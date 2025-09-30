Знание языка недостаточно: Великобритания ужесточает требования для беженцев, включая украинцев

Власти Великобритании планируют ужесточить требования для беженцев, в частности, из Украины. Отныне базового знания английского языка недостаточно - должна быть еще и безупречная репутация. Об этом сообщает УНН со ссылкой на The Guardian.

Детали

Министр внутренних дел Великобритании Шабана Махмуд заявила: в соответствии с новыми требованиями, иностранцы, желающие остаться в стране на постоянной основе, должны:

продемонстрировать высокий уровень владения английским языком;

не иметь судимостей;

иметь доказательства социального вклада. Это может быть работа, волонтерство или уплата национального страхования, без получения государственных пособий.

Напомним

Министерство образования, науки и спорта Литвы со следующего года предлагает требовать от иностранцев в сфере услуг базовое знание литовского языка. После двух лет проживания в стране потребуется более высокий уровень владения государственным языком.