку. Если говорить в целом о категории 18-22 лет, то когда эта норма заработает, то нужно помнить, что кроме загранпаспорта нужно иметь военно-учетный документ

- пояснил Демченко.

Были ли уже случаи пересечения границы мужчинами от 18 до 22 лет

Демченко отметил, что Госпогранслужба не ведет статистику по возрасту.

Те правила, которые действуют по состоянию на сейчас и действовали вчера, также давали возможность пересечь границу мужчинам в возрасте от 18 до 22 лет. Но если они подпадали под условия и категории, которые действуют по состоянию на сейчас в правилах пересечения границы. За вчера, за сегодня мужчины в возрасте от 18 до 60 лет также пересекают границу, но с соблюдением условий, при наличии документов, которые сейчас прописаны в правилах пересечения границы

- рассказал Демченко.

Дополнение

26 августа Кабинет министров принял постановление, которым разрешил выезд за границу мужчинам в возрасте от 18 до 22 лет.

Предусмотрено, что право беспрепятственно пересекать государственную границу для 18-22 лет не будет распространяться на лиц, определенных в пункте 2-11 правил пересечения государственной границы, а именно на:

  • членов Кабинета Министров Украины;
    • первых заместителей и заместителей министров;
      • руководителей центральных органов исполнительной власти, их первых заместителей и заместителей;
        • руководителя Офиса Президента Украины и его заместителей;
          • руководителей других вспомогательных органов и служб, образованных Президентом Украины, и их заместителей;
            • председателя СБУ, его первого заместителя и заместителей;
              • председателя и членов Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания;
                • председателя и членов Счетной палаты;
                  • председателя и членов Центральной избирательной комиссии, председателей и членов других государственных коллегиальных органов;
                    • Секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины, его первых заместителей и заместителей, народных депутатов Украины и т.д.

                      Анна Мурашко

                      ОбществоПолитика
                      Совет национальной безопасности и обороны Украины
                      Офис Президента Украины
                      Государственная пограничная служба Украины
                      Служба безопасности Украины
                      Украина