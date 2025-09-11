Разрешение на выезд за границу мужчинам до 22 лет: в НБУ заявили, что вряд ли это решение могло сказаться на рынке труда

$41.210.09
48.240.05
ukenru
12:34 • 1826 просмотра
Зеленский сравнил атаку дронов на Польшу с аннексией Крыма
12:15 • 4004 просмотра
рф атаковала Польшу, чтобы Украине не передали новые системы ПВО накануне зимы - Зеленский
Эксклюзив
12:15 • 4724 просмотра
Рост заболеваемости COVID-19: в Минздраве рассказали, вернется ли в Украину масочный режим
11:02 • 6574 просмотра
НБУ снова сохранил учетную ставку на уровне 15,5%
Эксклюзив
09:51 • 10583 просмотра
Министр финансов Марченко прокомментировал подготовку Госбюджета-2026
Эксклюзив
09:16 • 11836 просмотра
Минэкономики о новом Трудовом кодексе: почти готов к внесению на рассмотрение ВР
11 сентября, 07:11 • 17728 просмотра
Польша реагирует на вторжение дронов РФ: воздушное движение на востоке страны ограничено до зимы
11 сентября, 05:01 • 38682 просмотра
Годовщина терактов 11 сентября: каким был самый масштабный теракт в истории человечества
Эксклюзив
10 сентября, 15:04 • 44646 просмотра
Откажется ли Евросоюз от российского газа под давлением США: объясняет эксперт
Эксклюзив
10 сентября, 13:48 • 98393 просмотра
Прицельные удары врага по промышленным объектам в Украине: когда восстановление становится не просто бизнесом, а ответственностьюPhoto
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+23°
5м/с
33%
755мм
Популярные новости
Мерц о вторжении дронов РФ в Польшу: сознательная провокация Кремля11 сентября, 03:46 • 22461 просмотра
Атака дронов на Украину 11 сентября: ПВО уничтожила 62 вражеских БПЛАPhoto11 сентября, 06:42 • 16042 просмотра
Вторжение российских БПЛА в воздушное пространство Польши: Варшава созвала экстренное заседание Совета Безопасности ООН07:22 • 16331 просмотра
Telegraph: принц Гарри впервые почти за 2 года встретился с отцом - королем Чарльзом07:32 • 11268 просмотра
Осеннее тепло в чашке: 5 напитков для уютных вечеровPhoto11:11 • 9262 просмотра
публикации
Осеннее тепло в чашке: 5 напитков для уютных вечеровPhoto11:11 • 9524 просмотра
Годовщина терактов 11 сентября: каким был самый масштабный теракт в истории человечества11 сентября, 05:01 • 38713 просмотра
Прицельные удары врага по промышленным объектам в Украине: когда восстановление становится не просто бизнесом, а ответственностьюPhoto
Эксклюзив
10 сентября, 13:48 • 98426 просмотра
Стратегия доступности: как собственные торговые марки аптек снижают цены на лекарства и развивают рынок
Эксклюзив
10 сентября, 10:41 • 88585 просмотра
"Нам просто выключили рубильник": соучредительница "Конкорда" Юлия Соседка рассказала, как Нацбанк решил вывести банк с рынка10 сентября, 09:29 • 67492 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Михаил Федоров
Александр Стабб
Денис Шмыгаль
Актуальные места
Украина
Польша
Соединённые Штаты
Государственная граница Украины
Беларусь
Реклама
УНН Lite
Осеннее тепло в чашке: 5 напитков для уютных вечеровPhoto11:11 • 9524 просмотра
Telegraph: принц Гарри впервые почти за 2 года встретился с отцом - королем Чарльзом07:32 • 11357 просмотра
Coldplay анонсировали продолжение тура "Music Of The Spheres" в 2027 году: впереди более 130 новых концертов10 сентября, 12:07 • 27361 просмотра
Свадьба на подиуме: дизайнер Катя Сильченко вышла замуж во время финала Ukrainian Fashion WeekPhoto9 сентября, 07:45 • 91921 просмотра
Apple представит iPhone 17 на «Awe Dropping»: стоит ли ожидать «революционных» изменений?8 сентября, 15:39 • 82974 просмотра
Актуальное
Хранитель
MIM-104 Patriot
Шахед-136
Нефть
СВИФТ

Разрешение на выезд за границу мужчинам до 22 лет: в НБУ заявили, что вряд ли это решение могло сказаться на рынке труда

Киев • УНН

 • 864 просмотра

Решение правительства разрешить выезд мужчинам 18-22 лет за границу не повлияло на рынок труда. Дефицит кадров снизился, но остается значительным.

Разрешение на выезд за границу мужчинам до 22 лет: в НБУ заявили, что вряд ли это решение могло сказаться на рынке труда

Решение правительства о разрешении выезда мужчинам в возрасте от 18 до 22 лет за границу пока не повлияло на ситуацию с рынком труда, ведь дефицит кадров хоть и уменьшился по сравнению с прошлым годом, однако остается значительным. Об этом заявил первый заместитель главы Национального банка Украины Сергей Николайчук, передает УНН.

Детали

Если мы ссылаемся на разрешение правительства выезжать молодым людям за границу, то это решение было принято 28 августа, и вряд ли оно могло сказаться на рынке труда. Мы свой макроэкономический и монетарный обзор базировали на статистике предыдущих месяцев, который вышел традиционно в начале сентября, поэтому, я не думаю, что здесь есть какое-то несоответствие между этими двумя понятиями. Если говорить о ситуации на рынке труда, то острота дефицита кадров уменьшилась по сравнению с прошлым годом, но в то же время она все еще остается высокой, и это тоже видно по ряду индикаторов

- сказал Николайчук.

Напомним

26 августа Кабинет министров принял постановление, которым разрешил выезд за границу мужчинам в возрасте от 18 до 22 лет.

Павел Башинский

ОбществоВойна в УкраинеЭкономика
Государственная граница Украины
Национальный банк Украины