ООН предупредила о тяжелом положении перемещенных украинцев с приближением зимы
Киев • УНН
ООН предупреждает о нехватке ресурсов для защиты миллионов беженцев этой зимой, в частности из-за сокращения финансирования со стороны США. УВКБ ООН обратилось с призывом о пожертвованиях на сумму не менее 35 миллионов долларов, акцентируя внимание на потребностях украинцев, сирийцев и афганцев.
Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) предупредило о нехватке ресурсов и тяжелом положении перемещенных украинцев с приближением зимы, пишет УНН со ссылкой на Le Monde.
Детали
ООН во вторник предупредила о нехватке ресурсов, в частности из-за резкого сокращения финансирования со стороны США, для защиты миллионов беженцев и перемещенных лиц этой зимой. Организация обратилась с призывом о пожертвованиях, чтобы собрать не менее 35 миллионов долларов.
УВКБ ООН обращает особое внимание на тяжелое положение украинцев, сирийцев и афганцев. В этих трех странах "семьям придется терпеть морозы без того, что многие из нас считают само собой разумеющимся: достойной крыши над головой, хорошей теплоизоляции, отопления, одеял, теплой одежды и лекарств", заявила Доминик Хайд, глава отдела внешних связей УВКБ ООН.
"Гуманитарные бюджеты на грани коллапса, и зимняя помощь, которую мы оказываем, в этом году будет намного меньше", - предупредила Гайд.
УВКБ ООН считает помощь частных доноров критически важной для "ремонта разрушенных бомбами домов, утепления жилья, обеспечения теплом и одеялами детей и пожилых людей, а также финансирования закупки лекарств и горячего питания", пояснили в УВКБ ООН.
В Украине температура может падать до -20°C, на фоне того, как население готовится пережить уже четвертую зиму в условиях широкомасштабной войны с момента российского вторжения в 2022 году. "Гуманитарные потребности продолжают расти, эскалация атак приводит к жертвам среди гражданского населения и разрушению инфраструктуры, усиливая дефицит газа, электроэнергии и воды", – подчеркнуло УВКБ ООН.
Дополнение
В период президентства Дональда Трампа Соединенные Штаты, которые традиционно являются крупнейшим донором в мире, как пишет издание, резко сократили объемы своей иностранной помощи. Ранее Вашингтон финансировал более 40% бюджета УВКБ ООН, а другие крупные страны-доноры сократили свои взносы, что значительно обременяет агентство.