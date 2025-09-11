Дозвіл на виїзд за кордон чоловікам до 22 років: в НБУ заявили, що навряд це рішення могло позначитися на ринку праці

$41.210.09
Зеленський порівняв атаку дронів на Польщу з анексією Криму
12:15 • 554 перегляди
12:15 • 554 перегляди
рф атакувала Польщу, щоб Україні не передали нові системи ППО напередодні зими - Зеленський
12:15 • 1266 перегляди
Ексклюзив
12:15 • 1266 перегляди
Зростання випадків захворюваності на COVID-19: в МОЗ розповіли, чи повернеться в Україну масковий режим
11:02 • 3466 перегляди
11:02 • 3466 перегляди
НБУ знову зберіг облікову ставку на рівні 15,5%
09:51 • 8406 перегляди
Ексклюзив
09:51 • 8406 перегляди
Міністр фінансів Марченко прокоментував підготовку Держбюджету-2026
09:16 • 10982 перегляди
Ексклюзив
09:16 • 10982 перегляди
Мінекономіки про новий Трудовий кодекс: майже готовий до внесення на розгляд ВР
07:11 • 16970 перегляди
07:11 • 16970 перегляди
Польща реагує на вторгнення дронів рф: повітряний рух на сході країни обмежено до зими
11 вересня, 05:01 • 37215 перегляди
11 вересня, 05:01 • 37215 перегляди
Річниця терактів 11 вересня: яким був наймасштабніший теракт в історії людства
10 вересня, 15:04 • 44274 перегляди
Ексклюзив
10 вересня, 15:04 • 44274 перегляди
Чи відмовиться Євросоюз від російського газу під тиском США: пояснює експерт
10 вересня, 13:48 • 96880 перегляди
Ексклюзив
10 вересня, 13:48 • 96880 перегляди
Прицільні удари ворога по промислових об'єктах в Україні: коли відновлення стає не просто бізнесом, а відповідальністю
Ворог проводить рейди на ТОТ й шукає тих, хто допомагає Силам оборони
11 вересня, 02:43 • 8682 перегляди
Мерц про вторгнення дронів рф у Польщу: свідома провокація кремля
11 вересня, 03:46 • 21106 перегляди
Атака дронів на Україну 11 вересня: ППО знищила 62 ворожі БПЛА
06:42 • 14659 перегляди
Вторгнення російських БПЛА у повітряний простір Польщі: Варшава скликала екстрене засідання Ради Безпеки ООН
07:22 • 14986 перегляди
Тelegraph: принц Гаррі вперше за майже 2 роки зустрівся з батьком - королем Чарльзом
07:32 • 8844 перегляди
Публікації
Осіннє тепло в чашці: 5 напоїв для затишних вечорів
11:11 • 4964 перегляди
Річниця терактів 11 вересня: яким був наймасштабніший теракт в історії людства
11 вересня, 05:01 • 37220 перегляди
Прицільні удари ворога по промислових об'єктах в Україні: коли відновлення стає не просто бізнесом, а відповідальністю
10 вересня, 13:48 • 96883 перегляди
Ексклюзив
10 вересня, 13:48 • 96883 перегляди
Стратегія доступності: як власні торгові марки аптек знижують ціни на ліки та розвивають ринок
10 вересня, 10:41 • 87143 перегляди
Ексклюзив
10 вересня, 10:41 • 87143 перегляди
"Нам просто вимкнули рубильник": співзасновниця "Конкорда" Юлія Сосєдка розповіла, як Нацбанк вирішив вивести банк з ринку
10 вересня, 09:29 • 66254 перегляди
Осіннє тепло в чашці: 5 напоїв для затишних вечорів
11:11 • 4964 перегляди
Тelegraph: принц Гаррі вперше за майже 2 роки зустрівся з батьком - королем Чарльзом
07:32 • 9118 перегляди
Coldplay анонсували продовження туру "Music Of The Spheres" у 2027 році: попереду понад 130 нових концертів
10 вересня, 12:07 • 26705 перегляди
Весілля на подіумі: дизайнерка Катя Сільченко вийшла заміж під час фіналу Ukrainian Fashion Week
9 вересня, 07:45 • 91224 перегляди
Applе представить iPhone 17 на "Awe Dropping": чи очікувати на "революційні" зміни?
8 вересня, 15:39 • 82362 перегляди
Дозвіл на виїзд за кордон чоловікам до 22 років: в НБУ заявили, що навряд це рішення могло позначитися на ринку праці

Київ • УНН • 36 перегляди

Київ • УНН

 • 36 перегляди

Рішення уряду дозволити виїзд чоловікам 18-22 років за кордон не вплинуло на ринок праці. Дефіцит кадрів знизився, але залишається значним.

Дозвіл на виїзд за кордон чоловікам до 22 років: в НБУ заявили, що навряд це рішення могло позначитися на ринку праці

Рішення уряду на дозвіл виїзду чоловікам у віці від 18 до 22 років за кордон поки що не вплинуло на ситуацію з ринком праці, адже дефіцит кадрів хоч і зменшився порівняно з минулим роком, однак залишається значним. Про це заявив перший заступник голови Національного банку України Сергій Ніколайчук, передає УНН.

Деталі

Якщо ми посилаємося на дозвіл уряду виїжджати молодим людям за кордон, то це рішення було прийнято 28 серпня, і навряд воно могло позначитися на ринку праці. Ми свій макроекономічний і монетарний огляд базували на статистиці попередніх місяців, який вийшов традиційно на початку вересня, тому, я не думаю, що тут є якась невідповідність між цими двома поняттями. Якщо говорити про ситуацію на ринку праці, то гострота дефіциту кадрів зменшилася у порівнянні з минулим роком, але водночас вона все ще залишається високою, і це теж видно по низці індикаторів

- сказав Ніколайчук.

Нагадаємо

26 серпня Кабінет міністрів ухвалив постанову, якою дозволив виїзд за кордон чоловікам віком від 18 до 22 років.

Павло Башинський

