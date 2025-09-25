Литва продлила временную защиту для украинцев до марта 2027 года
Литва продлила временную защиту для украинцев, спасающихся от войны, до 4 марта 2027 года. Ранее ее действие должно было завершиться 4 марта 2026 года. Об этом информирует УНН со ссылкой на сайт Правительства Литвы, общественный вещатель страны LRT.
Отмечается, что в среду, 24 сентября, Правительство Литвы объявило о продлении временной защиты граждан Украины.
Европейский Союз согласился продлить временную защиту, потому что война еще не закончилась. Мы предложили сделать то же самое в Литве с помощью этого постановления правительства
По данным литовского МВД, ежедневно регистрируются 30-40 новых заявлений от украинцев на получение временного вида на жительство на основании временной защиты. Согласно данным от 9 сентября 2025 года, по временной защите такой вид на жительство имели 47 534 человека (в июле 2024 года их было около 44 тысяч, а в ноябре 2023 года - около 52 тысяч).
Пока продолжается война, продление временной защиты является необходимой мерой для обеспечения стабильности и уменьшения административной нагрузки
Как пишет LRT, продление также продолжает политику, согласно которой иностранцы, работающие в Литве под временной защитой, не обязаны изучать литовский язык. В июле правительство приняло решение, что беженцы от войны, имеющие временную защиту, не должны владеть литовским языком.
Совет ЕС принял рекомендацию относительно перехода украинцев из временной защиты к другим статусам проживания, а также относительно их устойчивого возвращения и реинтеграции в Украину. Эта рекомендация готовит ЕС к скоординированному подходу, когда условия в Украине позволят отменить временную защиту.
