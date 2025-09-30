Знание языка недостаточно: Великобритания ужесточает требования для беженцев, включая украинцев
Киев • УНН
Великобритания планирует ужесточить требования для беженцев, в частности из Украины. Теперь для постоянного проживания иностранцы должны иметь высокий уровень английского, отсутствие судимостей и доказательства социального вклада.
Власти Великобритании планируют ужесточить требования для беженцев, в частности, из Украины. Отныне базового знания английского языка недостаточно - должна быть еще и безупречная репутация. Об этом сообщает УНН со ссылкой на The Guardian.
Детали
Министр внутренних дел Великобритании Шабана Махмуд заявила: в соответствии с новыми требованиями, иностранцы, желающие остаться в стране на постоянной основе, должны:
- продемонстрировать высокий уровень владения английским языком;
- не иметь судимостей;
- иметь доказательства социального вклада. Это может быть работа, волонтерство или уплата национального страхования, без получения государственных пособий.
Напомним
Министерство образования, науки и спорта Литвы со следующего года предлагает требовать от иностранцев в сфере услуг базовое знание литовского языка. После двух лет проживания в стране потребуется более высокий уровень владения государственным языком.