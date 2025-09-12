Тисячі українських чоловіків у віці від 18 до 22 років виїхали до Польщі з 28 серпня

Майже 10 тисяч українських чоловіків віком 18–22 років виїхали до Польщі після постанови уряду про дозвіл на виїзд 26 серпня. Польські прикордонники зафіксували понад 6 тисяч у Перемишлі та понад 4 тисячі на пункті пропуску у Волинській області. Про це інформує видання RMF FM з посиланням на пресслужбу польської прикордонної служби, передає УНН.

Зазначається, що прикордонна служба останнім часом фіксує зростання кількості молодих українців віком від 18 до 22 років, які приїжджають до Польщі.

Ця група помітна, але це не масова міграція - прокоментував Ігор Горьков, голова Перемишльського відділення Спілки українців у Польщі.

Польські прикордонники збирали статистику щодо прибуття українських чоловіків з 28 серпня по 3 вересня. Вони повідомили, що саме за цей час до Польщі вʼїхало близько 10 тисяч українців у віці від 18 до 22 років.

За цей же період через Перемишль до України повернулося близько 2 тисяч українців цієї вікової групи, а через пункти пропуску між Польщею та Україною у Волинській області з Польщі виїхало 1301 українець у віці 18 до 22 років.

Нагадаємо

У ДПСУ повідомляли, що дозвіл на виїзд чоловіків 18-22 років не вплинув на збільшення пасажиропотоку на кордоні. Загальний пасажиропотік залишається високим у вихідні дні.

Рішення уряду дозволити виїзд чоловікам 18-22 років за кордон не вплинуло на ринок праці. Дефіцит кадрів знизився, але залишається значним.

