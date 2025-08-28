Чоловіків віком 18-22 років уже почали випускати з України - Демченко

Чоловіків віком 18-22 років включно вже почали випускати з України, заявив речник Держприкордонслужби Андрій Демченко в ефірі телемарафону у четвер, пише УНН.

Зміни до правил перетину кордону, які стосуються чоловіків у віці 18-22 років включно вони опубліковані... Фактично набрали чинності. І прикордонники їх вже почали застосовувати на кордоні відсьогодні. (...) І вже прикордонники мають перших охочих перетнути кордон. Хтось навіть вже встиг оформитися у пунктах пропуску і виїхати за межі України - сказав Демченко.

При цьому речник ДПСУ зазначив, а щодо жінок-депутаток нові правила ще не опублікували. "Ми очікуємо на набрання чинності", - вказав він.

В Україні дозволили виїжджати за кордон чоловікам включно до 22 років - постанова уряду