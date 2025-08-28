$41.320.08
Эксклюзив
15:40 • 15378 просмотра
Минобороны объяснило стратегическое значение Крыма и можно ли его вернуть военным путем
Эксклюзив
28 августа, 13:53 • 28437 просмотра
43% доли обслуживания миссий ООН за Украиной: отечественные авиакомпании завоевывают позиции на глобальном рынке
28 августа, 13:37 • 92604 просмотра
Выплаты украинским беженцам в Европе: что изменится с осени 2025 года
28 августа, 13:24 • 50098 просмотра
Зеленский поручил МИД выяснить обстоятельства запрета на въезд офицеру ВСУ "Мадяру" в Венгрию
Эксклюзив
28 августа, 11:21 • 63596 просмотра
Драйвер экономики: почему украинская авиация нуждается в большем, чем частичное внимание в рамках Defence City
Эксклюзив
28 августа, 07:27 • 104162 просмотра
Минобороны о ПВО Украины: это направление не достигло максимальной эффективности
28 августа, 06:36 • 118688 просмотра
563 из 598 дронов и 26 из 31 российской ракеты обезврежены над Украиной, в том числе один из двух "Кинжалов"
28 августа, 04:08 • 103101 просмотра
Россия нанесла удар по подвижному составу «Укрзализныци»: ряд поездов следует по измененному маршруту
27 августа, 17:11 • 116211 просмотра
Ольга Стефанишина стала новым послом Украины в США
Эксклюзив
27 августа, 16:10 • 83876 просмотра
Популярного Instagram-блогера оштрафовали на 4,8 млн грн за незаконную рекламу онлайн-казино: юрист прокомментировал
Разрешение на выезд мужчин до 22 лет не повлияло на увеличение пассажиропотока - ГПСУ

Киев • УНН

 • 378 просмотра

ГПСУ сообщает, что разрешение на выезд мужчин 18-22 лет не повлияло на увеличение пассажиропотока на границе. Общий пассажиропоток остается высоким в выходные дни.

Разрешение на выезд мужчин до 22 лет не повлияло на увеличение пассажиропотока - ГПСУ

Разрешение на выезд мужчин за границу из Украины до 22 лет не повлияло на увеличение пассажиропотока на пунктах пропуска. Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины, передает УНН.

Разрешение на выезд за границу мужчин 18–22 лет не повлияло на увеличение пассажиропотока. Также сообщаем, что это не является основой большого пассажиропотока, как это сейчас пытаются выдать отдельные информационные ресурсы

- говорится в сообщении.

В ГПСУ подчеркнули, что летний сезон еще продолжается, поэтому общий пассажиропоток по-прежнему остается высоким, особенно накануне и в выходные дни.

В будни государственную границу в обоих направлениях пересекает в среднем 125–135 тыс. человек в сутки, тогда как в выходные этот показатель достигает 150 тыс. человек в сутки. Для примера в весенние месяцы в будни он держался на уровне 75-80 тыс. человек

- добавили в ГПСУ.

Напомним

Сегодня, 28 августа, мужчин в возрасте 18-22 лет включительно уже начали выпускать из Украины.

26 августа Кабинет министров принял постановление, которым разрешил выезд за границу мужчинам в возрасте от 18 до 22 лет.

Павел Башинский

Общество
Государственная граница Украины
Государственная пограничная служба Украины
Украина