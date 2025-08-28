$41.400.03
Россия нанесла удар по подвижному составу «Укрзализныци»: ряд поездов следует по измененному маршруту
27 августа, 17:11 • 41293 просмотра
Ольга Стефанишина стала новым послом Украины в США
Эксклюзив
27 августа, 16:10 • 26398 просмотра
Популярного Instagram-блогера оштрафовали на 4,8 млн грн за незаконную рекламу онлайн-казино: юрист прокомментировал
Эксклюзив
27 августа, 15:38 • 49737 просмотра
"Приглашаем к себе российского агента": военный обозреватель о скандальном решении Госавиаслужбы по вертолетам Ми-8
27 августа, 12:47 • 134085 просмотра
Уход за автомобилем осенью: что нужно знать
27 августа, 12:29 • 82522 просмотра
В Украине разрешили выезжать за границу мужчинам до 22 лет включительно - постановление правительства
27 августа, 12:09 • 50794 просмотра
Украина готовится к осеннему всплеску COVID-19: прогнозируют ли в Минздраве локдаун
27 августа, 11:13 • 64867 просмотра
В Харьковской области у рф нет успехов для продвижения вглубь Украины - Демченко
Эксклюзив
27 августа, 11:12 • 51293 просмотра
Эксперт о деле Магамедрасулова: заявления активистов нельзя противопоставлять следствию, которое идет в рамках процессуального кодекса
27 августа, 07:59 • 48144 просмотра
рф ночью атаковала энергетику в шести областях - Минэнерго
Мужчин в возрасте 18-22 лет уже начали выпускать из Украины - Демченко

Киев • УНН

 • 566 просмотра

Госпогранслужба начала выпускать мужчин в возрасте 18-22 лет за пределы Украины. Новые правила уже применяются на границе.

Мужчин в возрасте 18-22 лет уже начали выпускать из Украины - Демченко

Мужчин в возрасте 18-22 лет включительно уже начали выпускать из Украины, заявил спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко в эфире телемарафона в четверг, пишет УНН.

Изменения в правила пересечения границы, касающиеся мужчин в возрасте 18-22 лет включительно, они опубликованы... Фактически вступили в силу. И пограничники их уже начали применять на границе с сегодняшнего дня. (...) И уже пограничники имеют первых желающих пересечь границу. Кто-то даже уже успел оформиться в пунктах пропуска и выехать за пределы Украины

- сказал Демченко.

При этом спикер ГПСУ отметил, что относительно женщин-депутатов новые правила еще не опубликовали. "Мы ожидаем вступления в силу", - указал он.

В Украине разрешили выезжать за границу мужчинам до 22 лет включительно - постановление правительства27.08.25, 15:29 • 82517 просмотров

Юлия Шрамко

Общество
Государственная граница Украины
Украина