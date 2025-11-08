ukenru
Завтра у більшості регіонів України заплановані відключення: скільки черг буде без світла
"Ми зупинилися. Нині - нуль генерації": всі ТЕС "Центренерго" припинили роботу після нічної атаки рф
В’їзд та виїзд за кордон відновили: розпочалося оформлення громадян та авто
рф вдарила по енергетиці у 5 областях, є аварійні відключення, найскладніше на Харківщині, Сумщині та Полтавщині - Міненерго
Керування електросамокатом напідпитку: адвокат розповів, яка відповідальність передбачається
5 фільмів про доісторичну культуру: що подивитись у ці вихідніVideo
Жінки й гроші: чому майбутнє фінансів має жіноче обличчя
Свята наближаються: яка їжа подорожчає найбільше до Нового року
Російський слід у рішенні відстороненого голови Державної авіаційної служби Більчука: чому службова перевірка вийшла за межі стандартної процедуриPhoto
ЄС посилює візові правила для росіян, скасовуючи багаторазові шенгенські візи
Керування електросамокатом напідпитку: адвокат розповів, яка відповідальність передбачається
Жінки й гроші: чому майбутнє фінансів має жіноче обличчя
Свята наближаються: яка їжа подорожчає найбільше до Нового року
Російський слід у рішенні відстороненого голови Державної авіаційної служби Більчука: чому службова перевірка вийшла за межі стандартної процедуриPhoto
Картопля по-новому: 5 незвичайних страв, які здивують смаком7 листопада, 13:34 • 49512 перегляди
У Британії, ймовірно, до кінця місяця оголосять про серйозні зміни в імміграційній системі

Київ • УНН

Київ • УНН

Міністерство внутрішніх справ Великої Британії вивчає політику Данії щодо прикордонного контролю та надання притулку. Це відбувається на тлі зростання кількості нелегальних перетинів Ла-Маншу та розбіжностей у Лейбористській партії.

У Британії, ймовірно, до кінця місяця оголосять про серйозні зміни в імміграційній системі

Міністерство внутрішніх справ Великої Британії вивчає дії Данії щодо скорочення нелегальної міграції. Очікується, що до кінця місяця буде оголошено про серйозні зміни в імміграційній системі Британії, передає УНН із посиланням на Sky News.

Деталі

Минулого місяця міністр внутрішніх справ Британії Шабана Махмуд направила своїх представників до Данії для вивчення її політики прикордонного контролю та надання притулку, яка вважається однією з найжорсткіших у Європі.

Зокрема, як повідомляється, чиновники вивчають посилення правил Данії щодо возз'єднання сімей та обмеження більшості біженців тимчасовим перебуванням у країні.

За даними ЗМІ, Махмуд оголосить про серйозні зміни в імміграційній системі Британії наприкінці цього місяця.

Повідомляється, що депутати від Лейбористської партії розкололися у цьому питанні.

Деякі депутати, які посідають так звані місця "Червоної стіни", які вважаються вразливими для критики з боку руху "Реформи Великої Британії", хочуть, щоб міністри продовжили рух у напрямку, обраному Данією.

Однак інші вважають, що ця політика відштовхне прогресивних виборців і надто сильно зрушить Лейбористську партію праворуч.

Видання зауважує, що це відбувається на тлі спроб уряду взяти під контроль імміграцію, враховуючи зростання кількості перетинів Ла-Манша на невеликих човнах за останні кілька місяців і повернення в країну мігранта, депортованого в рамках угоди Великої Британії з Францією про повернення.

За даними Міністерства внутрішніх справ, у п'ятницю Ла-Манш перетнули на дев'яти човнах, прямуючи до Великої Британії. Таким чином, загальна кількість мігрантів за рік досягла 38223 осіб.

Махмуд виступає за вжиття заходів стримування мігрантів, які намагаються в'їхати до країни несанкціонованими шляхами.

Вона також хоче спростити процедуру висилки тих, хто, як буде встановлено, не має права перебувати у Великій Британії.

Джерела повідомили інформаційному агентству PA, що вона з нетерпінням чекає на зустріч зі своїм датським колегою Расмусом Стоклундом, міністром імміграції Великої Британії, якнайшвидше.

Додамо

Виступаючи на BBC Radio 4, Стоклунд порівняв данське товариство з "хобітами з "Володаря кілець"" і заявив, що люди, які приїжджають у країну і не сприятимуть позитивному внеску, будуть небажаними гостями.

Пан Стоклунд сказав: "Ми маленька країна. Ми живемо мирно та спокійно один з одним. Думаю, нас можна порівняти з хобітами із "Володаря кілець".

"Ми очікуємо, що люди, які приїжджають сюди, братимуть участь і сприятимуть, а якщо вони цього не роблять, їм не раді".

Антоніна Туманова

