Чоловіків віком 18-22 років уже почали випускати з України - Демченко
Київ • УНН
Держприкордонслужба розпочала випускати чоловіків віком 18-22 років за межі України. Нові правила вже застосовуються на кордоні.
Чоловіків віком 18-22 років включно вже почали випускати з України, заявив речник Держприкордонслужби Андрій Демченко в ефірі телемарафону у четвер, пише УНН.
Зміни до правил перетину кордону, які стосуються чоловіків у віці 18-22 років включно вони опубліковані... Фактично набрали чинності. І прикордонники їх вже почали застосовувати на кордоні відсьогодні. (...) І вже прикордонники мають перших охочих перетнути кордон. Хтось навіть вже встиг оформитися у пунктах пропуску і виїхати за межі України
При цьому речник ДПСУ зазначив, а щодо жінок-депутаток нові правила ще не опублікували. "Ми очікуємо на набрання чинності", - вказав він.
