УНН Lite
Демченко про виїзд за кордон чоловіків 18-22 років: потрібен буде військово-обліковий документ

Київ • УНН

 • 22 перегляди

Чоловіки віком 18-22 років тепер можуть виїжджати за кордон, але їм потрібен військово-обліковий документ. Обмеження залишаються для тих, хто обіймає державні посади.

Демченко про виїзд за кордон чоловіків 18-22 років: потрібен буде військово-обліковий документ

Для виїзду за кордон чоловікам віком від 18 до 22 років включно потрібно буде мати військово-обліковий документ. Про це заявив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко в ефірі телемарафону, передає УНН.

Нові правила перетину кордону для 18-22 років

Зміни ще не опубліковані. Ми чекаємо на них. Як тільки вони будуть оприлюднені, коли вони наберуть чинності, то прикордонники почнуть їх застосовувати під час оформлення громадян на кордоні. На даний момент можу зазначити, що з того, що оприлюднено наразі, уряд вніс зміни до правил перетину кордону, коли ці зміни наберуть чинності, то мова йде про чоловіків вікном від 18 до 22 років. Вони матимуть можливість перетинати кордон на виїзд за межі України під час дії воєнного стану

- сказав Демченко.

Проте він зазначив, що загалом для чоловіків від 18 до 22 років залишаються обмеження на виїзд, якщо вони обіймають посади в органах державної влади, місцевого самоврядування.

Для цієї категорії громадян, як й раніше залишатиметься можливість перетину кордону тільки у службове відрядження. Якщо говорити загально про категорію 18-22 років, то коли ця норма запрацює, то потрібно пам'ятати, що окрім закордонного паспорта потрібно мати військово-обліковий документ

- пояснив Демченко.

Чи були вже випадки перетну кордону чоловіками від 18 до 22 років

Демченко зауважив, що Держприкордонслужба не веде статистику за віком.

Ті правила, які діють станом на зараз й діяли вчора також давали можливість перетнути кордон чоловікам у віці від 18 до 22 років. Але якщо вони підпадали під умови та категорії, які діють станом на зараз в правилах перетину кордону. За вчора, за сьогодні чоловіки у віці від 18 до 60 років також перетинають кордон, але з дотриманням умов, при наявності документів, які зараз прописані в правилах перетину кордону

- розповів Демченко.

Доповнення

26 серпня Кабінет міністрів ухвалив постанову, якою дозволив виїзд за кордон чоловікам віком від 18 до 22 років.

Передбачено, що право безперешкодно перетинати державний для 18-22 років не поширюватиметься на осіб, визначених у пункті 2-11 правил перетинання державного кордону, а саме на:

  • членів Кабінету Міністрів України;
    • перших заступників та заступників міністрів;
      • керівників центральних органів виконавчої влади, їх перших заступників та заступників;
        • керівника Офісу Президента України та його заступників;
          • керівників інших допоміжних органів і служб, утворених Президентом України, та їх заступників;
            • голову СБУ, його першого заступника та заступників;
              • голову та членів Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення;
                • голову та членів Рахункової палати;
                  • голову та членів Центральної виборчої комісії, голів та членів інших державних колегіальних органів;
                    • Секретаря Ради національної безпеки і оборони України, його перших заступників та заступників, народних депутатів України тощо.

                      Анна Мурашко

