Демченко про виїзд за кордон чоловіків 18-22 років: потрібен буде військово-обліковий документ

Для виїзду за кордон чоловікам віком від 18 до 22 років включно потрібно буде мати військово-обліковий документ. Про це заявив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко в ефірі телемарафону, передає УНН.

Зміни ще не опубліковані. Ми чекаємо на них. Як тільки вони будуть оприлюднені, коли вони наберуть чинності, то прикордонники почнуть їх застосовувати під час оформлення громадян на кордоні. На даний момент можу зазначити, що з того, що оприлюднено наразі, уряд вніс зміни до правил перетину кордону, коли ці зміни наберуть чинності, то мова йде про чоловіків вікном від 18 до 22 років. Вони матимуть можливість перетинати кордон на виїзд за межі України під час дії воєнного стану

Проте він зазначив, що загалом для чоловіків від 18 до 22 років залишаються обмеження на виїзд, якщо вони обіймають посади в органах державної влади, місцевого самоврядування.

Для цієї категорії громадян, як й раніше залишатиметься можливість перетину кордону тільки у службове відрядження. Якщо говорити загально про категорію 18-22 років, то коли ця норма запрацює, то потрібно пам'ятати, що окрім закордонного паспорта потрібно мати військово-обліковий документ

Демченко зауважив, що Держприкордонслужба не веде статистику за віком.

Ті правила, які діють станом на зараз й діяли вчора також давали можливість перетнути кордон чоловікам у віці від 18 до 22 років. Але якщо вони підпадали під умови та категорії, які діють станом на зараз в правилах перетину кордону. За вчора, за сьогодні чоловіки у віці від 18 до 60 років також перетинають кордон, але з дотриманням умов, при наявності документів, які зараз прописані в правилах перетину кордону