Дозвіл на виїзд за кордон чоловікам до 22 років: в НБУ заявили, що навряд це рішення могло позначитися на ринку праці

Рішення уряду на дозвіл виїзду чоловікам у віці від 18 до 22 років за кордон поки що не вплинуло на ситуацію з ринком праці, адже дефіцит кадрів хоч і зменшився порівняно з минулим роком, однак залишається значним. Про це заявив перший заступник голови Національного банку України Сергій Ніколайчук, передає УНН.

Якщо ми посилаємося на дозвіл уряду виїжджати молодим людям за кордон, то це рішення було прийнято 28 серпня, і навряд воно могло позначитися на ринку праці. Ми свій макроекономічний і монетарний огляд базували на статистиці попередніх місяців, який вийшов традиційно на початку вересня, тому, я не думаю, що тут є якась невідповідність між цими двома поняттями. Якщо говорити про ситуацію на ринку праці, то гострота дефіциту кадрів зменшилася у порівнянні з минулим роком, але водночас вона все ще залишається високою, і це теж видно по низці індикаторів