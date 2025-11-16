Украинским беженцам в Великобритании придется вернуться домой после войны - глава МВД Шабана Махмуд
Киев • УНН
Глава МВД Великобритании Шабана Махмуд заявила, что украинские беженцы, находящиеся на территории Соединенного Королевства, вернутся домой после завершения войны с россией. Программа предоставления убежища украинским беженцам всегда задумывалась как временная схема.
Детали
По ее словам, просителям убежища придется ждать 20 лет, прежде чем они смогут подать заявку на постоянное проживание. В то же время заявки на предоставление убежища будут пересматриваться каждые 2,5 года.
Шабана Махмуд отметила, что программа предоставления убежища украинским беженцам "всегда задумывалась как временная схема".
Напомним
Великобритания планирует ужесточить требования для беженцев, в том числе из Украины. Теперь для постоянного проживания иностранцы должны иметь высокий уровень английского, отсутствие судимостей и доказательства социального вклада.
Также УНН сообщал, что Министерство внутренних дел Великобритании изучает политику Дании по пограничному контролю и предоставлению убежища. Это происходит на фоне роста количества нелегальных пересечений Ла-Манша и разногласий в Лейбористской партии.