ООН попередила про тяжке становище переміщених українців з наближенням зими

ООН попереджає про брак ресурсів для захисту мільйонів біженців цієї зими, зокрема через скорочення фінансування з боку США. УВКБ ООН звернулося із закликом про пожертвування на суму не менше 35 мільйонів доларів, акцентуючи на потребах українців, сирійців та афганців.