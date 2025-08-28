Разрешение на выезд мужчин до 22 лет не повлияло на увеличение пассажиропотока - ГПСУ

Разрешение на выезд мужчин за границу из Украины до 22 лет не повлияло на увеличение пассажиропотока на пунктах пропуска. Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины, передает УНН.

Разрешение на выезд за границу мужчин 18–22 лет не повлияло на увеличение пассажиропотока. Также сообщаем, что это не является основой большого пассажиропотока, как это сейчас пытаются выдать отдельные информационные ресурсы - говорится в сообщении.

В ГПСУ подчеркнули, что летний сезон еще продолжается, поэтому общий пассажиропоток по-прежнему остается высоким, особенно накануне и в выходные дни.

В будни государственную границу в обоих направлениях пересекает в среднем 125–135 тыс. человек в сутки, тогда как в выходные этот показатель достигает 150 тыс. человек в сутки. Для примера в весенние месяцы в будни он держался на уровне 75-80 тыс. человек - добавили в ГПСУ.

Напомним

Сегодня, 28 августа, мужчин в возрасте 18-22 лет включительно уже начали выпускать из Украины.

26 августа Кабинет министров принял постановление, которым разрешил выезд за границу мужчинам в возрасте от 18 до 22 лет.