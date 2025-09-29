В Литве хотят обязать иностранных работников владеть базовым литовским языком

Министерство образования, науки и спорта (МОНС) предлагает со следующего года требовать от иностранцев, работающих в сфере услуг, владения литовским языком на базовом уровне, а после проживания в стране более двух лет – на более высоком. Об этом сообщает LRT, пишет УНН.

Детали

Проект такого постановления, направленный на изменение порядка установления категорий владения государственным языком и их применения, был зарегистрирован в начале этой недели.

Как сообщили в министерстве, проект постановления предлагает ввести четвертую базовую категорию владения государственным языком, которая соответствует уровню владения литовским языком А1.

Предлагается обязать иностранцев, работающих в сфере услуг, владеть литовским языком на этом уровне в течение двух лет с момента декларирования места жительства в Литве. По истечении двух лет иностранец, желающий работать, должен владеть государственным языком на уровне не ниже А2.

Действующее описание устанавливает три категории владения литовским языком, соответствующие уровням А2, В1 и В2, от начального уровня до понимания сложных текстов и свободного общения.

Новое требование к базовому владению литовским языком будет применяться к иностранцам, работающим в сфере услуг, производства, торговли, транспорта и других сферах, где им необходимо общаться с людьми и заполнять стандартные бланки документов в рамках трудовой деятельности.

Владение языком первой категории или А2 уже требуется от работников в указанных сферах. В проекте постановления предлагается требовать, чтобы иностранцы достигли этого уровня владения в течение двух лет после регистрации в Литве.

Как физические, так и юридические лица, организации и их подразделения, предоставляющие товары и услуги, должны обеспечить непосредственное обслуживание населения на литовском языке, за исключением тех, кто временно осуществляет торговлю в Литве, а также, в некоторых случаях - государственных высших учебных заведений.

Литва тратит на помощь Украине 2% ВВП, это третий показатель среди стран-партнеров - Сибига

По данным МОНС, проект постановления находится на стадии согласования, а комментарии ожидаются до 29 сентября. Если правительство примет постановление, новые требования вступят в силу с 1 января 2026 года.

Однако в министерстве не смогли уточнить, на какое количество людей повлияют эти изменения, то есть сколько работающих иностранцев должны будут получить необходимые знания литовского языка со следующего года.

У нас пока нет подсчетов, сколько иностранцев должны будут сдать тесты - мы надеемся получить их до января, когда поправки вступят в силу - отметило МОНС.

Как сообщало агентство BNS, требование к иностранцам, непосредственно предоставляющим услуги, и компаниям, в которых они работают, обслуживать клиентов на литовском языке было установлено Сеймом в октябре прошлого года поправками к Закону о государственном языке.

Они должны вступить в силу в 2026 году, однако в мае вице-министр образования просил отложить введение закона еще на год, поскольку необходимые для проведения экзаменов дополнительные 100-200 тыс. евро не были выделены.

Некоторые представители высших школ не поддержали это предложение, тогда как университеты и лингвисты предложили свою помощь в обучении иностранцев литовскому языку — для этого государству нужно лишь признать выданные ими сертификаты.

Сейчас право принимать экзамены у иностранцев имеет только одно аккредитованное учреждение — Национальное агентство образования.

По данным Службы занятости, в прошлом году финансируемые курсы литовского языка начали посещать 3,4 тыс. человек, из которых 84% — украинцы. В прошлом году посещать курсы начали 3,8 тыс. человек, 79% из которых — украинцы.

По данным Департамента миграции, на начало этого года вид на жительство в Литве имели почти 218 тыс. иностранцев, более 77 тыс. из них — граждане Украины.

Для последних постановление о знании государственного языка со следующего года не будет актуальным, поскольку им не требуется знание литовского языка, если они находятся под временной защитой. Этот статус для украинских беженцев войны был продлен правительством на этой неделе до 2027 года - говорится в сообщении.

Литва продлила временную защиту для украинцев до марта 2027 года