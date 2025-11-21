Почти 10 миллионов украинцев стали беженцами - ООН

В 2025 году в Украине 122 тысячи человек были вынуждены покинуть свои дома, спасаясь от войны. Наиболее уязвимыми остаются жители прифронтовых территорий, в частности пожилые люди, лица с инвалидностью и дети, многие из которых отрезаны от гуманитарной помощи и живут в опасных условиях из-за постоянных боевых действий. Об этом информирует DW со ссылкой на данные, которые привел в пятницу, 21 ноября, Офис ООН по координации гуманитарных вопросов (OCHA), передает УНН.

Подробности

Война в Украине, продолжающаяся более трех с половиной лет, и в дальнейшем увеличивает количество людей, которые вынуждены покидать свои дома из-за опасности.

Около 10 миллионов украинцев были вынуждены покинуть свои дома и стали внутренне перемещенными лицами или выехали за границу - говорится в сообщении.

Отмечается, что только в этом году от российской агрессии бежали 122 тысячи человек.

По данным ОСНА, преимущественно это женщины, дети и пожилые люди из регионов, граничащих с линией фронта.

С начала войны в Украине погибли или получили ранения сотни тысяч военных и мирных жителей - добавили в Офисе ООН по координации гуманитарных вопросов.

В ООН отдельно отметили тяжелое положение тех, кто не покинул свои дома. В городах Покровск и Мирноград Донецкой области до сих пор находятся около 1500 человек - преимущественно пожилых и лиц с инвалидностью - и они не имеют стабильного доступа к воде, электроэнергии и медицинской помощи.

Как пишет DW, в городе Лиман примерно 3000 человек остаются отрезанными от гуманитарной помощи из-за постоянных боевых действий.

"Многие несовершеннолетние неоднократно переживали принудительное перемещение, а некоторые жили рядом с районами активных боевых столкновений или своими глазами видели, как разрушаются их школы, дома или больницы", - сообщили в ООН.

Напомним

В сентябре 2025 года ЕС предоставил временную защиту 79 205 украинцам, что на 49% больше, чем в августе, после указа Украины о выезде мужчин 18-22 лет. В общей сложности 4,3 миллиона украинцев имеют временную защиту в ЕС, большинство в Германии, Польше и Чехии.

