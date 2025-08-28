Мужчин в возрасте 18-22 лет уже начали выпускать из Украины - Демченко
Киев • УНН
Госпогранслужба начала выпускать мужчин в возрасте 18-22 лет за пределы Украины. Новые правила уже применяются на границе.
Мужчин в возрасте 18-22 лет включительно уже начали выпускать из Украины, заявил спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко в эфире телемарафона в четверг, пишет УНН.
Изменения в правила пересечения границы, касающиеся мужчин в возрасте 18-22 лет включительно, они опубликованы... Фактически вступили в силу. И пограничники их уже начали применять на границе с сегодняшнего дня. (...) И уже пограничники имеют первых желающих пересечь границу. Кто-то даже уже успел оформиться в пунктах пропуска и выехать за пределы Украины
При этом спикер ГПСУ отметил, что относительно женщин-депутатов новые правила еще не опубликовали. "Мы ожидаем вступления в силу", - указал он.
