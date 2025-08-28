$41.400.03
росія вдарила по рухомому складу Укрзалізниці: низка поїздів прямує зміненим маршрутом
27 серпня, 17:11 • 40769 перегляди
Ольга Стефанішина стала новим послом України у США
Ексклюзив
27 серпня, 16:10 • 26031 перегляди
Популярного Instagram-блогера оштрафували на 4,8 млн грн за незаконну рекламу онлайн-казино: юрист прокоментував
Ексклюзив
27 серпня, 15:38 • 49085 перегляди
"Запрошуємо до себе російського агента": військовий оглядач про скандальне рішення Державіаслужби щодо вертольотів Ми-8
27 серпня, 12:47 • 132971 перегляди
Догляд на автівкою восени: що потрібно знати
27 серпня, 12:29 • 81991 перегляди
В Україні дозволили виїжджати за кордон чоловікам включно до 22 років - постанова уряду
27 серпня, 12:09 • 50370 перегляди
Україна готується до осіннього сплеску COVID-19: чи прогнозують у МОЗ локдаун
27 серпня, 11:13 • 64675 перегляди
На Харківщині у рф немає успіхів для просування вглиб України - Демченко
Ексклюзив
27 серпня, 11:12 • 51160 перегляди
Експерт про справу Магамедрасулова: заяви активістів не можна протиставляти слідству, яке йде в рамках процесуального кодексу
27 серпня, 07:59 • 48109 перегляди
рф уночі атакувала енергетику у шести областях - Міненерго
Чоловіків віком 18-22 років уже почали випускати з України - Демченко

Київ • УНН

 • 382 перегляди

Держприкордонслужба розпочала випускати чоловіків віком 18-22 років за межі України. Нові правила вже застосовуються на кордоні.

Чоловіків віком 18-22 років уже почали випускати з України - Демченко

Чоловіків віком 18-22 років включно вже почали випускати з України, заявив речник Держприкордонслужби Андрій Демченко в ефірі телемарафону у четвер, пише УНН.

Зміни до правил перетину кордону, які стосуються чоловіків у віці 18-22 років включно вони опубліковані... Фактично набрали чинності. І прикордонники їх вже почали застосовувати на кордоні відсьогодні. (...) І вже прикордонники мають перших охочих перетнути кордон. Хтось навіть вже встиг оформитися у пунктах пропуску і виїхати за межі України

- сказав Демченко.

При цьому речник ДПСУ зазначив, а щодо жінок-депутаток нові правила ще не опублікували. "Ми очікуємо на набрання чинності", - вказав він.

В Україні дозволили виїжджати за кордон чоловікам включно до 22 років - постанова уряду27.08.25, 15:29 • 82004 перегляди

Юлія Шрамко

Суспільство
Державний кордон України
Україна