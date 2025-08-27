С завтрашнего дня мужчины в возрасте от 18 до 22 лет включительно могут выезжать за границу - постановление правительства
С завтрашнего дня мужчины в возрасте от 18 до 22 лет включительно могут выезжать за границу. Это предусмотрено новым постановлением правительства.
Мужчины в возрасте от 18 до 22 лет включительно могут выезжать за границу с завтрашнего дня, передает УНН.
На сайте правительства опубликовали постановление. Оно вступит в силу на следующий день после публикации.
26 августа Кабинет министров принял постановление, которым разрешил выезд за границу мужчинам в возрасте от 18 до 22 лет.
Предусмотрено, что право беспрепятственно пересекать государственную границу для 18-22 лет не будет распространяться на лиц, определенных в пункте 2-11 правил пересечения государственной границы, а именно на:
· членов Кабинета Министров Украины;
· первых заместителей и заместителей министров;
· руководителей центральных органов исполнительной власти, их первых заместителей и заместителей;
· руководителя Офиса Президента Украины и его заместителей;
· руководителей других вспомогательных органов и служб, образованных Президентом Украины, и их заместителей;
· главу СБУ, его первого заместителя и заместителей;
· главу и членов Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания;
· главу и членов Счетной палаты;
· главу и членов Центральной избирательной комиссии, глав и членов других государственных коллегиальных органов;
· Секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины, его первых заместителей и заместителей, народных депутатов Украины и т.д.
В Госпогранслужбе сообщали, что для выезда за границу мужчинам в возрасте от 18 до 22 лет включительно нужно будет иметь военно-учетный документ.