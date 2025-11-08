У Британії, ймовірно, до кінця місяця оголосять про серйозні зміни в імміграційній системі

Міністерство внутрішніх справ Великої Британії вивчає дії Данії щодо скорочення нелегальної міграції. Очікується, що до кінця місяця буде оголошено про серйозні зміни в імміграційній системі Британії, передає УНН із посиланням на Sky News.

Деталі

Минулого місяця міністр внутрішніх справ Британії Шабана Махмуд направила своїх представників до Данії для вивчення її політики прикордонного контролю та надання притулку, яка вважається однією з найжорсткіших у Європі.

Зокрема, як повідомляється, чиновники вивчають посилення правил Данії щодо возз'єднання сімей та обмеження більшості біженців тимчасовим перебуванням у країні.

За даними ЗМІ, Махмуд оголосить про серйозні зміни в імміграційній системі Британії наприкінці цього місяця.

Повідомляється, що депутати від Лейбористської партії розкололися у цьому питанні.

Деякі депутати, які посідають так звані місця "Червоної стіни", які вважаються вразливими для критики з боку руху "Реформи Великої Британії", хочуть, щоб міністри продовжили рух у напрямку, обраному Данією.

Однак інші вважають, що ця політика відштовхне прогресивних виборців і надто сильно зрушить Лейбористську партію праворуч.

Видання зауважує, що це відбувається на тлі спроб уряду взяти під контроль імміграцію, враховуючи зростання кількості перетинів Ла-Манша на невеликих човнах за останні кілька місяців і повернення в країну мігранта, депортованого в рамках угоди Великої Британії з Францією про повернення.

За даними Міністерства внутрішніх справ, у п'ятницю Ла-Манш перетнули на дев'яти човнах, прямуючи до Великої Британії. Таким чином, загальна кількість мігрантів за рік досягла 38223 осіб.

Махмуд виступає за вжиття заходів стримування мігрантів, які намагаються в'їхати до країни несанкціонованими шляхами.

Вона також хоче спростити процедуру висилки тих, хто, як буде встановлено, не має права перебувати у Великій Британії.

Джерела повідомили інформаційному агентству PA, що вона з нетерпінням чекає на зустріч зі своїм датським колегою Расмусом Стоклундом, міністром імміграції Великої Британії, якнайшвидше.

Додамо

Виступаючи на BBC Radio 4, Стоклунд порівняв данське товариство з "хобітами з "Володаря кілець"" і заявив, що люди, які приїжджають у країну і не сприятимуть позитивному внеску, будуть небажаними гостями.

Пан Стоклунд сказав: "Ми маленька країна. Ми живемо мирно та спокійно один з одним. Думаю, нас можна порівняти з хобітами із "Володаря кілець".

"Ми очікуємо, що люди, які приїжджають сюди, братимуть участь і сприятимуть, а якщо вони цього не роблять, їм не раді".