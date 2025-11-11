$41.980.11
07:08 • 5616 просмотра
Румыния заявила о падении и обломках дрона после атаки рф на Украину у границы
05:31 • 11313 просмотра
Рекорд за 2 года: ЕС в сентябре предоставил защиту более 79 тыс. беженцам из Украины, названы страны-лидеры
10 ноября, 21:39 • 51222 просмотра
Сырский: Россия бросила 150 тысяч солдат на Покровск, чтобы прорвать оборону ВСУ
10 ноября, 18:35 • 66599 просмотра
Каждый, кто строил схемы, должен получить четкий процессуальный ответ: Зеленский отреагировал на разоблачение коррупции в энергетике
10 ноября, 17:42 • 96599 просмотра
Украину ждет еще один день с отключениями: как 11 ноября будут действовать графики и сколько очередей будет без света
10 ноября, 13:36 • 112115 просмотра
Рождественский пост 2025: дата начала, правила питания и запретыPhoto
Эксклюзив
10 ноября, 13:10 • 115645 просмотра
До 8 лет тюрьмы для ТЦК за мобилизацию забронированных и тех, кто не подлежит призыву: когда Рада может принять закон, и достаточно ли наказание
Эксклюзив
10 ноября, 12:12 • 86169 просмотра
Министр образования Лесной оставил на должности и.о. ректора Государственного биотехнологического университета человека нардепа-взяточника Одарченко
10 ноября, 10:02 • 57329 просмотра
"Зонты - обязательно": циклон Niksala принесет в Украину дожди и похолоданиеPhoto
Эксклюзив
10 ноября, 09:50 • 107669 просмотра
Как сегодня защищают украинский язык - интервью с Уполномоченным по защите государственного языка
Эксклюзивы
ООН предупредила о тяжелом положении перемещенных украинцев с приближением зимы

Киев • УНН

 • 1712 просмотра

ООН предупреждает о нехватке ресурсов для защиты миллионов беженцев этой зимой, в частности из-за сокращения финансирования со стороны США. УВКБ ООН обратилось с призывом о пожертвованиях на сумму не менее 35 миллионов долларов, акцентируя внимание на потребностях украинцев, сирийцев и афганцев.

ООН предупредила о тяжелом положении перемещенных украинцев с приближением зимы

Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) предупредило о нехватке ресурсов и тяжелом положении перемещенных украинцев с приближением зимы, пишет УНН со ссылкой на Le Monde.

Детали

ООН во вторник предупредила о нехватке ресурсов, в частности из-за резкого сокращения финансирования со стороны США, для защиты миллионов беженцев и перемещенных лиц этой зимой. Организация обратилась с призывом о пожертвованиях, чтобы собрать не менее 35 миллионов долларов.

УВКБ ООН обращает особое внимание на тяжелое положение украинцев, сирийцев и афганцев. В этих трех странах "семьям придется терпеть морозы без того, что многие из нас считают само собой разумеющимся: достойной крыши над головой, хорошей теплоизоляции, отопления, одеял, теплой одежды и лекарств", заявила Доминик Хайд, глава отдела внешних связей УВКБ ООН.

"Гуманитарные бюджеты на грани коллапса, и зимняя помощь, которую мы оказываем, в этом году будет намного меньше", - предупредила Гайд.

УВКБ ООН считает помощь частных доноров критически важной для "ремонта разрушенных бомбами домов, утепления жилья, обеспечения теплом и одеялами детей и пожилых людей, а также финансирования закупки лекарств и горячего питания", пояснили в УВКБ ООН.

В Украине температура может падать до -20°C, на фоне того, как население готовится пережить уже четвертую зиму в условиях широкомасштабной войны с момента российского вторжения в 2022 году. "Гуманитарные потребности продолжают расти, эскалация атак приводит к жертвам среди гражданского населения и разрушению инфраструктуры, усиливая дефицит газа, электроэнергии и воды", – подчеркнуло УВКБ ООН.

Дополнение

В период президентства Дональда Трампа Соединенные Штаты, которые традиционно являются крупнейшим донором в мире, как пишет издание, резко сократили объемы своей иностранной помощи. Ранее Вашингтон финансировал более 40% бюджета УВКБ ООН, а другие крупные страны-доноры сократили свои взносы, что значительно обременяет агентство.

Юлия Шрамко

