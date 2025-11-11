ООН попередила про тяжке становище переміщених українців з наближенням зими
Київ • УНН
ООН попереджає про брак ресурсів для захисту мільйонів біженців цієї зими, зокрема через скорочення фінансування з боку США. УВКБ ООН звернулося із закликом про пожертвування на суму не менше 35 мільйонів доларів, акцентуючи на потребах українців, сирійців та афганців.
Управління Верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ ООН) попередило про брак ресурсів і тяжке становище переміщених українців з наближенням зими, пише УНН з посиланням на Le Monde.
Деталі
ООН у вівторок попередила про брак ресурсів, зокрема через різке скорочення фінансування з боку США, для захисту мільйонів біженців і переміщених осіб цієї зими. Організація звернулася із закликом про пожертвування, щоб зібрати не менше 35 мільйонів доларів.
УВКБ ООН звертає особливу увагу на тяжке становище українців, сирійців та афганців. У цих трьох країнах "сім'ям доведеться терпіти морози без того, що багато хто з нас вважає зрозумілим: гідного даху над головою, хорошої теплоізоляції, опалення, ковдр, теплого одягу та ліків", заявила Домінік Гайд, голова відділу зовнішніх зв'язків УВКБ ООН.
"Гуманітарні бюджети на межі колапсу, і зимова допомога, яку ми надаємо, цього року буде набагато меншою", - попередила Гайд.
УВКБ ООН вважає допомогу приватних донорів критично важливою для "ремонту зруйнованих бомбами будинків, утеплення житла, забезпечення теплом та ковдрами дітей та людей похилого віку, а також фінансування закупівлі ліків та гарячого харчування", пояснили в УВКБ ООН.
В Україні температура може падати до -20°C, на тлі того, як населення готується пережити вже четверту зиму за умов широкомасштабної війни з моменту російського вторгнення у 2022 році. "Гуманітарні потреби продовжують зростати, ескалація атак призводить до жертв серед цивільного населення та руйнування інфраструктури, посилюючи дефіцит газу, електроенергії та води", – наголосило УВКБ ООН.
Доповнення
У період президентства Дональда Трампа Сполучені Штати, які традиційно є найбільшим донором у світі, як пише видання, різко скоротили обсяги своєї іноземної допомоги. Раніше Вашингтон фінансував понад 40% бюджету УВКБ ООН, а інші великі країни-донори скоротили свої внески, що значно обтяжує агентство.