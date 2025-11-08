ukenru
публикации
Эксклюзивы
В Британии, вероятно, до конца месяца объявят о серьезных изменениях в иммиграционной системе

Киев • УНН

 • 520 просмотра

Министерство внутренних дел Великобритании изучает политику Дании в отношении пограничного контроля и предоставления убежища. Это происходит на фоне роста числа нелегальных пересечений Ла-Манша и разногласий в Лейбористской партии.

В Британии, вероятно, до конца месяца объявят о серьезных изменениях в иммиграционной системе

Министерство внутренних дел Великобритании изучает действия Дании по сокращению нелегальной миграции. Ожидается, что до конца месяца будет объявлено о серьезных изменениях в иммиграционной системе Британии, передает УНН со ссылкой на Sky News.

Детали

В прошлом месяце министр внутренних дел Британии Шабана Махмуд направила своих представителей в Данию для изучения ее политики пограничного контроля и предоставления убежища, которая считается одной из самых жестких в Европе.

В частности, как сообщается, чиновники изучают ужесточение правил Дании в отношении воссоединения семей и ограничение большинства беженцев временным пребыванием в стране.

По данным СМИ, Махмуд объявит о серьезных изменениях в иммиграционной системе Британии в конце этого месяца.

Сообщается, что депутаты от Лейбористской партии раскололись в этом вопросе.

Некоторые депутаты, занимающие так называемые места "Красной стены", которые считаются уязвимыми для критики со стороны движения "Реформы Великобритании", хотят, чтобы министры продолжили движение в направлении, выбранном Данией.

Однако другие считают, что эта политика оттолкнет прогрессивных избирателей и слишком сильно сдвинет Лейбористскую партию вправо.

Издание отмечает, что это происходит на фоне попыток правительства взять под контроль иммиграцию, учитывая рост числа пересечений Ла-Манша на небольших лодках за последние несколько месяцев и возвращение в страну мигранта, депортированного в рамках соглашения Великобритании с Францией о возвращении.

По данным Министерства внутренних дел, в пятницу Ла-Манш пересекли на девяти лодках, направляясь в Великобританию. Таким образом, общее количество мигрантов за год достигло 38223 человек.

Махмуд выступает за принятие мер сдерживания мигрантов, которые пытаются въехать в страну несанкционированными путями.

Она также хочет упростить процедуру высылки тех, кто, как будет установлено, не имеет права находиться в Великобритании.

Источники сообщили информационному агентству PA, что она с нетерпением ждет встречи со своим датским коллегой Расмусом Стоклундом, министром иммиграции Великобритании, как можно скорее.

Добавим

Выступая на BBC Radio 4, Стоклунд сравнил датское общество с "хоббитами из "Властелина колец"" и заявил, что люди, которые приезжают в страну и не будут способствовать позитивному вкладу, будут нежелательными гостями.

Господин Стоклунд сказал: "Мы маленькая страна. Мы живем мирно и спокойно друг с другом. Думаю, нас можно сравнить с хоббитами из "Властелина колец".

"Мы ожидаем, что люди, которые приезжают сюда, будут участвовать и способствовать, а если они этого не делают, им не рады".

Антонина Туманова

