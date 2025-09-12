$41.210.09
11 вересня, 19:17
Україна виділила землю для будівництва заводу Rheinmetall з виробництва снарядів - Шмигаль
11 вересня, 15:15
Українська авіація в дії: компанія "XENA" бере участь у тендерах ЄС та планує розширювати авіапарк
11 вересня, 14:55
Рада наступного тижня може розглянути законопроєкт про військового омбудсмана: що змінилося до другого читання
Ексклюзив
11 вересня, 14:49
Завдяки лідерству Трампа путін почав хоч на щось реагувати: МЗС про важливість тристоронньої зустрічі
11 вересня, 14:33
Кая Каллас прогнозує щонайменше ще два роки війни в Україні
Ексклюзив
11 вересня, 14:08
Економічний терор заснований на психології: як ворог намагається дестабілізувати Україну
11 вересня, 12:34
Зеленський порівняв атаку дронів на Польщу з анексією Криму
11 вересня, 12:15
рф атакувала Польщу, щоб Україні не передали нові системи ППО напередодні зими - Зеленський
Ексклюзив
11 вересня, 12:15
Зростання випадків захворюваності на COVID-19: в МОЗ розповіли, чи повернеться в Україну масковий режим
11 вересня, 11:02
НБУ знову зберіг облікову ставку на рівні 15,5%
Тисячі українських чоловіків у віці від 18 до 22 років виїхали до Польщі з 28 серпня

Київ • УНН

 • 124 перегляди

Майже 10 тисяч українських чоловіків віком 18–22 років виїхали до Польщі після постанови уряду від 26 серпня. Польські прикордонники зафіксували їх прибуття з 28 серпня по 3 вересня, переважно через Перемишль та Волинську область.

Тисячі українських чоловіків у віці від 18 до 22 років виїхали до Польщі з 28 серпня

Майже 10 тисяч українських чоловіків віком 18–22 років виїхали до Польщі після постанови уряду про дозвіл на виїзд 26 серпня. Польські прикордонники зафіксували понад 6 тисяч у Перемишлі та понад 4 тисячі на пункті пропуску у Волинській області. Про це інформує видання RMF FM з посиланням на пресслужбу польської прикордонної служби, передає УНН.

Деталі

Зазначається, що прикордонна служба останнім часом фіксує зростання кількості молодих українців віком від 18 до 22 років, які приїжджають до Польщі.

Ця група помітна, але це не масова міграція

- прокоментував Ігор Горьков, голова Перемишльського відділення Спілки українців у Польщі.

Польські прикордонники збирали статистику щодо прибуття українських чоловіків з 28 серпня по 3 вересня. Вони повідомили, що саме за цей час до Польщі вʼїхало близько 10 тисяч українців у віці від 18 до 22 років.

За цей же період через Перемишль до України повернулося близько 2 тисяч українців цієї вікової групи, а через пункти пропуску між Польщею та Україною у Волинській області з Польщі виїхало 1301 українець у віці 18 до 22 років.

Нагадаємо

У ДПСУ повідомляли, що дозвіл на виїзд чоловіків 18-22 років не вплинув на збільшення пасажиропотоку на кордоні. Загальний пасажиропотік залишається високим у вихідні дні.

Рішення уряду дозволити виїзд чоловікам 18-22 років за кордон не вплинуло на ринок праці. Дефіцит кадрів знизився, але залишається значним.

Виплати для українських біженців у Європі: що зміниться з осені 2025 року28.08.25, 15:37 • 179847 переглядiв

Віта Зеленецька

