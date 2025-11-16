Украинским беженцам в Великобритании придется вернуться домой после войны - глава МВД Шабана Махмуд

$42.060.00
48.880.00
ukenru
16:59 • 4190 просмотра
Отключение света 17 ноября: Укрэнерго озвучило графики
16:36 • 6188 просмотра
В Украину идут дожди, объявлено штормовое предупреждение в 10 областях: прогноз на 17 ноябряPhoto
Эксклюзив
16 ноября, 08:19 • 31973 просмотра
Неделя ретроградной мудрости, глубинного обновления и мистического Новолуния: астропрогноз на 17–23 ноябряPhoto
16 ноября, 07:00 • 43157 просмотра
Либо пан, либо пропал: Украина проведет заключительный матч в отборе к ЧМ-2026 против Исландии
16 ноября, 05:50 • 21631 просмотра
Украина договорилась с Грецией об импорте газа для обеспечения зимних потребностей - Зеленский рассказал подробности
15 ноября, 17:21 • 33350 просмотра
Украина и РФ договорились об обмене 1200 пленных украинцев - Умеров
15 ноября, 13:07 • 46995 просмотра
Генштаб подтвердил удар по рязанскому НПЗ и объектам РФ во временно оккупированном Крыму
15 ноября, 09:13 • 44779 просмотра
Польша оказывает помощь украинским беженцам последний год - Навроцкий
15 ноября, 07:45 • 41937 просмотра
В Украине стартовала подача заявок на денежную помощь в 1000 гривен, но возникают проблемы при оформлении на детей
14 ноября, 18:09 • 52898 просмотра
Раде предлагают расширить основания для запрета выезда из Украины: кого коснется
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Нацполиция начала более 180 тысяч производств по преступлениям России в УкраинеPhoto16 ноября, 07:51 • 6848 просмотра
Президент Финляндии прогнозирует продолжение войны в Украине и призывает к поддержке сопротивления агрессии РФ16 ноября, 08:51 • 10055 просмотра
В кремле заявили о контактах с Вашингтоном по встрече путин-Трамп, которая отложена16 ноября, 09:25 • 14958 просмотра
Атакован Новокуйбышевский НПЗ в Самарской области РФ, который обеспечивает армию захватчиков - Генштаб16 ноября, 11:46 • 13823 просмотра
Вражеский беспилотник типа "Молния" ударил по детской площадке в ХарьковеVideo12:33 • 6554 просмотра
публикации
Неделя ретроградной мудрости, глубинного обновления и мистического Новолуния: астропрогноз на 17–23 ноябряPhoto
Эксклюзив
16 ноября, 08:19 • 31982 просмотра
Либо пан, либо пропал: Украина проведет заключительный матч в отборе к ЧМ-2026 против Исландии16 ноября, 07:00 • 43164 просмотра
Пять культовых фильмов 2000-х: что посмотреть в эти выходныеVideo14 ноября, 13:27 • 93929 просмотра
Министр образования и науки Лесной уволил экс-нардепа-взяточника Одарченко с должности ректора Государственного биотехнологического университета, но есть нюансPhoto
Эксклюзив
14 ноября, 13:14 • 82633 просмотра
Тарелка сбалансированного питания: как выглядит сбалансированный рационPhoto14 ноября, 12:13 • 55500 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Виктор Орбан
Роберт Фицо
Ольга Фреймут
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Бельгия
Херсонская область
Херсон
Реклама
УНН Lite
Звезда «Всё везде и сразу» Мишель Йео получит премию Берлинале за вклад в киноискусство14 ноября, 16:53 • 26675 просмотра
Пять культовых фильмов 2000-х: что посмотреть в эти выходныеVideo14 ноября, 13:27 • 93929 просмотра
Мужчину, напавшего на Ариану Гранде в Сингапуре, обвинили в суде14 ноября, 13:14 • 34908 просмотра
Билли Айлиш обвинила Илона Маска в накоплении богатства вместо спасения мира14 ноября, 09:46 • 50746 просмотра
Bad Bunny получил главный приз на Latin Grammy 2025 за альбом "Debí Tirar Más Fotos"14 ноября, 08:54 • 42824 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
9К720 Искандер
Фильм
Сериал

Украинским беженцам в Великобритании придется вернуться домой после войны - глава МВД Шабана Махмуд

Киев • УНН

 • 986 просмотра

Глава МВД Великобритании Шабана Махмуд заявила, что украинские беженцы, находящиеся на территории Соединенного Королевства, вернутся домой после завершения войны с россией. Программа предоставления убежища украинским беженцам всегда задумывалась как временная схема.

Украинским беженцам в Великобритании придется вернуться домой после войны - глава МВД Шабана Махмуд

Глава МВД Великобритании Шабана Махмуд заявила, что украинским беженцам, находящимся на территории Соединенного Королевства, придется вернуться домой после завершения войны с россией. Об этом сообщает УНН со ссылкой на BBC.

Детали

По ее словам, просителям убежища придется ждать 20 лет, прежде чем они смогут подать заявку на постоянное проживание. В то же время заявки на предоставление убежища будут пересматриваться каждые 2,5 года.

Шабана Махмуд отметила, что программа предоставления убежища украинским беженцам "всегда задумывалась как временная схема".

Напомним

Великобритания планирует ужесточить требования для беженцев, в том числе из Украины. Теперь для постоянного проживания иностранцы должны иметь высокий уровень английского, отсутствие судимостей и доказательства социального вклада.

Также УНН сообщал, что Министерство внутренних дел Великобритании изучает политику Дании по пограничному контролю и предоставлению убежища. Это происходит на фоне роста количества нелегальных пересечений Ла-Манша и разногласий в Лейбористской партии.

Евгений Устименко

ОбществоВойна в УкраинеПолитикаНовости МираНаши за границей
Война в Украине
Дания
Великобритания