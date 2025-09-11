Разрешение на выезд за границу мужчинам до 22 лет: в НБУ заявили, что вряд ли это решение могло сказаться на рынке труда

Решение правительства о разрешении выезда мужчинам в возрасте от 18 до 22 лет за границу пока не повлияло на ситуацию с рынком труда, ведь дефицит кадров хоть и уменьшился по сравнению с прошлым годом, однако остается значительным. Об этом заявил первый заместитель главы Национального банка Украины Сергей Николайчук, передает УНН.

Детали

Если мы ссылаемся на разрешение правительства выезжать молодым людям за границу, то это решение было принято 28 августа, и вряд ли оно могло сказаться на рынке труда. Мы свой макроэкономический и монетарный обзор базировали на статистике предыдущих месяцев, который вышел традиционно в начале сентября, поэтому, я не думаю, что здесь есть какое-то несоответствие между этими двумя понятиями. Если говорить о ситуации на рынке труда, то острота дефицита кадров уменьшилась по сравнению с прошлым годом, но в то же время она все еще остается высокой, и это тоже видно по ряду индикаторов - сказал Николайчук.

Напомним

26 августа Кабинет министров принял постановление, которым разрешил выезд за границу мужчинам в возрасте от 18 до 22 лет.